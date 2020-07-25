Колос - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - СК Днепр-1 25.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 25.07.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Колос и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 07.12.2019 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Динамо - 19.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 19.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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