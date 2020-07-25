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Колос - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 июля 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
9'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
86 Пользователей сделало свой выбор
Колос
29%
Ничья
10%
СК Днепр-1
60%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
4
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
07.12.2019 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
31.08.2019 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Колос
Первая лига 2020
19.05.2019 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Колос
Первая лига 2018
20.10.2018 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Кто победит?
86 Пользователей сделало свой выбор
Колос
29%
Ничья
10%
СК Днепр-1
60%
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 31
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 71
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 4
    Сергей Кравченко
  • 44
    Арсений Батанов
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
6'
Желтая карточка
Цуриков не стал останавливаться по время прохода по левому флангу, и в чужой штрафной въехал в подкате в ноги Гавришу.
4'
Коллектив Костышина старается успокоить игру затяжной распасовкой на своей половине.
2'
Опасный момент
Слабый удар Смирного из полукруга у штрафной в левый нижний угол отправил мяч в руки Клищуку.
1'
Хобленко отмахнулся от Емца на правом фланге атаки своей команды.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Юрчук, Полевой, Лопыренок, Батагов, Кравченко, Чичиков, Булеца, Ярмолюк, Тейлор.
Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Вакулко — Ди Франко, Когут, Хобленко, Коркишко — Супряга.
Запасные: Кучеренко, Парамонов, Ефремов, Черноморец, Петров, Костышин, Вильхамссон, Кожушко, Бондаренко.
Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Гавриш, Емец — Задоя, Ориховский — Антюх, Смирный, Морозко — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка полуфинала плей-офф борьбы за место в квалификации Лиги Европы УЕФА от Украины на следующий сезон. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Колос из с. Ковалевка и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Колос - СК Днепр-1 25.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 25.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Колос и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 07.12.2019 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - СК Днепр-1 можно посмотреть 25.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Динамо - 19.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 19.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Колос - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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