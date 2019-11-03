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ФК Александрия - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 июля 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
До начала
00 : 00 : 00
ФК Мариуполь
Мариуполь
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
58%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
21%
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
10
Игр
4
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 14:00 ФК Александрия 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
03.08.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2018
22.05.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2018
24.04.2019 - 17:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
58%
Ничья
21%
ФК Мариуполь
21%
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Анонс матча ФК Александрия - ФК Мариуполь 25.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 25.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 03.11.2019 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - ФК Мариуполь можно посмотреть 25.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 19.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Львов - 19.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча ФК Александрия - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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