  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" Смотреть онлайн
В тренде

Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 26 июля 2020, 18:00
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 0
Обновить
14'
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
25%
Ничья
8%
"Манчестер Юнайтед"
67%
Личные встречи
Лестер Сити
1
Побед
11
Игр
7
Побед
"Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
14.09.2019 - 16:45 "Манчестер Юнайтед" 1 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2018
03.02.2019 - 16:05 Лестер Сити 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2018/2019
10.08.2018 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 2 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2017/2018
23.12.2017 - 21:45 Лестер Сити 2 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021
19.07.2020 - 18:00 "Тоттенхэм" 3 - 0 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021
16.07.2020 - 20:00 Лестер Сити 2 - 0 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 21:00 Борнмут 4 - 1 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 22:15 Арсенал 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021
04.07.2020 - 17:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Показать больше
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
25%
Ничья
8%
"Манчестер Юнайтед"
67%
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 20
    Хамза Чодури
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 25
    Онинье Ндиди
    Полузащитник
  • 5
    Уэс Морган
    Защитник
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 2
    Джеймес Жустин
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Магуайр Х.
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 26
    Масон Гринвуд
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 26
    Прат Д.
  • 17
    Айосе Перес
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 22
    Мэтти Джеймс
    Полузащитник
  • 7
    Демарай Грей
    Полузащитник
  • 29
    Райан Беннетт
    Защитник
  • 15
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 12
    Дэниэл Уорд
  • 3
    Эрик Бейи
    Защитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 25
    Одион Игало
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 39
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 22
    Серхио Ромеро
    Вратарь
  • 24
    Тимоти Фосу-Менса
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
11'
Опасный момент
Удар головой от Гринвуда после навеса с левого фланга отправил мяч над воротами!
9'
Желтая карточка
Магуайр получил желтую за подкат против Ихеначо в центральном круге.
9'
Олбрайтону не позволили от технической зоны отдать заброс в штрафную.
8'
Без фола убрал Уильямса от мяча Ндиди у лицевой на правом фланге своей штрафной.
6'
Перебрал с силой удара по мячу Рашфорд, исполняя навес с левого фланга.
4'
Команда из Манчестера уверенно ведет игру в пас на первых минутах.
2'
Офсайд
В офсайд попал Мартиаль после передачи Погба низом в правый фланг чужой штрафной.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ромеро, Байи, Фосу-Менса, Мата, Лингард, Фред, Д. Джеймс, Мактоминэй, Игало.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Погба, Матич — Рашфорд, Фернандеш, Гринвуд — Мартиаль.
Запасные: Уорд, Беннетт, Грэй, Барнс, М. Джеймс, Менди, Прат, Перес, Хирст.
Лестер: Шмейхель — Джастин, Морган, Эванс — Олбрайтон, Чодури, Ндиди, Тилеманс, Томас — Ихеначо, Варди.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мартин Аткинсон (Драйлингтон, Великобритания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать восьмого тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер, Великобритания) сыграют Лестер и Манчестер Юнайтед.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня SV Burgaltendorf 1913 (Гер)(Stat) SV Burgaltendorf 1913 (Гер)(Stat) 3 СпВг Шоннебекк СпВг Шоннебекк 3 Завершен 15:45 - Сегодня Ратингер Ратингер 0 Ратхер СВ Ратхер СВ 1 Завершен 15:30 - Сегодня Волендам Волендам 0 Витесс Витесс 5 Завершен 15:00 - Сегодня Селтик Селтик 2 Росс Каунти Росс Каунти 0 Завершен 15:00 - Сегодня Pampow (Гер)(Stat) Pampow (Гер)(Stat) 2 Айнтрахт Нордерштадт Айнтрахт Нордерштадт 5

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" 26.07.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 26.07.2020
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 14.09.2019 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 26.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против "Тоттенхэм" - 19.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 22.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.