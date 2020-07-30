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Оболонь-Бровар - Ингулец онлайн трансляция матча

Первая лига - 30 июля 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Оболонь-Бровар
Киев
1 - 1
Матч завершен
Ингулец
Петрово
Ход матча
9' Олег Слободян 20' Александр Козак 33' Ника Сичинава 41' Алексей Майданевич
64' Евгений Запорожец
Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь-Бровар
29%
Ничья
38%
Ингулец
33%
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь-Бровар
3
Побед
8
Игр
2
Побед
Ингулец
Первая лига 2021
30.07.2020 - 19:00 Оболонь-Бровар 1 - 1 Завершен Ингулец
Первая лига 2019/2020
06.10.2019 - 15:00 Ингулец 2 - 0 Завершен Оболонь-Бровар
Первая лига 2020
10.05.2019 - 18:00 Ингулец 3 - 2 Завершен Оболонь-Бровар
Первая лига 2018
14.10.2018 - 19:00 Оболонь-Бровар 1 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - Оболонь-Бровар
Последние матчи - Ингулец
Первая лига 2021
30.07.2020 - 19:00 Оболонь-Бровар 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Первая лига 2021
23.07.2020 - 17:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Первая лига 2021
19.07.2020 - 18:00 МФК Николаев 1 - 2 Завершен Ингулец В
Первая лига 2021
15.07.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 0 Завершен МФК Прикарпатье В
Первая лига 2021
11.07.2020 - 19:00 Волынь 0 - 1 Завершен Ингулец В
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Кто победит?
48 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь-Бровар
29%
Ничья
38%
Ингулец
33%
Главные события
64'
Евгений Запорожец
Алексей Майданевич
41'
33'
Ника Сичинава
20'
Александр Козак
Олег Слободян
9'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Олег Слободян
    Полузащитник
    9
  • 0
    Алексей Майданевич
    Защитник
    41
  • 0
    Александр Козак
    Полузащитник
    20
  • 0
    Ника Сичинава
    33
  • 0
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
    64
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+7'
Опасный момент
Балан из центральной зоны должен был расстреливать ворота, однако пробил очень неточно, мяч свалился с ноги
90+5'
Загальский в штрафной не смог обработать мяч и опаснвя атака гостей на этом завершилась
90+3'
Замена
Мишуренко (Ингулец) уступает место на поле Мкомоле
90+2'
Опасный момент
Мишуренко опасно пробивал по воротам, головой срезал мяч в дальний угол, немного не попал
90'
Инфо
7 мин. добавлено
88'
Гоооол!!!
Загальский с точки пробил не лучшим образом, голкипер достал мяч, но от его руки сфера все же залетела в ворота - 1:1.
87'
Вторая желтая
Белый получает второе предупреждение
87'
Опасный момент
Пенальти назначает арбитр после просмотра ВАР, увидел рефери фол Белого на Семенко
86'
Замена
Запорожец (Ингулец) уступает место на поле Загальскому
85'
Семенко получил травму, оказывают ему медпомощь
84'
Замена
Майданевич (Оболонь) уходит, его заменил Ульянченко
82'
Опасный момент
Какой же момент не реализовал Гутти, обыграл он двух защитников и, казалось, бил наверняка, но выше улетел мяч
80'
Контратака киевлян завершилась ударом Бровченко, посмешил он и пробил намного выше ворот
78'
Ингулец атакует большими силами
76'
Желтая карточка
Валеев (Оболонь) помешал разыграть штрафной
74'
Офсайд
Мишуренко отправляет мяч в сетку головой - арбитры фиксируют вне игры
72'
Опасный момент
Синьогуб пробивал с острого угла очень опасно - немного не попал в цель
70'
Замена
Щедрый (Ингулец) заменил Бартуловича
69'
Желтая карточка
Белый (Оболонь) получает горчичник
68'
Опасный момент
И снова пожар у ворот Ингульца, тут Шуст ошибся и Кучеренко выбивал мяч из пустых ворот
67'
Опасный момент
Гутти вырвался на свидание с Шустом, пробил в дальний угол и немного не попал в цель
65'
Опасный момент
Белый пробивал очень неплохо в ближний угол, но Шуст среагировал
64'
Желтая карточка
Евгений Запорожец (Ингулец) сбивает игрока, снова досталось Гутти
62'
Навес в штрафную Ингульца, там неразбериха, защитники долго не могли вынести мяч, а нападающие не могли пробить по воротам
61'
Гутти сбили, перспективный штрафной разыграют киевляне
59'
Замена
Прокопенко (Оболонь) заменил Мате
56'
Уголовой
Неудачно разыграли стандарт гости, хотя атака продолжается
55'
Замена
Бровченко (Оболонь) заменил Гуськова
54'
Гуськов замешкался и загнал себя в угол к флажку, точнее соперники его оттеснили. Перспективная атака киевлян на этом завершилась
53'
Примерно равная игра, гости в меньшинстве, но пока есть силы противостоять хозяевам
51'
Мишуренко рвался к воротам и смог достать мяч, ударом это нельзя назвать, но сам выпад гостей получился неплохой
49'
Батальский пробивал по воротам головой, точно в руки голкиперу Ингульца
47'
Сразу обменялись хорошими атаками команды, высокие скорости в начале второго тайма
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Гоооол!!!
Батальский вышел один на один с голкипером и отправляет мяч в сетку, но снова арбитр берет паузу и советуется с ВАР. Все же гол засчитан - 1:0.
43'
Смелее стали действовать пивовары, постепенно прижимают гостей к их воротам, хоть и не хватает ударов
41'
Желтая карточка
Алексей Майданевич (Оболонь-Бровар) наказан за грубость
40'
Козак в штрафной Оболони старался пробить головой, ему мешали защитники, удар вышел очень неточным
38'
Снова много борьбы на поле и силовых столкновений
36'
Более сумбурной стала игра, Ингулец выглядит немного растерянно, да и Оболонь не может перехватить инициативу
33'
Красная карточка
Ника Сичинава (Ингулец) въехал в ногу оппоненту, очень грубо, арбитр сначала дал желтую, затем посмотрел ВАР и удалил игрока
32'
Мединский взял игру на себя, хотел войти в штрафную Ингульца, но мяч потерял в окружении трех защитников
29'
Бартулович часто навешивает в штрафную пивоваров, защитники всегда перехватывают эти мячи
28'
Много борьбы в эти минуты, Ингулец все еще выглядит активнее, при этом вязнут атаки гостей в центре поля
25'
Уголовой
Бартулович разыграл стандарт, после навеса мяч перехватили киевляне
24'
Опасный момент
Сичинава вырывался на хорошую позицию, еще и голкипер Оболони неудачно пошел на перехват, пробил грузинский легионер немного неточно
22'
Достаточно опасный навес в штрафную Ингульца, Шуст уверенно забирает мяч
20'
Желтая карточка
Александр Козак (Ингулец) срывал контратаку хозяев встречи
18'
Бартулович фолит в центре поля, киевляне разыграли штрафной и сразу потеряли мяч
16'
Опасный момент
Мишуренко опасно пробивал по воротам, Федоривский и тут не дрогнул и спас Оболонь, слишком часто дают гостям бить защитники
14'
Козак навешивал в штрафную пивоваров, неплохая была комбинация, но никто не успел на этот пас
11'
Ингулец продолжает атаковать и нагнетает ситуацию, Оболонь как может отбивается и контратакует
9'
Желтая карточка
Олег Слободян (Оболонь-Бровар) грубо сыграл против Лупашко
7'
Опасный момент
Сичинава вырвался на хорошую позицию, обыграв Белого, пробил сильно и чуть неточно
6'
Опасный момент
Кучеренко пробил головой по воротам, очень опасно, голкипер киевлян с трудом взял этот мяч
5'
Уголовой
Навес в штрафную и Шуст кулаками выбил мяч
3'
Гости выглядят чуть активнее, впрочем, игра проходит в центре поля
Свисток
Матч начался
Оболонь-Бровар: 1. Федоривский, 4. Майданевич, 21. Билый В., 33. Безуглый, 96. Мате Ю., 8. Савченко Ал., 10. Слободян О., 15. Гуськов, 32. Валеев, 13. Мединский, 14. Батальский
Запасные: 72. Литвиненко, 97. Тюрин, 16. Коваленко К., 24. Прокопенко Е., 7. Островский, 9. Ковбаса, 11. Ульянченко, 22. Бровченко, 23. Рябцев
Ингулец: 1. Шуст, 23. Кучеренко А., 39. Балан, 90. Семенко, 5. Запорожец Е., 10. Козак Ал., 11. Бартулович, 80. Лупашко, 89. Синегуб, 9. Мишуренко, 49. Сичинава
Запасные: 41. Лёпка, 4. Сеница, 8. Загальский, 18. Мкомола, 20. Фатеев, 28. Павлов, 45. Щедрый, 22. Коробка, 31. Плохотнюк
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Оболонь-Бровар - Ингулец.
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Комментарии(1)
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 20:41
Зашел на C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲ взял бабла и сделал ставку. В итоге окупился в 4 раза. Оле-оле-оле
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Анонс матча Оболонь-Бровар - Ингулец 30.07.2020, Первая лига

Противостояние между командой Оболонь-Бровар (Киев) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021.

Дата проведения матча: 30.07.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Оболонь-Бровар (Киев) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь-Бровар и Ингулец в предыдущем футбольном матче 30.07.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь-Бровар - Ингулец можно посмотреть 30.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь-Бровар - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь-Бровар (Киев)
Год основания Оболонь-Бровар (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь-Бровар был сыгран против Ингулец - 30.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Оболонь-Бровар - 30.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Оболонь-Бровар - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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