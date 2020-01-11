"Аталанта" - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Интер 01.08.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Дата проведения матча: 01.08.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Интер и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 11.01.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Парма - 28.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Наполи - 28.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

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