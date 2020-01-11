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"Аталанта" - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 01 августа 2020, 21:45 - Атлети Адзурри д'Италия
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Италия)
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
0 - 2
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36'
Интер
Милан
Ход матча
1' Данило Д`Амброзио 20' Эшли Янг
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
73%
Ничья
9%
Интер
18%
П1: 2.325 Х: 3.86 П2: 3.056 ТБ 3: 13 ТМ 3: 0
Личные встречи
"Аталанта"
5
Побед
16
Игр
5
Побед
Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
11.01.2020 - 21:30 Интер 1 - 1 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
07.04.2019 - 18:45 Интер 0 - 0 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
11.11.2018 - 13:30 "Аталанта" 4 - 1 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2017/2018
14.04.2018 - 21:45 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 20:15 Парма 1 - 2 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2021
24.07.2020 - 22:45 Милан 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 20:15 "Аталанта" 1 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021
18.07.2020 - 18:15 Верона 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2021
14.07.2020 - 22:45 "Аталанта" 6 - 2 Завершен Брешиа В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021
25.07.2020 - 20:30 Дженоа 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
22.07.2020 - 22:30 Интер 0 - 0 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 22:45 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021
16.07.2020 - 22:45 СПАЛ 0 - 4 Завершен Интер В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
73%
Ничья
9%
Интер
18%
П1: 2.325 Х: 3.86 П2: 3.056 ТБ 3: 13 ТМ 3: 0
Главные события
20'
Эшли Янг ГООЛ!
1'
Данило Д`Амброзио ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 91
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 15
    Мартен де Рон
    Полузащитник
  • 11
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 2
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 3
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 10
    Гомес А.
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 5
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 33
    Данило Д`Амброзио
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 2
    Годин Д.
  • 10
    Мартинес Lautaro
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
33'
Опасный момент
Госенс прострелил! Ханданович забирает мяч в руки.
33'
Опасный момент
Госенс прострелил! Ханданович забирает мяч в руки.
30'
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Интера".
27'
Перерыв на водопой.
25'
Желтая карточка
Джимсити получил желтую за фол против Гальярдини.
23'
Желтая карточка
Де Врей получил желтую за фол против Госенса.
20'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Янг нанес обводящий удар со средней дистанции! Мяч в сетке! 0:2!
17'
Гальярдини ошибся при передаче в центре поля. Фройлер начал атаку "Аталанты".
15'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Аталанты".
12'
Опасный момент
Сапата соббирался замкнуть прострел Госенса, но влетел в Хандановича.
11'
Моментов нет. Мяч держится в районе центрального круга.
8'
Офсайд
Госенс залез в положение вне игры.
7'
"Аталанта" завладела мячом, но до ударов дело не доходит.
5'
Замена
Замена вратаря у "Аталанты". Спортьелло сменил Голлини.
4'
Голлини получает помощь медиков. Пауза в игре.
1'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Янг навесил с углового. Д'Амброзио пробил головой! 0:1! Вот это начало!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Пьеро Джакомелли.
"Аталанта", стартовый состав: Голлини - Толой, Кальдара, Джимсити - Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс - Пашалич - Гомес, Сапата. Запасные: Спортьелло, Росс, Тамезе, Колли, Гут, Белланова, Муриэль, Шутало, Чиборра, Да Рива, Малиновский, Хатебур.
"Интер", стартовый состав: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио, Брозович, Гальярдини, Янг - Барелла - Лукаку, Мартинес. Запасные: Паделли, Берни, Шкриниар, Мозес, Эспозито, Раноккья, Санчес, Бираги, Валеро, Кандрева, Эриксен, Агуме.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Серии А: "Аталанта" - "Интер". Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.08.2020 в 21:57
Руслан в основі - добре. Я думаю Аталанта відіграється
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Анонс матча "Аталанта" - Интер 01.08.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Дата проведения матча: 01.08.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Интер (Милан):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Интер и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 11.01.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Интер можно посмотреть 01.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Парма - 28.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Наполи - 28.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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