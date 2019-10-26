Колос - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 29.07.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Колос в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 25.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Александрия - 25.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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