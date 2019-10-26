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Колос - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 июля 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
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106'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
7' Дмитрий Мишнёв 11' Евгений Задоя
47' Игорь Тищенко 57' Виталий Гавриш 68' Сергей Чоботенко 73' Дмитрий Топалов 74' Александр Бондаренко 75' Александр Бондаренко 84' Даниил Игнатенко 87' Даниил Игнатенко
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Колос
56%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
25%
Личные встречи
Колос
1
Побед
6
Игр
4
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
30.07.2019 - 19:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2017/2018
20.09.2017 - 16:00 Колос 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Контрольные матчи 2017/2018
29.06.2017 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос П
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Колос
56%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
25%
Главные события
87'
Даниил Игнатенко
84'
Даниил Игнатенко
Александр Бондаренко
75'
Александр Бондаренко
74'
68'
Сергей Чоботенко
Виталий Гавриш
57'
47'
Игорь Тищенко
Евгений Задоя
11'
7'
Дмитрий Мишнёв
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    11
  • 0
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
    57
  • 0
    Александр Бондаренко
    Нападающий
    75 74
  • 0
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
    7
  • 0
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
    47
  • 0
    Сергей Чоботенко
    Защитник
    68
  • 0
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
    87 84
Запасные игроки
  • 0
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    73
Тренеры
Трансляция
95'
Гоооол!!!
Лысенко навесил на дальнюю штангу, а Денис Антюх (Колос) выиграл верховую борьбу и головой пробил в дальний угол - 1:0.
93'
Смирный выходил на хорошую позицию, однако его удар успели заблокировать
Свисток
Первый овертайм начался
Свисток
Основное время завершилось. 0:0 - нас ждут еще два тайма по 15 минут
90+2'
Колос идет вперед небольшими силами, уже не рискует
90'
Инфо
3 мин. добавлено
89'
Опасный момент
Топалов пробил в ближний угол, Волынец реагирует на сложнейший удар
87'
Замена
Яворский и Игнатенко (ФК Мариуполь) уходят с поля, выходят Сагуткин и Чех
86'
Уголовой
Навес в штрафную азовчан, мяч попал к Лысенко, но его удар заблокировали, как и повторный удар Задои
85'
Хороший навес Зозули, Тищенко выбивает мяч
84'
Желтая карточка
Даниил Игнатенко (ФК Мариуполь) едва не нанес серьезную травму Милько
81'
Уголовой
Хорошая скоростная атака у Колоса, но затем последовал навес и Чоботенко выбил мяч. Корнер коваливцы разыграли не лучшим образом
78'
Лысенко со штрафного попал в стенку
77'
Смирный мчался к воротам, его остановили только с помощью фола - перспективный штрафной у Колоса
74'
Замена
Бондаренко (Колос) уходит с поля, его меняет Лысенко, а Милько заменил Ориховского
73'
Опасный момент
Бондаренко пробивал по воротам из пределов штрафной, но попал в Чоботенко
73'
Замена
Дмитрий Топалов (ФК Мариуполь) вышел на замену вместо Чурко
71'
Ориховский находился в отменной позиции, и зачем-то вместо удара сделал лишнюю передачу
69'
Опасный момент
Морозко со штрафного пробил классно, очень опасно, мяч попал в перекладину
68'
Желтая карточка
Сергей Чоботенко (ФК Мариуполь) грубо нарушает правила
67'
Снова большими силами атакуют подопечные Костышина, еще и перспективный штрафной заработали они
65'
Морозко не то пробил, не то отдал пас в штрафную, мяч перехватил голкипер Мариуполя
62'
Федорчук отдал срытую передачу, Полегенько не поверил и не пошел на острый пас
60'
Более нервной и хаотичной стала игра, сказывается усталость и напряжение
57'
Замена
Травмированный Виталий Гавриш (Колос) уходит с поля, его заменил Петров
56'
Гавришу оказывают медпомощь
54'
Подопечные Бабича стараются придержать мяч, выманить соперника и действуют позиционно, часто перекатывая мяч в центре поля
51'
Опасный момент
Бондаренко пробивал головой по воротам азовчан, очень опасно, Гальчук все же спасает Мариуполь
50'
В центр поля переместилась игра, номинальные гости все еще держат мяч
48'
Колос несется вперед, выглядит очень агрессивно, мариупольцы с трудом отбиваются
47'
Желтая карточка
Игорь Тищенко (ФК Мариуполь) сбил Смирного и сорвал атаку Колоса
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+2'
Опасный момент
Антюх хотел перекинуть голкипера, Гальчку смог забрать мяч
45+1'
Фомин головой скидывал мяч во вратарскую, Волынец прочитал момент и забрал мяч
45'
Инфо
2 мин. добавлено
43'
Мишнев и Ориховский столкнулись в центре поля, арбитр проводит воспитательную беседу
41'
Опасный момент
Морозко пробивал, выкручивал мяч в дальний угол, очень опасно и немного неточно
40'
Гальчук на выходе выбивает мяч, правда, сносит игрока Колоса, все в рамках правил
37'
Колос перехватил инициативу, смело идет вперед, не хватает только ударов по воротам
35'
Уголовой
Сразу несколько навесов в штрафную Мариуполя после розыгрыша углового, азовчане с проблемами отбиваются
33'
Фомин перестарался в атаки и нарушил правила
30'
Волынец на выходе забирает мяч, навес на Федорчука не проходит у гостей
28'
Уголовой
Неудачный стандарт разыграли мариупольцы, едва контратака не прошла у Колоса
26'
Дальний удар наносит Мишнев - Волынец забрал мяч
25'
Больше мяч контролируют мариупольцы, однако намного острее играют коваливцы
23'
Опасный момент
Морозко с разворота пробивал очень опасно с отскока, рядом со штангой пролетел мяч
21'
Желтая карточка
Костышин получает дежурную желтую, наставник Колоса не сдерживает эмоций
20'
Максименко пробивал головой после навеса в штрафную, над перекладиной пролетел мяч
18'
Опасный момент
Морозко врывался в штрафную, вот только далеко отпустил мяч. Затем Смирный пробивал из хорошей позиции, Гальчук спасает команду
17'
Колос долго разыгрывал мяч перед штрафной азовчан, но так и не завершил атаку ударом, Мариуполь перехватил мяч и теперь готовит свой ответ
14'
Чоботенко разбили лицо в кровь в борьбе с Морозко за верховой мяч, оказывают ему медпомощь, пока пауза
12'
Хорошие скорости в игре, много борьбы и желания, хотя иногда довольно грубо действуют игроки
11'
Желтая карточка
Евгений Задоя (Колос) срывал атаку соперника
9'
Игнатенко пробил издали, очень мощно, не хватило точности
7'
Желтая карточка
Дмитрий Мишнёв (ФК Мариуполь) сыграл в центре поля очень грубо
5'
Уголовой
Федорчук заблокировал удар Смирного, затем корнер разыграл Колос, Гальчук кулаком выбил мяч
4'
Корниенко пробивал по воротам со штрафного - намного выше цели
2'
Уголовой
Неплохо разыграли корнер мариупольцы, коваливцы долго не могли выбить мяч, но все же отстояли ворота
Свисток
Матч начался
Колос: 25. Волынец, 6. Максименко, 24. Зозуля А., 29. Емец, 8. Смирный, 13. Гавриш, 48. Ориховский, 99. Задоя, 9. Антюх, 10. Морозко, 17. Бондаренко
Запасные: 1. Яшков, 15. Черноморец, 80. Ефремов Е., 5. Петров К., 11. Кожушко, 14. Милько, 7. Лысенко, 18. Костышин Д., 77. Вильхамссон
Мариуполь: 1. Гальчук, 4. Чоботенко, 13. Яворский, 8. Полегенько, 9. Мишнев, 11. Чурко, 19. Тищенко И., 25. Федорчук, 73. Игнатенко Д., 75. Корниенко В., 86. Фомин
Запасные: 33. Поспелов, 34. Петерман, 44. Сагуткин, 22. Путря, 71. Чех М., 7. Топалов, 20. Кащук, 77. Кулаков А., 97. Дудик
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча плей-офф УПЛ за право участия в Лиге Европы 2020/21 между Колосом и Мариуполем.
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Анонс матча Колос - ФК Мариуполь 29.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 29.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Мариуполь, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Колос в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Мариуполь можно посмотреть 29.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 25.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Александрия - 25.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Колос - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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