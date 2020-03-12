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Шахтер - Вольфсбург онлайн трансляция матча

Лига Европы - 05 августа 2020, 19:55 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
10'
Вольфсбург
Вольфсбург
Ход матча
Кто победит?
126 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
71%
Ничья
18%
Вольфсбург
11%
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Вольфсбург
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 22:00 Вольфсбург 1 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Вольфсбург
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.07.2020 - 17:00 "РБ Лейпциг" 0 - 0 Завершен Вольфсбург Н
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 4 Завершен "Бавария" П
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 Шальке 1 - 4 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2021
16.06.2020 - 19:30 Боруссия 3 - 0 Завершен Вольфсбург П
Чемпионат Германии 2021
13.06.2020 - 16:30 Вольфсбург 2 - 2 Завершен Фрайбург Н
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Кто победит?
126 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
71%
Ничья
18%
Вольфсбург
11%
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 98
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 1
    Кун Кастельс
  • 40
    Жоао Виктор
    Полузащитник
  • 9
    Вегхорст Wout
  • 33
    Даниэль Гинцек
  • 24
    Ксавьер Шлагер
  • 27
    Максимилиан Арнольд
    Полузащитник
  • 7
    Йосип Брекало
    Нападающий
  • 22
    Марин Понгракич
  • 25
    Джон Брукс
Запасные игроки
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 27
    Майкон
    Нападающий
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 39
    Siersleben T.
  • 12
    Pervan Pavao
  • 13
    Янник Герхардт
Тренеры
Трансляция
6'
"Шахтер" держит мяч под контролем и пытается создать моменты у ворот Кастельса. "Вольфсбург" активно прессингует хозяев.
4'
Мораес получает помощь медиков. Пауза в игре.
2'
Уголовой
Пятов забрал мяч в руки после подачи соперника с углового.
1'
Свисток
Матч начался!
"Шахтер", стартовый состав: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес. Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо.
"Вольфсбург", стартовый состав: Кастельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон, Арнольд, Шлагер, Брекало — Гинчек, Вегорст, Жоао Виктор. Запасные: Перван, Кастен, Клаус, Герхардт, Хорн, Гилавоги, Мармуш, Зирслебен, Юстван.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы: "Шахтер" - "Вольфсбург". Начало поединка - 19:55.
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Комментарии(1)
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Лекарь (село Дарница)
05.08.2020 в 20:01
Оказывается, трансляция кротов только на кАнале футбол. Ну и нах тогда. Результат матча завтра узнаю.
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Анонс матча Шахтер - Вольфсбург 05.08.2020, Лига Европы

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Вольфсбург (Вольфсбург) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 05.08.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Вольфсбург (Вольфсбург):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Вольфсбург осталась с поражением. Столкновение Вольфсбург и Шахтер в предыдущем футбольном матче 12.03.2020 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург можно посмотреть 05.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Вольфсбург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Верес - 29.07.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Вольфсбург (Вольфсбург)
Год основания Вольфсбург (Вольфсбург): 1945
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Прошедший матч команды Вольфсбург был сыгран против "РБ Лейпциг" - 30.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Вольфсбург онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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