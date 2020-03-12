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"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК онлайн трансляция матча

Лига Европы - 05 августа 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
ЛАСК
Линц
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
59%
Ничья
18%
ЛАСК
24%
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ЛАСК
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 19:55 ЛАСК 0 - 5 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - ЛАСК
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
29.07.2020 - 17:00 ЛАСК 0 - 0 Завершен Сеница Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
27.05.2020 - 18:00 ЛАСК 0 - 0 Завершен Санкт-Пельтен Н
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 19:55 ЛАСК 0 - 5 Завершен "Манчестер Юнайтед" П
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 19:55 ЛАСК 2 - 0 Завершен АЗ В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 22:00 АЗ 1 - 1 Завершен ЛАСК Н
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
59%
Ничья
18%
ЛАСК
24%
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Эрик Бейи
    Защитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 25
    Одион Игало
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 5
    Магуайр Х.
  • 39
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 22
    Серхио Ромеро
    Вратарь
  • 53
    Брандон Уильямс
  • 24
    Тимоти Фосу-Менса
    Полузащитник
  • 28
    Джеймес Холланд
  • 28
    Доминик Фрисер
  • 7
    Рене Реннер
  • 18
    Гернот Траунер
  • 26
    Рейнхолд Ранфтл
  • 29
    Марко Рагуз
  • 8
    Питер Мичорл
  • 30
    Андраде Андрес
  • 1
    Шлагер Александр
Запасные игроки
  • 37
    Джеймс Гарнер
  • 13
    Ли Грант
    Вратарь
  • 26
    Масон Гринвуд
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 15
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 44
    Чон Тэ Се
    Нападающий
  • 21
    Маркус Востри
  • 23
    Стефан Хаудум
  • 5
    Петар Филипович
    Защитник
  • 15
    Кристиан Рамсебнер
    Защитник
  • 11
    Доминик Райтер
  • 19
    Валентино Мюллер
  • 24
    Тобиас Ловал
  • 33
    Забитцер Томас
  • 36
    Томас Гебауэр
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
Запасные: Лаваль, Гебауэр, Филипович, Райтер, Рамсебнер, Мюллер, Востри, Хаудум, Забитцер, Челич.
ЛАСК: Шлагер — Андраде, Траунер, Визингер — Реннер, Михорль, Холланд, Ранфтль — Балич, Рагуц, Фризер.
Запасные: Грант, Погба, Марсьяль, Рашфорд, Перейра, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Ван-Биссака, Матич, Гарнер, Чон, Менги.
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Фосу-Менса, Байи, Магуайр, Уильямс — Фред — Мата, Мактоминей, Лингард, Джеймс — Игало.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
0:5 — счет первой игры в Австрии.
Тасос Сидиропулос (Греция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Олд Траффорд" (Манчестер, Великобритания) сыграют Манчестер Юнайтед и австрийский ЛАСК.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК 05.08.2020, Лига Европы

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой ЛАСК (Линц) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 05.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой ЛАСК (Линц):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда ЛАСК осталась с поражением. Столкновение ЛАСК и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 12.03.2020 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК можно посмотреть 05.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 26.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: ЛАСК (Линц)
Год основания ЛАСК (Линц): 1908
Страна: Австрия

Прошедший матч команды ЛАСК был сыгран против Сеница - 29.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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