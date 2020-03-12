"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК 05.08.2020, Лига Европы

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой ЛАСК (Линц) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 05.08.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой ЛАСК (Линц):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда ЛАСК осталась с поражением. Столкновение ЛАСК и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 12.03.2020 закончилось с такими результатами: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лестер Сити - 26.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: ЛАСК (Линц)

Год основания ЛАСК (Линц): 1908

Страна: Австрия



Прошедший матч команды ЛАСК был сыгран против Сеница - 29.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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