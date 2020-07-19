"Севилья" - "Рома" онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.
Дата проведения матча: 06.08.2020
Время начала матча: 19:55
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против "Валенсия" - 19.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Севилья".
Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против "Ювентус" - 01.08.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Рома".
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