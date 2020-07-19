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"Севилья" - "Рома" онлайн трансляция матча

Лига Европы - 06 августа 2020, 19:55
Рейтинг матча:
"Севилья"
Севилья
2 - 0
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74'
"Рома"
Рим
Ход матча
22' Родригес Серхио Регульон 44' Юссеф Ен-Несири
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
32%
Ничья
20%
"Рома"
48%
Последние матчи - "Севилья"
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 "Севилья" 1 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
12.07.2020 - 22:45 "Севилья" 2 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2019/2020
09.07.2020 - 22:45 Атлетик 1 - 2 Завершен "Севилья" В
Чемпионат Испании 2019/2020
06.07.2020 - 22:45 "Севилья" 1 - 0 Завершен Эйбар В
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Последние матчи - "Рома"
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 "Ювентус" 1 - 3 Завершен "Рома" В
Чемпионат Италии 2019/2020
29.07.2020 - 22:30 Торино 2 - 3 Завершен "Рома" В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.07.2020 - 20:15 "Рома" 2 - 1 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2019/2020
22.07.2020 - 22:30 СПАЛ 1 - 6 Завершен "Рома" В
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 22:45 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Показать больше
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
32%
Ничья
20%
"Рома"
48%
Главные события
ГООЛ! Юссеф Ен-Несири
44'
ГООЛ! Родригес Серхио Регульон
22'
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Боно
  • 5
    Лукас Окампос
    Полузащитник
  • 51
    Юссеф Ен-Несири
    44
  • 41
    Сусо
    Нападающий
  • 10
    Эвер Банега
    Полузащитник
  • 25
    Фернанду
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 12
    Кунде Ж.
  • 20
    Диего Сантос Силва
  • 23
    Родригес Серхио Регульон
    22
  • 13
    Lopez Pau
  • 23
    Джанлука Манкини
  • 41
    Ибаньес
  • 42
    Амаду Диявара
  • 4
    Бриан Кристанте
  • 37
    Спинаццола Леонардо
  • 77
    Николо Дзаньоло
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
Запасные игроки
  • 26
    Хосе Мена
    Полузащитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 40
    Пабло Перес
    Полузащитник
  • 3
    Сергио Гомес
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 28
    Лара Jose
  • 18
    Давиде Сантон
  • 20
    Федерико Фасио
    Защитник
  • 8
    Диего Перотти
    Полузащитник
  • 17
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 14
    Виллар
  • 99
    Джастин Клюйверт
  • 31
    Карлос Перес
  • 61
    Калафьори Р.
  • 45
    Кардинали Маттео
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 19
    Калинич Н.
Тренеры
Трансляция
70'
Опасный момент
Джеко пробил с разворота! Рядом со штангой летит мяч.
68'
Перерыв на водопой.
67'
Замена
Замена у "Севильи". Эль Хаддади сменил Сусо.
64'
Окампос убежал в атаку, но был остановлен К. Пересом.
63'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу "Севильи".
61'
Желтая карточка
Карлос получил желтую за опасную игру.
58'
Замена
Двойная замена у "Ромы". Пеллегрини сменил Дзаньоло. Перес сменил Диавара.
56'
Дзаньоло сфолил против Регилона. Свободный для хозяев.
54'
Мхитарян отдал на Кристанте. Нет удара! Момент упущен!
53'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:0 в пользу "Севильи".
51'
Опасный момент
Мхитарян решился на удар! Мяч летит мимо штанги!
49'
Регилон оказался на газоне. Арбитр оставил без внимания это падение.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Коларов получил желтую за грубую игру.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
44'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Окампос убежал от Ибаньеса и прострелил с правого края вратарской! Удар Эн-Несири! Гол! 2:0!
41'
Эн-Несири пытался пробить Лопеса, но голкипер "Ромы" вышел победителем из дуэли.
38'
Много борьбы на поле, но желтых карточек нет. Арбитр не особо вмешивается в игру.
35'
Опасный момент
Дзаньоло нанес удар с близкой дистанции! Мяч попал в игрока соперника и ушел за лицевую. Угловой.
33'
Ибаньес получает помощь медиков. Пауза в игре.
31'
Опасный момент
Вертикальная передача на Наваса! Хесус Навас! Ворота пустые! Нет удара! Навас не догнал сферу! Момент упущен!
28'
Инфо
Статистика ударов - 6:0 в пользу "Севильи".
25'
Перерыв на водопой.
22'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Регилон ворвался в чужую штрафную с левого полуфланга! Удар в ближний угол! 1:0!
19'
Джеко нарушил правила в центре поля. Свободный для "Севильи".
18'
"Севилья" большими силами находится на чужой половине, но обострений нет. "Рома" компактно обороняется.
15'
Инфо
Владение мячом - 63%/37% в пользу "Севильи".
12'
Опасный момент
Кунде выпрыгнул и пробил головой после навеса партнера с углового! Перекладина!
12'
Была игра рукой в штрафной "Ромы"?! Арбитр молчит.
11'
Коларов сфолил против Сусо в центре поля Свободный для хозяев.
10'
"Севилья" контролирует мяч. Моментов не наблюдается.
8'
Офсайд
Сусо оказался в положении вне игры.
5'
Манчини остановил проход Регилона левым полуфлангом. Мяч перехвачен.
3'
Опасный момент
Опасно! Лопес среагировал на удар Эн-Несири с правого полуфланга.
2'
"Рома" провела атаку, но до удара не дошло. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Бьорн Куйперс.
"Севилья", стартовый состав: Боно — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Морено — Окампос, Эн-Несири, Сусо. Запасные: Вацлик, Санчес, Гомес, Эль Хаддади, Эскудеро, Л. де Йонг, Торрес, Васкес, Мена, Алонсо, Хенаро, П. Перес.
"Рома", стартовый состав: Лопес — Ибаньес, Манчини, Коларов — Б. Перес, Диавара, Кристанте, Спинаццола — Дзаньоло, Мхитарян — Джеко. Запасные: Миранте, Кардинали, Пеллегрини, Перотти, Вильяр, Ундер, Сантон, Калинич, Фасио, К. Перес, Калафьори, Клюйверт.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Лиги Европы: "Севилья" - "Рома". Начало матча - 19:55.
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Анонс матча "Севилья" - "Рома" 06.08.2020, Лига Европы

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 06.08.2020
Время начала матча: 19:55

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Рома" можно посмотреть 06.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против "Валенсия" - 19.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Предыдущий поединок команды "Рома" был сыгран против "Ювентус" - 01.08.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Рома".

Следите за результатами матча "Севилья" - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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