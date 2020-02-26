"Манчестер Сити" - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Реал 07.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 07.08.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 26.02.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Норвич Сити - 26.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Леганес" - 19.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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