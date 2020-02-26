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"Манчестер Сити" - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 августа 2020, 22:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
"Манчестер Сити"
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
40%
Ничья
22%
Реал
38%
Личные встречи
"Манчестер Сити"
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2015/2016
04.05.2016 - 21:45 Реал 1 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2015/2016
26.04.2016 - 21:45 "Манчестер Сити" 0 - 0 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2012/2013
21.11.2012 - 21:45 "Манчестер Сити" 1 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 "Манчестер Сити" 5 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021
21.07.2020 - 20:00 Уотфорд 0 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 20:00 "Манчестер Сити" 2 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 5 Завершен "Манчестер Сити" В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 "Леганес" 2 - 2 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2019/2020
13.07.2020 - 22:45 Гранада 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
10.07.2020 - 22:45 Реал 2 - 0 Завершен "Алавес" В
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал В
Показать больше
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
40%
Ничья
22%
Реал
38%
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 27
    Канселу Жоау
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 13
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Эдер Милитао
Запасные игроки
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 50
    Гарсия
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 82
    Адриан Бернабе
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 21
    Давид Сильва
    Полузащитник
  • 69
    Томас Доиле
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Феликс Брых.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Фоден, Габриэль Жезус, Стерлинг. Запасные: Браво, Стоунс, Зинченко, Б. Силва, Д. Силва, Марез, Отаменди, Гарсия, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе.
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Милитан, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Азар. Запасные: Ареола, Альтубе, Начо, Марсело, Вальверде, Васкес, Йович, Асенсио, Б. Диас, Иско, Винисиус, Эрнандес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид". Начало поединка - 22:00.
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Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Глейсдорф 09 Глейсдорф 09 2 АСК Фойтсберг АСК Фойтсберг 1 Завершен 20:00 - Сегодня Швайнфурт 05 Швайнфурт 05 8 ATSV (Гер)(Stat) ATSV (Гер)(Stat) 0 Завершен 20:00 - Сегодня НК Рогашка НК Рогашка 2 Словацко Словацко 0 Завершен 20:00 - Сегодня Калсдорф Калсдорф 4 СВ Лебринг СВ Лебринг 0 Завершен 19:45 - Сегодня Frohnhausen (Гер)(Stat) Frohnhausen (Гер)(Stat) 1 БСВ Шварц-Вайсс Эссен БСВ Шварц-Вайсс Эссен 2

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Анонс матча "Манчестер Сити" - Реал 07.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 07.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Реал осталась с поражением. Столкновение Реал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 26.02.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Реал можно посмотреть 07.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Норвич Сити - 26.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Леганес" - 19.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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