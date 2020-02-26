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"Ювентус" - Лион онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 августа 2020, 22:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Лион
Лион
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
67%
Ничья
19%
Лион
14%
Личные встречи
"Ювентус"
3
Побед
5
Игр
1
Побед
Лион
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Лион 1 - 0 Завершен "Ювентус"
Лига Чемпионов 2016/2017
02.11.2016 - 21:45 "Ювентус" 1 - 1 Завершен Лион
Лига Чемпионов 2016/2017
18.10.2016 - 21:45 Лион 0 - 1 Завершен "Ювентус"
Лига Европы 2013/2014
10.04.2014 - 22:05 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Лион
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 "Ювентус" 1 - 3 Завершен "Рома" П
Чемпионат Италии 2019/2020
29.07.2020 - 22:30 Кальяри 2 - 0 Завершен "Ювентус" П
Чемпионат Италии 2019/2020
26.07.2020 - 22:30 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2019/2020
23.07.2020 - 20:15 Удинезе 2 - 1 Завершен "Ювентус" П
Чемпионат Италии 2021
20.07.2020 - 22:45 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Лацио В
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Последние матчи - Лион
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.07.2020 - 17:00 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершен Лион В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.07.2020 - 14:00 Андерлехт 0 - 0 Завершен Лион Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.07.2020 - 20:45 Гент 0 - 0 Завершен Лион Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.07.2020 - 21:45 Лион 0 - 0 Завершен Селтик Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.07.2020 - 21:30 Лион 2 - 1 Завершен Селтик В
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
67%
Ничья
19%
Лион
14%
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 0
    Гонсало Игуаин
    Нападающий
  • 0
    Роналду К.
  • 0
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 0
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 0
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 0
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 0
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 0
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 0
    Маттейс де Лигт
  • 0
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 0
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 0
    Экамби Карл Токо
  • 0
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 0
    Уссем Ауа
    Полузащитник
  • 0
    Бруно Гимараеш
  • 0
    Максанс Какере
  • 0
    Фернандо Марсал
    Защитник
  • 0
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 0
    Марсело
    Вратарь
  • 0
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 0
    Максвелл Корне
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Ювентус: 1. Щенсны, 4. де Лигт, 19. Бонуччи, 12. Алекс Сандро, 25. Рабио, 30. Бентанкур, 5. Пьянич, 16. Куадрадо, 7. Роналду, 21. Игуаин, 33. Бернардески
Запасные: 31. Пинсольо, 77. Буффон, 13. Данило, 3. Кьеллини, 24. Ругани, 28. Демирал, 8. Рэмзи, 35. Оливьери М., 38. Мураторе, 14. Матюиди, 10. Дибала
Лион: 1. Лопеш А., 5. Денайер, 6. Марсело Г., 14. Дюбуа, 20. Марсал, 25. Какере, 39. Бруно Г., 8. Ауа, 11. Депай, 21. Токо-Экамби, 27. Корне
Запасные: 30. Тэтэрушану, 3. Андерсен Й., 23. Тете, 31. Бар М., 4. Рафаэл, 12. Мендес Т., 22. Жеан Лукас, 17. Рен-Аделед, 10. Траоре Б., 9. Дембеле, 36. Шерки, 2. Дьоманд
Добрый вечер, уважаемые болельщики, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча ЛЧ Ювентус - Лион.
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Последние матчи
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Анонс матча "Ювентус" - Лион 07.08.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 07.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Лион (Лион):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лион, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Лион и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 26.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Лион можно посмотреть 07.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Лион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Рома" - 01.08.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия

Предыдущий поединок команды Лион был сыгран против Ройял Антверпен - 24.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Лион.

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