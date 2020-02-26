"Ювентус" - Лион онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Лион 07.08.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 07.08.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой Лион (Лион):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Лион, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение Лион и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 26.02.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Рома" - 01.08.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Лион (Лион)

Год основания Лион (Лион): 1950

Страна: Франция

Тренер: Руди Гарсия



Предыдущий поединок команды Лион был сыгран против Ройял Антверпен - 24.07.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Лион.

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