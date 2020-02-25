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"Бавария" - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 августа 2020, 22:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
"Бавария"
Мюнхен
3 - 1
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84'
Челси
Лондон
Ход матча
8' Вилли Кабальеро 9' Роберт Левандовски 24' Иван Перишич
76' Корентин Толиссо
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
58%
Ничья
18%
Челси
23%
Личные встречи
"Бавария"
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Челси
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 3 Завершен "Бавария"
Суперкубок УЕФА 2013/2014
30.08.2013 - 21:45 "Бавария" 2 - 2 Завершен Челси
Лига Чемпионов 2011/2012
19.05.2012 - 21:45 "Бавария" 1 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - "Бавария"
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.07.2020 - 16:45 "Бавария" 1 - 0 Завершен Марсель В
Кубок Германии 2021
04.07.2020 - 21:00 Байер 2 - 4 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 4 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 "Бавария" 3 - 1 Завершен Фрайбург В
Чемпионат Германии 2021
16.06.2020 - 21:30 Вердер 0 - 1 Завершен "Бавария" В
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Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2021
01.08.2020 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Челси 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021
22.07.2020 - 22:15 "Ливерпуль" 5 - 3 Завершен Челси П
Кубок Англии 2021
19.07.2020 - 20:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021
14.07.2020 - 22:15 Челси 1 - 0 Завершен Норвич Сити В
Показать больше
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
58%
Ничья
18%
Челси
23%
Главные события
ГООЛ! Корентин Толиссо
76'
ГООЛ! Иван Перишич
24'
ГООЛ! Роберт Левандовски
9'
8'
Вилли Кабальеро
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    9
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
    24
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 17
    Джером Боатенг
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 18
    Леон Горецка
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 19
    Mount Mason
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 7
    Нголо Канте
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
    8
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 24
    James Reece
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 10
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 40
    Малик Тиллман
  • 24
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 39
    Рон-Торбен Хофманн
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 21
    Лукас
    Полузащитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 31
    Джейми Камминг
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 29
    Фикайо Томори
    Защитник
Тренеры
Трансляция
81'
Замена
Жиру вышел на замену Абрахама.
81'
Замена
Гнабри был заменен на Мартинеса.
79'
Джеймс подал с правого фланга точно в руки Нойеру.
76'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовски решил с левого фланга подать к вратарской, откуда в касание расстрелял ворота Толиссо!
74'
Эмерсон на чужой половине сбил Одриосолу.
72'
Опасный момент
Не зашел мяч в правую девятку после подкрученного удара Коутиньо со средней дистанции перед центральным входом в штрафную!
71'
Замена
А вместо Киммиха игру завершит Одриосола.
71'
Замена
Толиссо вышел вместо Тиаго.
70'
Баркли со штрафного попал в Зюле.
69'
Рисковал Тиаго, с фолом останавливая рывок Баркли у своей штрафной!
66'
Опасный момент
Уложил корпус для удара с острого угла на правом фланге Левандовски. Мяч шел параллельно воротам, но его чуть грудью не срезал в створ Зума!
64'
Замена
А Перишича заменил Коутиньо.
63'
Замена
Таки вышел Зюле вместо Боатенга.
62'
Опасный момент
МЮЛЛЕР! Замкнул он подачу Дэвиса с левого фланга ударом слету! Рикошет от газона отправил мяч над перекладиной!
60'
Однако он вернулся! Боатенг на поле!
59'
Тревожно для Флика. Боатенг очень плохо наступал на поврежденную ногу.
57'
Рискует закончить игру Боатенг! Головой он в падении отыграл на Нойера, после чего на него сверху упал Хадсон-Одои.
55'
Тиаго в центре поля обокрал искавшего пас Канте. Поменялись ролями ситуативно.
52'
Опасный момент
Имеет полное право высказывать партнерам Зума, ведь именно ему пришлось блокировать удар неприкрытого Дэвиса с левого фланга штрафной!
50'
Ковачич был атакован со спины у чужой штрафной усилиями Тиаго. Без фола!
47'
Гнабри с правого фланга простреливал на ход Левандовски, но Кабальеро успел в прыжке опередить поляка на мяче.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Абрахам затолкал мяч в сетку после неудачно игры Нойера при перехвате прострела Эмерсона с левого фланга!
42'
Желтая карточка
Желтая для Эмерсона за подкат против Горецки на левом фланге атаки своей команды.
40'
Опасный момент
Пяткой старался пробить Мюллер после прострела Перишича с левого фланга, но Зума ему слишком активно мешал это сделать.
38'
Горецка с фолом встретил Ковачича в центре поля.
36'
Челси встречает блоком в центре поля. Во втором тайме поднимутся выше, нет сомнений.
34'
Инфо
Показали повтор гола Хадсона-Одои. Абрахам был в офсайде, и при этом закрыл обзор Нойеру. На тоненького!
31'
Под удар Гнабри с левого фланга штрафной бросился защитник.
29'
Опасный момент
ГОЛ?! Забрали забитый мяч дальним ударом под правую штангу у Хадсон-Одои из-за фола его партнера в атаке!
26'
Опасный момент
Эмерсон вошел в левую половину штрафной, но пробил в сторону от дальней штанги!
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Перишич был один на правом фланге чужой штрафной, ведь вся защита оказалась у отдавшего пас Левандовски! В итоге, не было кому закрывать удар!
22'
Офсайд
В офсайд для Одои пришелся перевод от Джеймса из глубины атаки Челси.
22'
По ногам получил Маунт от Тиаго на своей половине.
20'
Мог бы и замыкать глубокий заброс из центра поля Перишич, но мяч прошел намного выше его головы.
18'
Ковачич решил пойти на силовой стык с Горецкой, в результате чего вывел из строя соперника.
14'
Опасный момент
Канте влетел в Мюллера у своей штрафной, однако Томас к тому моменту уже успел пробить выше ворот!
16'
А тут же Канте откровенно сыграл в ногу Дэвису на фланге. Арбитр не пропустил эпизод.
12'
Нойера поджали в штрафной. Пришлось даже такому уверенному в себе Мануэлю выносить в аут.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! С пенальти Левандовски пробил в правый верхний угол!
8'
Желтая карточка
Пенальти! Хацеган дал "точку" после подсказки VAR! А Кабальеро — желтую.
8'
Опасный момент
Падение Левандовски в штрафной после контакта с Кабальеро! Пенальти?! Офсайд?! Арбитр?!
6'
Бавария легко гасит контроль Челси прессингом в центре поля.
4'
Загнал Тиаго неточным пасом Киммиха во фланг на своей половине. Не похоже на него.
2'
Угловой на правом фланге своим прострелом заработал Гнабри.
1'
Фол против Канте в центре поля в верховой борьбе от Левандовски.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Аррисабалага, Камминг, Рюдигер, Жиру, Батшуайи, Томори, Броджа, Лоуренс, Маттсен, Бейт, Симеу.
Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон — Баркли, Канте, Ковачич — Хадсон-Одои, Абрахам, Маунт.
Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Тилльман, Мусиала, Аррей-Мби.
Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Первый матч на "Стэмфорд Бридж" команды завершили со счетом 0:3.
Овидиу Хацеган (Арад, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Альянц Арена" (Мюнхен, Германия) сыграют мюнхенская Бавария и лондонский Челси.
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Анонс матча "Бавария" - Челси 08.08.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 08.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 25.02.2020 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Челси можно посмотреть 08.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Марсель - 31.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Арсенал - 01.08.2020, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча "Бавария" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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