"Бавария" - Челси онлайн трансляция матча

Матч между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.
Дата проведения матча: 08.08.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Бавария" (Мюнхен) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 25.02.2020 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Марсель - 31.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Арсенал - 01.08.2020, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.
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