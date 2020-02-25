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"Барселона" - Наполи онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 08 августа 2020, 22:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Наполи
Неаполь
Кто победит?
119 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
67%
Ничья
17%
Наполи
16%
Личные встречи
"Барселона"
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Наполи
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен "Барселона"
Клубные товарищеские матчи 2019
08.08.2019 - 02:15 "Барселона" 2 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 18:00 "Алавес" 0 - 5 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 "Барселона" 1 - 2 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2019/2020
11.07.2020 - 20:15 Вальядолид 0 - 1 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
08.07.2020 - 22:45 "Барселона" 1 - 0 Завершен Эспаньол В
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 4 Завершен "Барселона" В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 Наполи 3 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2019/2020
25.07.2020 - 22:30 Наполи 2 - 0 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2019/2020
22.07.2020 - 20:15 Парма 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 20:30 Наполи 2 - 1 Завершен Удинезе В
Показать больше
Кто победит?
119 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
67%
Ничья
17%
Наполи
16%
Трансляция
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Роберто, Ракитич, де Йонг - Месси, Суарес, Гризманн. Запасные: Нето, Пенья, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, де ла Фуэнте, Рейс, Орельяна.
"Наполи", стартовый состав: Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи - Руис, Демме, Зелински - Кальехон, Мертенс, Инсинье. Запасные: Мерет, Карнезис, Аллан, Льоренте, Лосано, Эльмас, Луперто, Максимович, Политано, Хюсай, Лоботка, Милик.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Лиги чемпионов: "Барселона" - "Наполи". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Барселона" - Наполи 08.08.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 08.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 25.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Наполи можно посмотреть 08.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Алавес" - 19.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Лацио - 01.08.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "Барселона" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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