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"Манчестер Сити" - Лион онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 15 августа 2020, 22:00 - Жозе Альваладе
Главный судья: Дэнни Десмонд Маккели (Нидерланды)
Рейтинг матча:
"Манчестер Сити"
Манчестер
0 - 1
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44'
Лион
Лион
Ход матча
12' Лео Дюбуа 24' Максвелл Корне
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
49%
Ничья
16%
Лион
35%
П1: 1.38 Х: 5.3 П2: 9.6 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Личные встречи
"Манчестер Сити"
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Лион
Лига Чемпионов 2018
27.11.2018 - 22:00 Лион 2 - 2 Завершен "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2018/2019
19.09.2018 - 22:00 "Манчестер Сити" 1 - 2 Завершен Лион
Последние матчи - "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2021
07.08.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 2 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 "Манчестер Сити" 5 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021
21.07.2020 - 20:00 Уотфорд 0 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити" П
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 20:00 "Манчестер Сити" 2 - 1 Завершен Борнмут В
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Последние матчи - Лион
Лига Чемпионов 2021
07.08.2020 - 22:00 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Лион П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.07.2020 - 17:00 Ройял Антверпен 2 - 3 Завершен Лион В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.07.2020 - 14:00 Андерлехт 0 - 0 Завершен Лион Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.07.2020 - 20:45 Гент 0 - 0 Завершен Лион Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.07.2020 - 21:45 Лион 0 - 0 Завершен Селтик Н
Показать больше
Кто победит?
55 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
49%
Ничья
16%
Лион
35%
П1: 1.38 Х: 5.3 П2: 9.6 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Главные события
24'
Максвелл Корне ГООЛ!
12'
Лео Дюбуа
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 31
    Эдерсон Мораес
    Вратарь
  • 50
    Гарсия
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 27
    Канселу Жоау
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 5
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 11
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
    12
  • 25
    Максанс Какере
  • 27
    Максвелл Корне
    Нападающий
    24
  • 1
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 20
    Фернандо Марсал
    Защитник
  • 6
    Марсело
    Вратарь
  • 39
    Бруно Гимараеш
  • 8
    Ауар У.
  • 21
    Экамби Карл Токо
Запасные игроки
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 69
    Томас Доиле
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 21
    Давид Сильва
    Полузащитник
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 82
    Адриан Бернабе
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 3
    Андерсен
  • 30
    Тэтэрушану Киприан
  • 31
    Мелвин Бард
  • 9
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 12
    Тьяго Анрике Мендес
  • 22
    Жан Лукас
  • 4
    Рафаэл
    Полузащитник
  • 17
    Джефф Реине-Аделаиде
  • 23
    Кенни Тете
    Защитник
  • 10
    Бертран Траоре
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
42'
Опасный момент
И прямиком в Лопеша! Слабо пробил Родри после прострела с правого фланга от Стерлинга в центр штрафной!
39'
Опасный момент
Удары де Брюйне с дальней дистанции Лопеш сегодня встречает кулаками! Как и в этом эпизоде со штрафным на левом фланге!
37'
Пошли стыки! В начале, Какере пострадал после подката Канселу на правом фланге атаки, а затем, и Ауар столкнулся головами с Фернандиньо.
34'
Экамби мог выбегать в выхода 2 в 1, однако не остановил мяч в центре поля после длинной передачи.
31'
Опасный момент
Обострял Стерлинг подачей с левого фланга, а Лопеш в одиночку дважды был вынужден снимать воздух над своей штрафной.
29'
Желтая карточка
Откровенно фолил против Ауара у своей штрафной Фернандиньо.
27'
Опасный момент
Дальний мощный удар от де Брюйне отразил кулаками Лопеш!
25'
Опасный момент
Нет офсайда! Уокер задержался при передаче с левого фланга!
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! В пустые ворота пробил Корне после удачного отскока от боровшегося у своей штрафной с Экамби Гарсии! Вопросы по офсайду до этого...
21'
Сити пришлось разворачивать контратаку в результате перехвата Денайера рывка Стерлинга по левому флангу.
20'
Некому было замыкать прострел оказавшегося на правом фланге штрафной Ауара.
18'
Проход Корне по левому флангу так и не завершился подачей в штрафную. Зажевали.
15'
Арбитр пропустил попадание мяча в руку Марсала на левом фланге атаки при приеме. Для Сити это очень неприятный сигнал, учитывая их опыт.
12'
Желтая карточка
Желтая для Дюбуа за фол против Канселу на правом фланге атаки Лиона.
11'
От боковой границы штрафной на правом фланге подавал де Брюйне. В корпус сопернику.
10'
Опасный момент
Удар Марсала со средней дистанции в левом полуфланге не стал проблемным для Эдерсона!
8'
Фернандиньо чуть не потерял мяч в борьбе с Ауаром на чужой половине, но развил атаку пасом на де Брюйне, который затем неточно подал в штрафную.
6'
Определенно первым номером играет Сити, но Лион не обнажает фланги, поэтому моменты крайне ситуативны у номинальных хозяев.
3'
Опасный момент
Откровенно спас свою команду Марсал, в подкате перехватив пас Стерлинга с левого угла вратарской на пустые ворота для Жезуса.
1'
Какере угрожал убежать к воротам от центра поля, но вовремя его остановил Гарсия.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Бруно — Дюбуа, Какере, Ауар, Корне — Экамби, Депай.
Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Б. Силва, Д. Силва, Марез, Отаменди, Фоден, Дойл, Палмер, Бернабе.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Фернандиньо, Родри — де Брюйне, Габриэль Жезус, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Жозе Алваладе" (Лиссабон, Португалия) сыграют Манчестер Сити и Лион.
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Комментарии(1)
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v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 22:26
Красавцы!!!! Лион давай!!!
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Лион 15.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Жозе Альваладе.

Дата проведения матча: 15.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Лион (Лион):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Лион и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 27.11.2018 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Лион можно посмотреть 15.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Лион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Реал - 07.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия

Прошедший матч команды Лион был сыгран против "Ювентус" - 07.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Лион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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