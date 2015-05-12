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"Барселона" - "Бавария" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 14 августа 2020, 22:00 - Эштадиу да Луж
Главный судья: Дамир Скомина (Словения)
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
"Бавария"
Мюнхен
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
49%
Ничья
14%
"Бавария"
38%
П1: 3.136 Х: 3.88 П2: 2.28 ТБ 2: 7.6 ТМ 2: 1.048
Личные встречи
"Барселона"
1
Побед
4
Игр
3
Побед
"Бавария"
Лига Чемпионов 2014/2015
12.05.2015 - 21:45 "Бавария" 3 - 2 Завершен "Барселона"
Лига Чемпионов 2014/2015
06.05.2015 - 21:45 "Барселона" 3 - 0 Завершен "Бавария"
Лига Чемпионов 2012/2013
01.05.2013 - 21:45 "Барселона" 0 - 3 Завершен "Бавария"
Лига Чемпионов 2012/2013
23.04.2013 - 21:45 "Бавария" 4 - 0 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 "Барселона" 3 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 18:00 "Алавес" 0 - 5 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 "Барселона" 1 - 2 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2019/2020
11.07.2020 - 20:15 Вальядолид 0 - 1 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
08.07.2020 - 22:45 "Барселона" 1 - 0 Завершен Эспаньол В
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Последние матчи - "Бавария"
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 "Бавария" 4 - 1 Завершен Челси В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.07.2020 - 16:45 "Бавария" 1 - 0 Завершен Марсель В
Кубок Германии 2021
04.07.2020 - 21:00 Байер 2 - 4 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Вольфсбург 0 - 4 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 "Бавария" 3 - 1 Завершен Фрайбург В
Показать больше
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
49%
Ничья
14%
"Бавария"
38%
П1: 3.136 Х: 3.88 П2: 2.28 ТБ 2: 7.6 ТМ 2: 1.048
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 26
    Инаки Пена
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 33
    Araujo Роналд
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 28
    Рикард Пуйг
  • 42
    Monchu Monchu
  • 31
    Анссумане Фати
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 39
    Рон-Торбен Хофманн
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Дамир Скомина.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Бускетс — Роберто, де Йонг — Видаль — Месси, Суарес. Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски. Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее, Мусиала.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов: "Барселона" - "Бавария". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(1)
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v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 21:27
Ща Бавария Покажет!
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Анонс матча "Барселона" - "Бавария" 14.08.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 14.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 12.05.2015 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Бавария" можно посмотреть 14.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Наполи - 08.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Челси - 08.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Бавария".

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