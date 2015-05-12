"Барселона" - "Бавария" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Барселона" - "Бавария" 14.08.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 14.08.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 12.05.2015 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против Наполи - 08.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Челси - 08.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Бавария".

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