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"Манчестер Юнайтед" - Копенгаген онлайн трансляция матча

Лига Европы - 10 августа 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
0 - 0
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90'
Копенгаген
Копенгаген
Ход матча
16' Николай Бойлесен Вышел: Пьер Бенгтссон
59' Брайан Овьедо 62' Магуайр Х. 64' Эрик Бейи 70' Фред Вышел: Неманья Матич
Кто победит?
105 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
72%
Ничья
15%
Копенгаген
12%
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - Копенгаген
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 19:55 Копенгаген 3 - 0 Завершен Истанбул ББ В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.05.2020 - 17:30 Копенгаген 3 - 1 Завершен Сендерюске В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 Копенгаген 2 - 2 Завершен Оденсе Н
Лига Европы 2019/2020
12.03.2020 - 19:45 Истанбул ББ 1 - 0 Завершен Копенгаген П
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 21:45 Селтик 1 - 3 Завершен Копенгаген В
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Кто победит?
105 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
72%
Ничья
15%
Копенгаген
12%
Главные события
Фред
Вышел: Неманья Матич
70'
Эрик Бейи
64'
Магуайр Х.
62'
16'
Николай Бойлесен
Вышел: Пьер Бенгтссон
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Серхио Ромеро
    Вратарь
  • 0
    Эрик Бейи
    Защитник
    64
  • 0
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 0
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 0
    Фред
    Нападающий
    70
  • 0
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 0
    Масон Гринвуд
  • 0
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 0
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 0
    Уильямс
  • 0
    Магуайр Х.
    62
  • 0
    Карл-Юхан Юнссон
    Вратарь
  • 0
    Мохаммед Дарами
  • 0
    Зека
    Полузащитник
  • 0
    Расмус Фальк
  • 0
    Нелссон
  • 0
    Пеп Биель
  • 0
    Йонас Винд
    Полузащитник
  • 0
    Николай Бойлесен
    Защитник
    16
  • 0
    Андреас Бьелланд
    Защитник
  • 0
    Гильермо Варела
    Защитник
Запасные игроки
  • 0
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 0
    Пьер Бенгтссон
    Полузащитник
  • 0
    Брайан Овьедо
    Защитник
    59
Тренеры
Трансляция
85'
Уголовой
Фернандеш не лучшим образом разыгрывает подает угловой
84'
Опасный момент
Антони Марсьяль пробивал и мог принести победу Манчестер Юнайтед, снова - "едва" и "чуть-чуть"
82'
Контратаки Копенгагена очень опасны, МЮ явно не всегда готов к ним и отбивается только за счет класса
81'
Кауфман Соренсен рвался к воротам, казалось, его сбивали в штрафной, но арбитр фола не заметил
78'
Желтая карточка
Йенс Стаге (Копенгаген) получил желтую карточку - снова не успел в отборе
76'
Более вязкой стала игра, команды подсели и стали чаще ошибаться
75'
Желтая карточка
Кауфман Соренсен (Копенгаген) получает желтую за грубость
71'
Инфо
Еще одна пауза, чтобы игроки попили воды
70'
Замена
Фред ("Манчестер Юнайтед") уходит с поля, его заменил Неманья Матич, а также Бейи заменил Линделеф
68'
Погба еще раз приложился к мячу, сильно и немного неточно
66'
Опасный момент
Брайан Овьедо (Копенгаген) пробивал из пределов штрафной площади, защитник МЮ бросился под мяч и спас ворота, казалось - наверняка летел мяч
64'
Желтая карточка
Эрик Бейи ("Манчестер Юнайтед") срывал атаку соперника
63'
Опасный момент
Уууух! Фернандеш пробил издали и только штанга спасает Копенгаген. Отменный момент!
62'
Желтая карточка
Магуайр ("Манчестер Юнайтед") наказан за грубую игру
61'
Винд пробивал по воротам - Ромеро без проблем забрал мяч
59'
Замена
Овьедо (Копенгаген) выходит вместо Пеп Биля, а также Дарами уступил место Соренсону
57'
Опасный момент
Гринвуд пробил классно, решительно и попал в штангу
57'
Офсайд
Снова мяч в воротах Копенгагена после удара Рашфорда, и снова из офсайда - в этот раз более очевидного, чем в конце первого тайма
54'
Английский клуб пошел вперед и даже прижал соперника к воротам, но нет ударов
51'
Рашфорд взял игру на себя и потерял мяч
50'
Вот и долгожданный удар Погба, неточно, хоть и довольно опасно
48'
Фальк (Копенгаген) со штрафного удара забрасывает мяч в штрафную, МЮ отбивается
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+3'
Большими силами продолжает идти вперед МЮ, но чего-то не хватает - то фол в атаке, то пас в никуда, или совсем неточный удар
45'
Инфо
5 мин. добавлено
45'
Офсайд
Гринвуд убежал от защитников, вышел на свидание с голкипером и пробил в дальний угол. Гол? Нет. Арбитр долго проверял закономерность взятия ворот, ВАР решил, что гола не было
43'
Копенгаген перевел игру в центр поля
40'
Контроль над игрой у манкунианцев, при этом они совсем не выглядят командой, которая сделала все необходимое для победы. Копенгаген не только сдерживает именитого соперника, но и создает больше моментов
38'
Уголовой
Хороший навес Варела с игры, защитники МЮ выбили мяч, затем номинальные гости неудачно разыграли корнер
36'
Юнссон в эти минуты уверенно играет на выходах, каждый раз снова и снова голкипер Копенгагена забирает мяч
33'
Уголовой
Еще один навес от Фернандеша, Нельсон выносит мяч из штрафной, атака продолжалась и последовал пас на Рашфорда, который не смог (не успел) отозваться на эту передачу
31'
Подопечные Сульшера долго контролируют мяч в середине поля, не получается выйти на ударную позицию
29'
Хороший пас Рашфорда на Марсьяла, немного не успел Антони к мячу
28'
Бруну Фернандеш долго готовился пробить со штрафного, в итоге запустил мяч над стенкой и над воротами
26'
Арбитр объявил паузу и позволил игрокам попить воды и перевести дыхание
24'
Жозе Зека (Копенгаген) на хорошей скорости рвался к воротам, но "запутался в мяче"
22'
Опасный момент
Казалось, убедительный ответ МЮ, хаос в штрафной Копенгагена, потом арбитр на линии показал офсайд, а главный увидел пенальти - ВАР все расставил по местам. От ворот разыграл голкипер датской команды
17'
И еще один хороший выпад у подопечных Сольбакена, два удара из пределов штрафной наносили игроки Копенгагена, оба заблокировали защитники МЮ
20'
Ромеро на выходе забирает мяч, Копенгаген перехватил инициативу и заставляет английскую команду отходить назад
16'
Опасный момент
Варела опасно пробивал после навеса с углового, немного точности не хватило его удару
15'
Замена
А вот и травма, Бойлесен (Копенгаген) уходит с поля, его заменил Бенгтссон
14'
Ван-Биссака получает помощь врачей после одного из столкновений, пока игра не очень грубая, но можно ожидать больше столкновений
13'
Увлекается атаками Ман Юнайтед и оставляет пространство для контратак
12'
Опасный момент
А вот и момент у датчан, Мохаммед Дарами оказался на хорошей позиции по центру ворот, в последний момент его удар заблокировали
9'
Рашфорд пробивал со штрафного, прошил он стенку и получилось очень неплохо, но в нескольких метрах от ворот пролетел мяч
7'
Постепенно МЮ берет под контроль игру, Копенгаген будет рассчитывать на контратаки, если сможет зачепиться за мяч
6'
Уголовой
Еще один корнер разыграли манкунианцы, Магуайр пробивал головой, но и при этом нарушал правила
4'
Уголовой
Фернандеш навесил со стандарта, защитники вынесли мяч из пределов штрафной
2'
Хороший темп сразу взяли команды и обменялись первыми скоростными выпадами
Свисток
Матч начался
Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 3. Байи, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд
Запасные: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 24. Фосу-Менса, 15. Перейра А., 31. Матич, 39. МакТоминай, 8. Мата, 14. Лингард, 25. Игало, 44. Чонг, 71. Менги
Копенгаген: 21. Юнссон, 2. Варела, 5. Бьелланд, 20. Бойлесен, 23. Винд, 6. Стаге, 16. Пеп Биль, 25. Нельссон, 33. Фальк, 10. Зека, 11. Дарами
Запасные: 1. Андерсен С., 13. Грютебуст, 4. Папаяннопулос, 19. Овьедо, 17. Бартолец, 3. Бенгтссон П., 24. Мудражия, 29. Кауфманн М., 42. Вик, 45. Хьялмхоф
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Копенгаген.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Копенгаген 10.08.2020, Лига Европы

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Копенгаген (Копенгаген) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 10.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Копенгаген можно посмотреть 10.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Копенгаген, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против ЛАСК - 05.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Копенгаген (Копенгаген)
Страна: Дания

Предыдущий поединок команды Копенгаген был сыгран против Истанбул ББ - 05.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Копенгаген.

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