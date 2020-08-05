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Интер - Байер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 10 августа 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Интер
Милан
2 - 1
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90'+4
Байер
Леверкузен
Ход матча
15' Николо Барелла 20' Ромелу Лукаку 24' Кай Хавец 31' Данило Д’Амброзио 43' Дейли Синкгравен
48' Ларс Бендер 58' Леон Бэйли 59' Кристиан Эриксен 59' Виктор Мозес 64' Алексис Санчес 68' Венделл 68' Надим Амири 84' Милан Шкриньяр 85' Карим Беллараби 86' Лукас Аларио 87' Tapsoba E.
Кто победит?
73 Пользователей сделало свой выбор
Интер
68%
Ничья
16%
Байер
15%
Последние матчи - Интер
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:45 "Аталанта" 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021
25.07.2020 - 20:30 Дженоа 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
22.07.2020 - 22:30 Интер 0 - 0 Завершен Фиорентина Н
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Последние матчи - Байер
Лига Европы 2021
06.08.2020 - 19:55 Байер 1 - 0 Завершен "Рейнджерс" В
Кубок Германии 2021
04.07.2020 - 21:00 Байер 2 - 4 Завершен "Бавария" П
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Байер 1 - 0 Завершен Майнц В
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 Герта 2 - 0 Завершен Байер П
Чемпионат Германии 2021
17.06.2020 - 21:30 Байер 3 - 1 Завершен Кёльн В
Показать больше
Кто победит?
73 Пользователей сделало свой выбор
Интер
68%
Ничья
16%
Байер
15%
Главные события
Tapsoba E.
87'
48'
Ларс Бендер
43'
Дейли Синкгравен
Данило Д’Амброзио
31'
24'
Кай Хавец ГООЛ!
ГООЛ! Ромелу Лукаку
20'
ГООЛ! Николо Барелла
15'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    15
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 5
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
  • 2
    Годин Д.
  • 33
    Данило Д’Амброзио
    31
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    20
  • 10
    Мартинес Lautaro
  • 1
    Лукаш Градецкий
  • 29
    Кай Хавец
    Полузащитник
    24
  • 15
    Юлиан Баумгартлингер
    Полузащитник
  • 8
    Ларс Бендер
    Полузащитник
    48
  • 10
    Керем Демирбай
    Полузащитник
  • 19
    Мусса Диаби
    Нападающий
  • 25
    Эксекуиел Палакиос
  • 22
    Дейли Синкгравен
    43
  • 12
    Tapsoba E.
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 4
    Джонатан Та
    Защитник
Запасные игроки
  • 11
    Виктор Мозес
    Нападающий
    59
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккья
  • 20
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
    59
  • 30
    Себастьяно Эспосито
  • 32
    Люсьен Агуме
  • 34
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
    84
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
    64
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 36
    Никлас Ломб
    Вратарь
  • 6
    Александар Драгович
    Защитник
  • 9
    Леон Бэйли
    Нападающий
    58
  • 11
    Надим Амири
    Полузащитник
    68
  • 13
    Лукас Аларио
    Нападающий
  • 18
    Венделл
    Защитник
    68
  • 23
    Митчелл-Элия Вайзер
  • 38
    Карим Беллараби
    Полузащитник
  • 28
    Рамазан Эзкан
Тренеры
Трансляция
90+1'
Смотрят VAR. Толкался и сам Эриксен.
90'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 6 мин.
90'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Эриксен боролся на левом фланге чужой штрафной, поставил спину Белльараби, а тот потянул его на газон1
88'
Санчес потянул мышцу во время рывка.
87'
Желтая карточка
Тапсоба насобирал сегодня фолов на Лукаку порядком.
86'
Замена
А Аларио вышел вместо Фолланда.
85'
Замена
Ларс Бендер заменен на Белльараби.
85'
Желтая карточка
Желтая отправилась Эриксену за фол в центре поля.
84'
Опасный момент
Лукаку вновь на корпусе обошел Тапсобу, но защитник все равно успел подставить ногу под удар соперника с левого угла вратарской!
84'
Замена
Шкриниар вышел на замену Бастони.
82'
Лукаку нужна помощь!
81'
Желтая карточка
Конте докричался после фола на Лукаку до желтой.
80'
Лукаку в центральном круге получил отмашку от Тапсоба.
79'
Хаверц отпустил от себя мяч в чужой штрафной после прострела с левого фланга, после чего получил мощный вынос в живот от де Врея.
76'
Опасный момент
Мозес мощно пробил с правого фланга штрафной, но мяч пошел прямиком в Градецки!
76'
Жестко на руку приземлился Санчес после фола на нем в центре поля со стороны Демирбая.
75'
Дальний удар от Брозовича был заблокирован, после чего начался переполох в штрафной, но защитники вовремя успели собраться и вынесли мяч.
72'
Та жестко принял на бедро Бареллу у своей штрафной, а тот неудачно упал на голеностоп Ларсу Бендеру.
70'
В мягкое место прилетел мяч арбитру при переводе Байера с правого фланга.
68'
Замена
А Амири заменил Баумгартлингера.
68'
Замена
Венделл вышел на замену Синкгравену.
66'
Опасный момент
САНЧЕС! Эриксен тончайшим пасом нашел одинокого партнера в центре чужой штрафной! Однако Градецки чудом сумел подставить ногу под траекторию удара соперника!
64'
Замена
Санчес вышел вместо Мартинеса.
62'
Опасный момент
Дальний удар от Лаутаро не стал проблемным для Градецки.
61'
Опасный момент
Демирбай выстрелил от полукруга у штрафной! Ханданович перевел над перекладиной!
59'
Замена
Вместо Д'Амброзио в игру вступил Мозес, а Эриксен заменен на Гальярдини.
58'
Замена
Бэйли вышел вместо Паласиоса.
58'
Демирбай с левого фланга штрафной прострелил на Фолланда, но де Врей так от него и не отклеился.
56'
Мартинес построил контратаку через перевод Лукаку, но бельгиец запорол выпад ударом в защитника от правого угла штрафной.
54'
Опасный момент
Гальярдини! Разогнался почти от центра поля, вошел в штрафную, но Тапсоба успел броситься под мяч!
53'
Опасный момент
С правого фланга полуподачу отдавал Мартинес, но Градецки перехватил внутри своей вратарской!
51'
Хаверц выдал скидку Диаби на центральный вход в штрафную, но Мусса решил прорываться на дриблинге, вместо удара, в результате чего просто потерял контроль.
50'
Опасный момент
Янг простреливал с левого фланга штрафной, случился рикошет, в падении замыкал его Гальярдини, но просто попал в стоящего неподалеку Лукаку.
49'
Лукаку вновь взял на таран правый фланг обороны соперников, но на прострел уже сил у него не хватило.
48'
Желтая карточка
Ларс Бендер получил желтую не столько за свой подкат на правом фланге атаки, сколько за эмоции.
46'
В дриблинг пошел у чужой штрафной Мартинес. Упал в борьбе, но фола так и не получил. А вот де Врей, которого сбили в центре поля — получил.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Демирбай выстрелил из-за пределов штрафной с правого ноги, но попал в соперника. Отскок ушел за лицевую.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Гальярдини сфолил в агрессивной борьбе за мяч у чужой штрафной против Баумгартлингера.
43'
Желтая карточка
Барелла получил по ногам во время неудачной попытки Синкгравена сыграть в отборе на левом фланге.
41'
Та сложился для выноса головой мяча от своей штрафной, но его старался ногой опередить Барелла. Чиркнул по затылку шипами!
40'
Брозович не сумел построить атаку диагональю на левый фланг из центра поля.
39'
Простреливал Мартинес с левого фланга штрафной в центр на Лукаку, но Ромелу успел опередить защитник.
38'
Ханданович кулаками сыграл на перехвате подачи Диаби с левого фланга.
37'
Офсайд
Офсайд у Лукаку после заброса из глубины на правый фланг.
35'
Байер все еще не уверен в контроле над мячом, но выглядит более бодро, чем на старте.
33'
Фол в атаке от игроков Байера при подаче штрафного с левого фланга. Даже два сразу.
31'
Желтая карточка
Диаби прорывался к левому флангу штрафной. Д'Амброзио явно не успевал. Пришлось рубить.
30'
Отменный черпак выдал на правый фланг штрафной Лукаку, но Д'Амброзио не успел.
30'
Много ошибок у Байера. С этим надо что-то делать.
28'
Не будет пенальти!
28'
Нет, ну, убирал руку Синкгравен.
28'
Идет смотреть повтор арбитр!
26'
А тут еще и подумать надо над пенальти! Явной игры рукой не было.
26'
Опасный момент
Пенальти! Д'Амброзио попал мячом в руку Синкгравену на правом фланге чужой штрафной, стараясь пробросить мимо него себе на ход!
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Блокировали изо всех сил удары соперников игроки Интера, но в итоге Фолланд и Хаверц сыграли в стенку у штрафной, после чего Кай пробил настолько сильно, что пробил Хандановича!
23'
Опасный момент
ГРАДЕЦКИ! Лукаку вышел один на один в левый фланг чужой штрафной, но не смог подсечь мяч над голкипером!
21'
Широко обсуждаемый Тапсоба в борьбе корпусами Лукаку не соперник.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хаверц потерял мяч в центре поля, после чего Лаутаро прострелом с правого фланга вывел на удар Бареллу в центре штрафной! Спас у линии Та! Пошла вторая волна атаки Интера, в конце которой пасом с левого фланга нашел Лукаку в центре штрафной Янг, бельгиец вновь продавил корпусом оппонента, и пробил под голкипером!
19'
Катает мяч по своей половине Байер.
17'
Штрафной для Интера на левом фланге заработал Янг. Сам же и исполнит.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лукаку продавил соперника в центре штрафной после передачи с левого фланга от Янга, но так и не дали ему пробить. Зато, с отскока тут же выстрелил внешней под левую штангу Барелла! Градецки закрыли обзор защитники!
14'
Фолланд плохо остановил мяч после паса Хаверца на левый фланг штрафной, так что затем не удивительно, что прострелил неудачно.
13'
Барелла в центральном круг получил по ногам от Демирбая, а затем мяч прилетел еще и в лицо ему.
12'
Лукаку сфолил в борьбе, останавливая мяч после вбрасывая из-за боковой с правого фланга.
11'
Хаверц развернул контратаку по левому флангу, но пока его партнеры развивали наступление, защитники уже успели вернуться в полном составе.
9'
Очень осторожная игра. Байер все еще не выходит со своей половины без ошибки.
6'
Отпустил от себя мяч Д'Амброзио во время рывка по правому флангу, поэтому прострел отдавал уже как попало и впопыхах. Перехват.
4'
Ошибся Градецки при исполнении перевода в левый фланг атаки на Синкгравена.
3'
Под прессингом оказался Байер на первых минутах. Совсем не "домашние" условия для них, получается.
1'
Лукаку уже успел обокрасть соперника на правом фланге атаки, после чего дважды пробивал от границ штрафной, но оба раза попал в очередного защитника на пути.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Эзкан, Ломб, Та, Драгович, Бейли, Амири, Аларио, Венделл, Вайзер, Вирц, Белльараби.
Байер: Градецки — Л. Бендер, Та, Тапсоба, Синкгравен — Паласиос, Баумгартлингер — Хаверц, Демирбай, Дьяби — Фолланд.
Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Борха Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Бираги, Шкриниар, Кандрева.
Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча. — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка четвертьфинала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф, Германия) сыграют миланский Интер и леверкузенский Байер.
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Анонс матча Интер - Байер 10.08.2020, Лига Европы

Матч между командой Интер (Милан) и командой Байер (Леверкузен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 10.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Байер можно посмотреть 10.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Интер - Байер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Хетафе - 05.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Байер (Леверкузен)
Год основания Байер (Леверкузен): 1904
Страна: Германия
Тренер: Петер Бос

Прошедший поединок команды Байер был сыгран против "Рейнджерс" - 06.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Байер.

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