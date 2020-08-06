Вулверхэмптон - "Севилья" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.
Дата проведения матча: 11.08.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прошедший матч команды Вулверхэмптон был сыгран против Олимпиакос - 06.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Предыдущий поединок команды "Севилья" был сыгран против "Рома" - 06.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Севилья".
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