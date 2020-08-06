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Вулверхэмптон - "Севилья" онлайн трансляция матча

Лига Европы - 11 августа 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 - 0
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33'
"Севилья"
Севилья
Ход матча
13' Рауль Хименес
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
42%
Ничья
27%
"Севилья"
31%
Последние матчи - Вулверхэмптон
Лига Европы 2021
06.08.2020 - 22:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Олимпиакос В
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Челси 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021
20.07.2020 - 22:15 Вулверхэмптон 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 20:00 "Бернли" 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 14:00 Вулверхэмптон 3 - 0 Завершен Эвертон В
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Последние матчи - "Севилья"
Лига Европы 2021
06.08.2020 - 19:55 "Севилья" 2 - 0 Завершен "Рома" В
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 "Севилья" 1 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
12.07.2020 - 22:45 "Севилья" 2 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2019/2020
09.07.2020 - 22:45 Атлетик 1 - 2 Завершен "Севилья" В
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Вулверхэмптон
42%
Ничья
27%
"Севилья"
31%
Главные события
Рауль Хименес
13'
Составы команд
Стартовый состав
  • 11
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 9
    Рауль Хименес
    Нападающий
    13
  • 37
    Адама Траоре
    Нападающий
  • 29
    Рубен Винагре
    Защитник
  • 28
    Моутинью Жуан
  • 8
    Невеш Рубен
  • 32
    Дендокер Леандер
  • 2
    Мэтт Доэрти
    Защитник
  • 27
    Ромен Сес
    Полузащитник
  • 16
    Конор Коди
    Полузащитник
  • 15
    Боли Вилли
  • 13
    Боно
  • 23
    Родригес Серхио Регульон
  • 12
    Кунде Ж.
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 24
    Джоан Джордан
  • 25
    Фернанду
  • 10
    Эвер Банега
    Полузащитник
  • 5
    Лукас Окампос
    Полузащитник
  • 41
    Сусо
    Нападающий
Запасные игроки
  • 30
    Лукас Кампанья
  • 18
    Жота Diogo
  • 17
    Gibbs-White Морган
  • 7
    Педро Нето
  • 6
    Jordao Bruno
  • 21
    Джон Радди
    Вратарь
  • 49
    Макс Килман
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 40
    Пабло Перес
    Полузащитник
  • 28
    Хосе Алонсо
    Полузащитник
  • 31
    Франсиско Санчес
    Полузащитник
  • 3
    Сергио Гомес
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 19
    Де Йонг Лук
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 22
    Франко Васкес
    Полузащитник
  • 26
    Хосе Менья
Тренеры
Трансляция
31'
С глубокой подачей Наваса с правого фланга спокойно справились защитники.
28'
Регилон отправился в рекламные щиты после рывка на левом фланге, но прострел в его исполнении все равно забрал в руки Патрисиу!
26'
Опасный момент
Сусо забросил на левый фланг штрафной, откуда Эн-Несири решил пробить в дальний угол с первого касания. Мимо!
24'
По правому флангу пробежался Навас. Подал на дальний угол вратарской, где Окампос сфолил, стараясь первым оказаться на мяче.
22'
Подачу Окампоса с левого фланга перехватили защитники.
22'
Сбился темп атак у команд. По центру поля катается мяч.
18'
Пошел в жесткий отбор на левом фланге атаки, вблизи к центральной линии, Окампос.
17'
Фол со стороны Болли в центре поля против Эн-Несири.
14'
Опасный момент
Сусо пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол! Патрисиу в полном порядке!
13'
Незабитый пенальти
БУНУ! Потащил голкипер пенальти от Хименеса чуть правее от центра ворот!
12'
Желтая карточка
Карлосу желтая.
11'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Траоре убежал в левый фланг штрафной мимо Кунде. Пришлось сбивать Карлосу.
10'
Подлатали Боли, и уже он в игре.
9'
Судя по всему, это растянутый пах.
8'
Боли подняли на ноги врачи. Но с поля все равно надо уйти.
7'
А что с Боли?! Повреждение на ровном месте?
6'
Окампос завозился с мячом на левом фланге атаки, но Траоре не смог развить контратаку, хотя и убежал от Фернандо.
6'
Получил по ногам Навас на правом фланге атаки, но его команда продолжила раскатывать атаку.
4'
Опасный момент
Дендонкер головой чиркнул мяч после навеса португальца, но опустился футбольный снаряд лишь сверху на сетку.
4'
Штрафной для хозяев на левом фланге. Моутинью его заработал.
2'
В верховой пас активно играют команды на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Вацлик, Санчес, Гомес, Эль-Хаддади, Эскудеро, де Йонг, Торрес, Васкес, Менья, Алонсо, Хенаро, Перес.
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон — Банега, Фернандо, Хордан — Сусо, Эн-Несири, Окампос.
Запасные: Радди, Сендергор, Бруну, Нету, Гиббс-Уайт, Жота, Кампанья, Килмен, Бюр, Маркеш, Ричардс.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коади, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре, Хименес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального поединка Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Шауйнсланд-Райзен-Арена" (Дуйсбург, Германия) сыграют Вулверхэмптон и андалусская Севилья.
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Анонс матча Вулверхэмптон - "Севилья" 11.08.2020, Лига Европы

Противостояние между командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 11.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вулверхэмптон - "Севилья" можно посмотреть 11.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший матч команды Вулверхэмптон был сыгран против Олимпиакос - 06.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команды "Севилья" был сыгран против "Рома" - 06.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Севилья".

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