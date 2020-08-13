"РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" онлайн трансляция матча

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Эштадиу да Луж.
Дата проведения матча: 18.08.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Атлетико" - 13.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Аталанта" - 12.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
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