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"РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 18 августа 2020, 22:00 - Эштадиу да Луж
Главный судья: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Рейтинг матча:
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
0 - 2
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51'
"Пари Сен-Жермен"
Париж
Ход матча
13' Маркиньос 42' Анхель Ди Мария
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
28%
Ничья
12%
"Пари Сен-Жермен"
60%
П1: 4.38 Х: 4.14 П2: 1.83 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Лига Чемпионов 2019/2020
13.08.2020 - 22:00 "РБ Лейпциг" 2 - 1 Завершен "Атлетико" В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.07.2020 - 17:00 "РБ Лейпциг" 0 - 0 Завершен Вольфсбург Н
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Аугсбург 1 - 2 Завершен "РБ Лейпциг" В
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 "РБ Лейпциг" 0 - 2 Завершен "Боруссия" П
Чемпионат Германии 2021
17.06.2020 - 21:30 "РБ Лейпциг" 2 - 2 Завершен Фортуна Н
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Последние матчи - "Пари Сен-Жермен"
Лига Чемпионов 2019/2020
12.08.2020 - 22:00 "Аталанта" 1 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.08.2020 - 19:45 "Пари Сен-Жермен" 1 - 0 Завершен Сошо В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.07.2020 - 20:00 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен Селтик В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2020 - 20:00 "Пари Сен-Жермен" 7 - 0 Завершен Васланд-Беверен В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 2 - 0 Завершен "Боруссия" В
Показать больше
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
28%
Ничья
12%
"Пари Сен-Жермен"
60%
П1: 4.38 Х: 4.14 П2: 1.83 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Главные события
45+2'
Преснел Кимпембе
42'
Анхель Ди Мария ГООЛ!
13'
Маркиньос ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 5
    Дайо Упамекано
  • 7
    Марсель Забитцер
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 27
    Кондрад Лаймер
  • 22
    Норди Мукиеле
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Дани
  • 9
    Юссуф Поульсен
    Нападающий
  • 3
    Ангелино
  • 14
    Хуан Бернат
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
    42
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
    45+2
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
    13
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 8
    Леандро Паредес
  • 16
    Рико
    Вратарь
  • 2
    Тиаго Силва
    Защитник
Запасные игроки
  • 14
    Адамс Tyler
  • 41
    Borkwoski D.
  • 17
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 28
    Ивон Мвого
  • 4
    Вилли Орбан
    Защитник
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 8
    Амадо Хайдара
  • 23
    Марсель Хальстенберг
  • 33
    Филипп Чаунер
    Вратарь
  • 47
    Wosz J.
  • 21
    Патрик Шик
    Нападающий
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 27
    Идрисса Гейе
    Полузащитник
  • 31
    Колин Дагба
  • 22
    Абду Диалло
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 18
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 40
    Innocent G. (В
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 30
    Марчин Балка
  • 25
    Мис Баккер
  • 17
    Эрик-Максим Чупо-Мотинг
Тренеры
Трансляция
46'
Замена
Ольмо после перерыва был заменен на Шика, а Форсберг вышел вместо Нкунку.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Желтая карточка
Подставился под рывок Ольмо в центре поля Кимпембе.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, две минуты.
44'
Против Силвы жестко пошел в отбор Поульсен.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гулачи побывал в роли Пятова только что, со своим неудачным выносом из штрафной на левый фланг. Перехват, быстрый пас на Неймара, тот пяткой роскошно скинул на Ди Марию, а Анхель расстрелял ворота!
41'
Сбил Ди Мария в центре поля Лаймера.
38'
Ошибся Лейпциг в центре поля, после чего Неймар вышел в контратаку на левый фланг штрафной, но трое защитников сумели его остановить.
37'
Силва выдал диагональ в левый фланг чужой штрафной, где Мбаппе провалил первое касание.
35'
Опасный момент
ШТАНГА! Абсолютно безумный авантюрный удар от Неймара с дальнего штрафного с правого фланга! Мяч прилетел в ближнюю штангу!
33'
Кампль в одном эпизоде отбора мяча у Неймара умудрился ударить соперника, сначала, по голове, а затем, и по лицу.
30'
Дальний пас Маркиньоса на левый фланг для Ди Марии был слишком сильным.
29'
Не отдает мяч команда Тухеля соперникам, контролируя его на чужой половине.
27'
Ужасный навес Керрера с правого фланга произошел в позиционной атаке ПСЖ.
25'
Опасный момент
Прострелил от лицевой с правого фланга Лаймер, но Поульсен не сумел в касание попасть под ближнюю штангу с близкой дистанции!
23'
Забитцер со штрафного попал в Силву, у которого и так разбита губа.
21'
Кимпембе неудачно подставил ногу под рывок Ольмо ко входу в левый фланг штрафной.
20'
Неймар не пустил габаритного Упамекано в рывок с мячом по правому флангу. Настырный, однако.
18'
Уголовой
Силва получил отмашку в лицо от Забитцера во время подачи с углового на левом фланге.
17'
Прокатился по чужой штрафной Анхелиньо, но свой угловой на левом фланге заработал.
16'
Опасный момент
Тончайший пас Эрреры на ход Мбаппе в штрафную! Однако Киллиан не смог перебросить голкипера с близкого расстояния!
15'
Ольмо был не выпущен в контратаку подкатом Керрера на чужой половине.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача Неймара со штрафного на левом фланге пришлась точно на голову одинокому Маркиньосу у чужой вратарской!
12'
Лаймер сбил Неймара у правого угла штрафной своей команды.
11'
Уголовой
В голову Поульсену прилетел мяч после попытки Маркиньоса замкнуть верховую подачу с углового на левом фланге.
11'
Бернат сумел своим рывком по левому флангу заработать аут.
10'
Опасный момент
С дальним ударом от Забитцера по навесной траектории легко справился Рико.
8'
Навес с правого фланга от Забитцера в касание не смог завершить Поульсен. Просто не попал по мячу.
7'
Опасный момент
Любая игра рукой в атаке — фол. Такой наратив сработал при попадании мяча в Неймара при выносе Гулачи. А уж потом Мбаппе мог и не попадать по пустым воротам.
6'
Опасный момент
ШТАНГА! Неймар ворвался в штрафную после тонкой передачи Мбаппе, но попал в правую штангу!
5'
Небольшое повреждение у Кимпембе.
3'
Нкунку пробивал со входа в правую половину штрафной, но мяч попал в Поульсена, после чего отскочил к Рико.
1'
Силва неудачно загрузил мяч верхом из центра поля в чужую штрафную.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Булка, Инносан, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба.
ПСЖ: Рико — Бернат, Кимпембе, Силва, Керер — Эррера, Маркиньос, Паредес — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Хальстенберг, Новоа, Борквоски, Вос.
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Мукиэле — Лаймер, Кампль, Забитцер, Анхелиньо — Ольмо, Нкунку — Поульсен.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка Лиги чемпионов УЕФА. На поле стадиона "Эштадиу Да Луж" (Лиссабон, Португалия) сыграют РБ Лейпциг и французский ПСЖ.
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" 18.08.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч начнется на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 18.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 18.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий поединок команды "РБ Лейпциг" был сыгран против "Атлетико" - 13.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Аталанта" - 12.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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