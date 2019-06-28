Динамо - Полесье онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Полесье 15.08.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 15.08.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Полесье в предыдущем футбольном матче 28.06.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Десна - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)

Год основания Полесье (Житомир): 2016

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Подолье - 26.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Полесье.

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