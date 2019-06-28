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Динамо - Полесье онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 15 августа 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
16'
Полесье
Житомир
Ход матча
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
73%
Ничья
14%
Полесье
13%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Полесье
Контрольные матчи клубов УПЛ 2019/2020
28.06.2019 - 13:00 Динамо 1 - 2 Завершен Полесье
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
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Последние матчи - Полесье
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.02.2020 - 15:45 Полесье 4 - 2 Завершен Подолье В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 15:45 Полесье 0 - 1 Завершен Волынь П
Вторая лига 2021
23.11.2019 - 13:00 Полесье 3 - 3 Завершен Чайка Н
Вторая лига 2021
16.11.2019 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершен Полесье П
Вторая лига 2021
10.11.2019 - 14:00 Полесье 2 - 0 Завершен Подолье В
Показать больше
Кто победит?
64 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
73%
Ничья
14%
Полесье
13%
Трансляция
12'
Гоооол!!!
Кендзера дальней передачей нашел в штрафной Супрягу, Владислав зацепился за мяч и с острого угла транзитом от штанги отправил в ворота.
Свисток
Матч начался
Стартовый состав Полесья: Маханьков, Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Даудов, Савошко, Повалий, Галенков, Галенко.
Запасные: 1.Бущан, 9.Соль, 17.Леднев, 18.Андриевский, 19.Забарный, 22.Родригес, 23.Булеца, 55.Вивчаренко, 99.Дуэлунд.
Стартовый состав Динамо: 71.Бойко — 24.Тымчик, 94.Кендзера, 34.Сирота, 20.Караваев — 5.Сидорчук, 10.Шапаренко — 11.Цитаишвили, 29.Буяльский, 14.де Пена — 89.Супряга.
Здравствуйте, друзья, сегодня Динамо Киев проведет очередной спарринг, соперником "бело-синих" выступит Полесье Житомир.
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Анонс матча Динамо - Полесье 15.08.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 15.08.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Полесье (Житомир):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Полесье, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Полесье в предыдущем футбольном матче 28.06.2019 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Полесье можно посмотреть 15.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Десна - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Подолье - 26.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Полесье.

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