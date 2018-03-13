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"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Лига Европы - 16 августа 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Севилья"
Севилья
0 - 1
Обновить
18'
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
Ход матча
9' Бруну Фернандеш
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
24%
Ничья
22%
"Манчестер Юнайтед"
53%
Личные встречи
"Севилья"
1
Побед
2
Игр
0
Побед
"Манчестер Юнайтед"
Лига Чемпионов 2017/2018
13.03.2018 - 21:45 "Манчестер Юнайтед" 1 - 2 Завершен "Севилья"
Лига Чемпионов 2017/2018
21.02.2018 - 21:45 "Севилья" 0 - 0 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Севилья"
Лига Европы 2021
11.08.2020 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен "Севилья" В
Лига Европы 2021
06.08.2020 - 19:55 "Севилья" 2 - 0 Завершен "Рома" В
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 "Севилья" 1 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
12.07.2020 - 22:45 "Севилья" 2 - 0 Завершен Мальорка В
Показать больше
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
24%
Ничья
22%
"Манчестер Юнайтед"
53%
Главные события
9'
Бруну Фернандеш ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Боно
  • 0
    Лукас Окампос
    Полузащитник
  • 0
    Фернанду
  • 0
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 0
    Сусо
    Нападающий
  • 0
    Эвер Банега
    Полузащитник
  • 0
    Диего Г.
  • 0
    Родригес Серхио Регульон
  • 0
    Кунде Ж.
  • 0
    Юссеф Ен-Несири
  • 0
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 0
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 0
    Фред
    Нападающий
  • 0
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 0
    Масон Гринвуд
  • 0
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
    9
  • 0
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 0
    Брандон Уильямс
  • 0
    Магуайр Х.
  • 0
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 0
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
17'
Желтая карточка
Брандон Уильямс ("Манчестер Юнайтед") наказан за грубую игру
16'
Опасный момент
Окампос пробивал с острого угла, но очень сильно, де Хеа не без проблем справился
14'
Опасный момент
Контратака МЮ, Фред вдруг оказался с мячом в штрафной, хорошая позиция и удар... неточно
13'
Большими силами Севилья идет вперед, приходится рисковать
11'
Банега в штрафной мог пробить, но выключился из борьбы, упал и выпрашивал пенальти, арбитр не увидел никакого нарушения
7'
Опасный момент
А вот и шанс для МЮ, грубая ошибка в обороне Севильи, досталось Рашфорду, и арбитр назначает пенальти
9'
Гоооол!!!
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") забивает гол с пенальти, не очень уверенно, но попал в цель португалец - 0:1
6'
Хорошие скорости в дебюте, команды обмениваются выпадами, моментов не много, но что-то назревает
4'
Уголовой
Регилон врывался в штрафную, прострелил неудачно, но заработал стандарт, угловой Севилья разыграла совсем неопасно
2'
Уголовой
Разыграли мяч манкунианцы после корнера, затем последовал навес и Магуайр пробивал головой, выше ворот пролетел мяч
1'
Фернандеш наносил удар по воротам, неплохо для начала, хоть и неточно
Свисток
Матч начался
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 53. Уильямс, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 17. Фред, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд
Запасные: 13. Грант, 22. Ромеро, 3. Байи, 24. Фосу-Менса, 15. Перейра, 21. Джеймс, 31. Матич, 39. МакТоминай, 8. Мата, 14. Лингард, 25. Игало
Севилья: 13. Буну, 12. Кунде, 23. Регилон, 20. Диего Карлос, 10. Банега, 14. Сусо, 24. Хордан, 16. Навас, 25. Фернандо, 5. Окампос, 15. Эн- Несири
Запасные: 1. Вацлик, 31. Хави Диас, 3. Серхи Гомес, 18. Эскудеро, 34. Родригес, 17. Гудель, 21. Торрес, 22. Васкес, 28. Хосе Алонсо, 19. Люк де Йонг, 19. Эль-Хаддади
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция полуфинала Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" 16.08.2020, Лига Европы

Матч между командой "Севилья" (Севилья) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 16.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Севилья" (Севилья) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Севилья", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 13.03.2018 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 16.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против Вулверхэмптон - 11.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Копенгаген - 10.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

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