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Интер - Шахтер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 августа 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Интер
Милан
До начала
00 : 00 : 00
Шахтер
Донецк
Кто победит?
159 Пользователей сделало свой выбор
Интер
21%
Ничья
11%
Шахтер
67%
Последние матчи - Интер
Лига Европы 2021
10.08.2020 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Байер В
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:45 "Аталанта" 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021
25.07.2020 - 20:30 Дженоа 0 - 3 Завершен Интер В
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Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2021
11.08.2020 - 22:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Базель В
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 19:55 Шахтер 3 - 0 Завершен Вольфсбург В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос В
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Новости команд
Кто победит?
159 Пользователей сделало свой выбор
Интер
21%
Ничья
11%
Шахтер
67%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 2
    Годин Д.
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 5
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 33
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 10
    Мартинес Lautaro
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 8
    Антонио М.
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 34
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 20
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 11
    Виктор Мозес
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 31
    Pirola L.
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 30
    Себастьяно Эспосито
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 27
    Майкон
    Нападающий
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Шимон Марциняк.
"Интер", стартовый состав: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес. Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриниар, Кандрева.
"Шахтер", стартовый состав: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес. Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию 1/2 финала Лиги Европы: "Интер" - "Шахтер". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(2)
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Cofetime2020 (Ровно)
17.08.2020 в 19:26
Где мне посмотреть матч????
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0
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remas13534
17.08.2020 в 21:32
В телеграм канале Live720 можно посмотреть эту трансляцию
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера "Севилья" 2 "Манчестер Юнайтед" 1 Завершен 17:00 - Вчера ГФК Металлург ГФК Металлург 0 Альянс Альянс 2 Завершен 17:00 - Вчера Верес Верес 2 Черкащина Черкащина 0 Завершен 13:00 - Вчера Ганновер-96 II Ганновер-96 II 0 Санкт-Паули II Санкт-Паули II 0 Завершен 22:00 - 15.08.2020 "Манчестер Сити" 1 Лион Лион 3

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Анонс матча Интер - Шахтер 17.08.2020, Лига Европы

Матч между командой Интер (Милан) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 17.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Шахтер можно посмотреть 17.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Интер - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Байер - 10.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Базель - 11.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Шахтер.

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