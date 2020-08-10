Интер - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой Интер (Милан) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021.
Дата проведения матча: 17.08.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Байер - 10.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Базель - 11.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Шахтер.
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