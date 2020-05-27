Олимпик - Динамо онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 21.08.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Динамо (Киев):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Динамо и Олимпик в предыдущем футбольном матче 27.05.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Львов - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Олимпик.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Полесье - 15.08.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.
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