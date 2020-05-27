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Олимпик - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 августа 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
1 - 2
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39'
Динамо
Киев
Ход матча
8' Виталий Буяльский 23' Сергей Политыло
Кто победит?
96 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
14%
Ничья
18%
Динамо
69%
Личные встречи
Олимпик
1
Побед
18
Игр
14
Побед
Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 19:30 Динамо 1 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019
17.03.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
15.08.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен Полесье В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря В
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Новости команд
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Кто победит?
96 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
14%
Ничья
18%
Динамо
69%
Главные события
ГООЛ! Сергей Политыло
23'
8'
Виталий Буяльский ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
    23
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 24
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 89
    Александр Сирота
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
    8
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 9
    Sol Фран
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
38'
"Суркіс — ганьба Динамо", фанаты Динамо собрались у стадиона.
37'
С левого фланга подавался мяч в адрес Шахаба в центр штрафной, но иранец нарушил правила против защитников.
35'
Сирота перехватил опасный пас на ход Шахабу с правого фланга.
33'
Тымчик ошибся в центре поля, но Шахаб свой рывок в контратаку завершил дальним ударом в блок от Сироты.
32'
Политыло навешивал с правого фланга на Зотько в центр штрафной, но отправил мяч в руки Бущану.
31'
Завийский с правого фланга простреливал, но Буяльский не просто так стоя рядом с соперником.
29'
Сидорчук прошелся по ногам Шахаба в центральном круге.
27'
Караваев и Шапаренко смяли Романовского в борьбе в центре поля.
25'
Опасный момент
Де Пена в центре поля выиграл верх у соперника, скинув мяч на ход Супряге, но форвард не смог один в один переиграть голкипера!
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Повторили игроки Олимпика первый гол Динамо! Навесил с правого фланга Чогадзе, а на ближнем углу вратарской первым сыграл Политыло!
21'
Попытка прострела Цитаишвили с правого фланга чужой штрафной была перехвачена.
19'
Лебеденко не повезло с отскоком мяча от соперника при подаче с левого фланга. От игрока Олимпика футбольная сфера и ушла за боковую в итоге.
18'
Цитаишвили с правого фланга простреливал, но для защиты этот пас проблемным не стал.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Завийский неудачно поплатился перехватить подачу с левого фланга от Де Пены, срезав мяч в свои ворота с лицевой границы вртарской.
15'
Перехват от Зотько прострела Караваева с левого фланга.
12'
Кендзера в центре поля сфолил против Шахаба.
9'
Заблокирована попытка дальнего удара Супряги.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Качественная заготовка при розыгрыше штрафного в левому полуфланге от Де Пены и Караваева! Подача пришлась точно на ближний угол вратарской, где первым был Буяльский!
6'
Опасный момент
Супряга промахнулся! Де Пена подал с левого фланга точно на ногу партнеру, который затем не попал под ближнюю штангу!
5'
Прессинг Динамо на чужой половине заставляет играть соперников на грани ошибки.
3'
Пас пяткой от Супряги с лицевой на правом фланге в адрес Буяльского был легко перехвачен защитниками.
3'
Цитаишвили был загнал на правый фланг сильной передачей откуда прострелить уже шансов не было.
1'
Олимпик отдал мяч соперникам уже с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бойко, Соль, Цыганков, Леднев, Андриевский, Родригес, Булеца, Забарный, Дуэлунд.
Динамо: Бущан — Тымчик, Сирота, Кендзера, Караваев — Сидорчук — Цитаишвили, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.
Запасные: Бетим, Баланюк, Кравчук, Лукьянчук, Кириленко, Неплях.
Олимпик: Кичак — Е. Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко — Завийский, Политыло, Тейшейра, Чогадзе — Романовский — Шахаб.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 1-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют донецкий Олимпик и киевское Динамо.
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Комментарии(3)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.08.2020 в 17:12
Вратарь сливает или лошара
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+1
-2
sergiy_ya (Умань)
21.08.2020 в 17:14
Ага, сенсація. Грізний Олімпік дивом програє якомусь Динамо)))))
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0
-1
kristi (Kyiv)
21.08.2020 в 17:38
Да, неудачный старт сезона получится, если так. Но начальные туры на разогрев, андердоги могут временно даже в первую шестерку попасть.
0
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Анонс матча Олимпик - Динамо 21.08.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 21.08.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Динамо и Олимпик в предыдущем футбольном матче 27.05.2020 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Динамо можно посмотреть 21.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Львов - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Полесье - 15.08.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Олимпик - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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