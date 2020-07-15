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Шахтер - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 августа 2020, 19:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
3 - 1
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87'
Колос
Ковалевка
Ход матча
44' Александр Бондаренко 45' Тайсон
53' Марлос 53' Евгений Задоя 59' Максим Максименко 62' Алан Патрик 65' Евгений Задоя Вышел: Вадим Милько 66' Тете 69' Алан Патрик 73' Тете 74' Виктор Коваленко 76' Денис Костышин 77' Денис Костышин
Кто победит?
93 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
68%
Ничья
20%
Колос
12%
Личные встречи
Шахтер
5
Побед
6
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
18.10.2019 - 19:00 Шахтер 6 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2021
11.08.2020 - 22:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Базель В
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 19:55 Шахтер 3 - 0 Завершен Вольфсбург В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
29.07.2020 - 10:30 Шахтер 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря П
Показать больше
Кто победит?
93 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
68%
Ничья
20%
Колос
12%
Главные события
77'
Денис Костышин ГООЛ!
ГООЛ! Тете
73'
ГООЛ! Алан Патрик
69'
65'
Евгений Задоя
Вышел: Вадим Милько
ГООЛ! Алан Патрик
62'
59'
Максим Максименко
Марлос
53'
53'
Евгений Задоя
Тайсон
45'
44'
Александр Бондаренко
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Анатолий Трубин
  • 0
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 0
    Марлос
    Полузащитник
    53
  • 0
    Тайсон
    Нападающий
    45
  • 0
    Антонио М.
  • 0
    Алан Патрик
    Полузащитник
    69 62
  • 0
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 0
    Валерий Бондарь
  • 0
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 0
    Додо
    Защитник
  • 0
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 0
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    65 53
  • 0
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 0
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 0
    Максим Максименко
    Защитник
    59
  • 0
    Александр Бондаренко
    Нападающий
    44
  • 0
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Морозко
    Нападающий
Запасные игроки
  • 0
    Тете
    Полузащитник
    73 66
  • 0
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
    74
  • 0
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 0
    Денис Костышин
    Нападающий
    77 76
Тренеры
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Комментарии(4)
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ukrop68 (Львів)
21.08.2020 в 20:27
Почалось! Три пенальті!!!! Кротофема рулить ! Павелко керує,чучало,повинне сидіти,пожиттєво! Виродок!
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+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
21.08.2020 в 20:22
Щось, судді мої земляки завинили.
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 19:42
Воробьям сегодня спокойно не будет)))
Ответить
0
0
Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 19:40
Мне кажется или на 37й минуте Шахтер начинает выдыхаться??? Уже пешком ходят...
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0
0


Последние матчи
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Анонс матча Шахтер - Колос 21.08.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 21.08.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Колос в предыдущем футбольном матче 15.07.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Колос можно посмотреть 21.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Интер - 17.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Мариуполь - 29.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Шахтер - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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