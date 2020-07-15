Шахтер - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - Колос 21.08.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 21.08.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Колос в предыдущем футбольном матче 15.07.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Интер - 17.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Мариуполь - 29.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

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