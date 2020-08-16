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"Севилья" - Интер онлайн трансляция матча

Лига Европы - 21 августа 2020, 22:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
"Севилья"
Севилья
2 - 2
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64'
Интер
Милан
Ход матча
5' Ромелу Лукаку 12' Де Йонг Лук 33' Де Йонг Лук 35' Годин Д. 41' Николо Барелла 45' Эвер Банега
55' Алессандро Бастони
Кто победит?
216 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
25%
Ничья
20%
Интер
54%
Последние матчи - "Севилья"
Лига Европы 2021
16.08.2020 - 22:00 "Севилья" 2 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Лига Европы 2021
11.08.2020 - 22:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен "Севилья" В
Лига Европы 2021
06.08.2020 - 19:55 "Севилья" 2 - 0 Завершен "Рома" В
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 "Севилья" 1 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
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Последние матчи - Интер
Лига Европы 2021
17.08.2020 - 22:00 Интер 5 - 0 Завершен Шахтер В
Лига Европы 2021
10.08.2020 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Байер В
Лига Европы 2021
05.08.2020 - 22:00 Интер 2 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:45 "Аталанта" 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 22:45 Интер 2 - 0 Завершен Наполи В
Показать больше
Кто победит?
216 Пользователей сделало свой выбор
"Севилья"
25%
Ничья
20%
Интер
54%
Главные события
55'
Алессандро Бастони
Эвер Банега
45'
41'
Николо Барелла
35'
Годин Д. ГООЛ!
ГООЛ! Де Йонг Лук
33'
ГООЛ! Де Йонг Лук
12'
5'
Ромелу Лукаку ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Боно
  • 23
    Родригес Серхио Регульон
  • 12
    Кунде Ж.
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 10
    Эвер Банега
    Полузащитник
    45
  • 25
    Фернанду
  • 41
    Сусо
    Нападающий
  • 19
    Де Йонг Лук
    33 12
  • 5
    Лукас Окампос
    Полузащитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 10
    Мартинес Lautaro
  • 2
    Годин Д.
    35
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
    55
  • 33
    Данило Д`Амброзио
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    41
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 5
    Роберто Гальярдини
    Полузащитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    5
Запасные игроки
  • 3
    Сергио Гомес
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 36
    Родригес
    Защитник
  • 17
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 22
    Франко Васкес
    Полузащитник
  • 28
    Хосе Алонсо
    Полузащитник
  • 51
    Юссеф Ен-Несири
  • 40
    Пабло Перес
    Полузащитник
  • 31
    Diaz Sanchez Хавьер
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 31
    Pirola L.
  • 13
    Андреа Раноккья
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 34
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 20
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 11
    Виктор Мозес
    Нападающий
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 30
    Салваторе Еспосито
Тренеры
Трансляция
59'
Опасный момент
Янг пробил по центру! Мяч летит над перекладиной!
57'
Опасный момент
Регилон обработал мяч и пробл в ближний с левого полуфланга! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
55'
Желтая карточка
Бастони получил желтую за грубую игру. Штрафной для "Севильи".
53'
Опасный момент
Сусо не успел забрать мяч под контроль после прострела Наваса с правого фланга. Момент упущен!
51'
Опасный момент
Янг пробил со средней дистанции! Карлос бросился под удар соперника!
49'
Хордан нарушил правила в центре поля. Свобдный для "Интера".
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
45'
Желтая карточка
Банега получил желтую за срыв атаки.
41'
Желтая карточка
Барелла получил желтую за фол против Банеги.
38'
Инфо
Статистика ударов в створ - 4:2 в пользу "Севильи".
35'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Перестрелка продолжается! Годин пробил после подачи Брозовича со штрафного! 2:2!
33'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Банега навесил со штрафного! Де Йонг выиграл воздух и головой отправил мяч в дальнюю "девятку"! Шикарный гол! 2:1!
32'
Брозович сфолил против Банеги. Опасный штрафной для "Севильи".
30'
Карлос отдал длинную диагональ на правый фланг! мяч ушел за боковую.
28'
Лукаку на левом краю штрафной совсем один! Ромелу решил разобраться в одиночку. Мяч перехвачен.
25'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Севильи".
22'
Окампос нанес удар с дальней дистанции. Мяч летит мимо створа.
20'
Опасный момент
Лаутаро падает в чужой штрафной. Маккели не указал на "точку". Играем дальше.
19'
Опасный момент
Янг прострелил! Д'Амброзио! Мяч на трибуны летит!
18'
Желтая карточка
Конте получил желтую за излишние эмоции в технической зоне.
17'
Опасный момент
Карлос сыграл рукой в своей штрафной?! Маккели молчит. Пенальти не будет.
15'
Опасный момент
Окампос пробил низом! Хандановичч забрал мяч в руки!
12'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Де Йонг пробил головой в падении после передачи Наваса с правого фланга! Мяч попал в Хандановича и отскочил в ворота! 1:1!
11'
Опасный момент
Хесус Навас прострелил с правого фланга! Защитник гостей вынес мяч на угловой.
8'
"Интер" владеет мячом. "Севилья" активно прессингует соперника в центре поля.
5'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Лукаку реализовал пенальти! 0:1!
4'
Желтая карточка
Карлос получил желтую за свой фол.
3'
Опасный момент
Карлос завалил Лукаку в своей штрафной. Маккели указал на "точку". Пенальти!
2'
Опасный момент
Сусо навесил со штрафного! Нет удара! "Интер" отбился.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Данни Маккели.
"Севилья", стартовый состав: Боно - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Хордан, Фернандо, Банега - Сусо, де Йонг, Окампос. Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Эль Хаддади, Гудель, Экудеро, Торрес, Васкес, Алонсо, Родригес, Перес, Эн-Несири.
"Интер", стартовый состав: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони - Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг - Лукаку, Мартинес. Запасные: Паделли, Санчес, Мозес, Сенси, Раноккья, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриниар, Кандрева.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги Европы: "Севилья" - "Интер". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Севилья" - Интер 21.08.2020, Лига Европы

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 21.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - Интер можно посмотреть 21.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - Интер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 16.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды Интер был сыгран против Шахтер - 17.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.

Следите за результатами матча "Севилья" - Интер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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