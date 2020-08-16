"Севилья" - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча "Севилья" - Интер 21.08.2020, Лига Европы

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 21.08.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)

Год основания "Севилья" (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 16.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Прошедший матч команды Интер был сыгран против Шахтер - 17.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.

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