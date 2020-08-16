"Севилья" - Интер онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Севилья" (Севилья) и командой Интер (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.
Дата проведения матча: 21.08.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 16.08.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды "Севилья".
Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший матч команды Интер был сыгран против Шахтер - 17.08.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Интер.
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