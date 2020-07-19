Десна - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Заря 22.08.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 22.08.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Десна в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Динамо - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 11.08.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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