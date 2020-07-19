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Десна - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 августа 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 1
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перерыв
Заря
Луганск
Ход матча
30' Владислав Калитвинцев
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Десна
42%
Ничья
14%
Заря
44%
Личные встречи
Десна
2
Побед
7
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
19.10.2019 - 17:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос В
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Последние матчи - Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 17:00 Заря 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Десна
42%
Ничья
14%
Заря
44%
Главные события
Владислав Калитвинцев
30'
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
    30
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 20
    Абу Х.
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
Запасные игроки
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
  • 17
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кочергин смог отдать на ход Фаворову! Денис пробил! 0:1!
42'
Опасный момент
Назарина пробил! Паст в полном порядке!
38'
Тотовицкий получает помощь медиков. Пауза в игре.
36'
Имереков приходит в себя после единоборства с Громмовым. Пауза в игре.
34'
Замена
Замена у "Зари". Поддубный сменил Абу Ханну.
32'
Фаворов сфолил против Филиппова. Свободный для "Десны".
30'
Желтая карточка
Калитвинцев получил желтую за фол против Абу Ханны.
27'
Опасный момент
Дальний удар Кочергина! Мимо левой штанги мяч летит.
26'
Опасный момент
Неплохая подача Фаворова! Юрченко пробил! Паст на месте! "Заря" продолжает давить.
25'
Опасный момент
Калитвинцев пробил издали! Мимо створа!
22'
Опасный момент
Юрченко нанес прямой удар со штрафного! Выше ворот летит сфера!
21'
Огиря сыграл рукой. Опасный штрафной для "Зари".
18'
Моментов нет. Мяч находится в районе центрального круга.
15'
Фаворов навесил с правого фланга. Паст забирает мяч в руки.
13'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Зари".
11'
Опасный момент
Удар Домбровского с дальней дистанции! Мяч летит над перекладиной.
10'
Имереков сфолил против Громова. Свободный для "Десны".
8'
Тотовицкий пытался пройти соперника на левом фланге с помощью дриблинга, но потерпел фиаско.
6'
Кочергин принял пас от Кабаева. Удар! Паст забирает мяч в руки.
5'
"Десна" смогла пройти центр поля, но до ударов дело не доходит.
3'
"Заря" держит мяч под контролем и пытается создать моменты у ворот Паста". "Десна" ждет ошибки соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Дмитрий Бондаренко.
"Десна", стартовый состав: Паст — Гитченко, Имереков, Тамм — Огиря — Конопля, Калитвинцев, Домбровский, Мостовой — Тотовицкий — Филиппов. Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлебас, Мудрик, Гуцуляк, Старенький, Будковский.
"Заря", стартовый состав: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин — Назарина — Юрченко, Кочергин, Хомченовский — Кабаев, Громов. Запасные: Мацапура, Пиддубный, Рейс, Чайковский, Цыганикс, Лунев, Янаков, Белоцерковец, Перович.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию 1-го тура УПЛ: "Десна" - "Заря". Начало поединка - 17:00.
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Комментарии(2)
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Ігор Холост (Львов)
22.08.2020 в 17:31
Щось тут голами і не пахне
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Hugo64 (PARIS)
22.08.2020 в 16:58
в ЗАРЕ два Луневых один в запасе другой играеет
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера "Севилья" 3 Интер Интер 2 Завершен 21:30 - Вчера Моста (Млт)(Stat) Моста (Млт)(Stat) 0 Сенгли Атлетик Сенгли Атлетик 1 Завершен 20:00 - Вчера СВ Стрипфинг Вайден СВ Стрипфинг Вайден 0 Аустрия II Аустрия II 0 Завершен 20:00 - Вчера ТУС Хайлигенкройц ТУС Хайлигенкройц 6 СВ Страсс СВ Страсс 2 Завершен 20:00 - Вчера Эксетер Сити Эксетер Сити 1 Тонтон Таун Тонтон Таун 1

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Анонс матча Десна - Заря 22.08.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 22.08.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Заря и Десна в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Заря можно посмотреть 22.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Динамо - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против СК Днепр-1 - 11.08.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Десна - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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