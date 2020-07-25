ФК Александрия - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

21.08.2020 в 13:19 Шахтёр вновь чемпион и жаркая борьба за еврокубки. Наше превью на новый сезон УПЛ Георгий Грошев и Александр Рыженко встречают новый сезон УПЛ своими ожиданиями и прогнозами. Вы с ними согласны?