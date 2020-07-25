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ФК Александрия - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 августа 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
27'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
59%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
22%
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
11
Игр
5
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 14:00 ФК Александрия 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
03.08.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2018
22.05.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик П
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Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
59%
Ничья
19%
ФК Мариуполь
22%
Трансляция
25'
Навес Стасюка с левого фланга, в начале, перехватил Бабогло, а затем и Панькив разобрался с повторным подходом соперника.
22'
Уголовой
Намного выше ворот пошел мяч после удара головой от Банады, который замыкал подачу углового с правого фланга.
20'
Опасный момент
Гречишкин пробил намного выше ворот, в падении дотягиваясь до передачи с левого фланга от Мышенко во второй фронт атаки.
18'
Желтая карточка
В контратаку убегал Кулаков, но его в центре поля сбил Пашаев.
15'
Хирургическим подкатом прервал рывок Мышенко по левому флангу Сагуткин.
12'
Гости начали со стремительных атак, но теперь вынуждены отойти к своей штрафной под натиском соперников.
10'
Желтая карточка
Мариуполь начал ужасно грубо. Отмашка от Быкова против Шастала у штрафной гостей.
7'
Желтая карточка
Тищенко на бедро поймал Мышенко на правом фланге обороны.
6'
Опасный момент
Панькив спокойно справился с ударом с острого угла от Кулакова с правого фланга штрафной.
3'
Желтая карточка
Накладка со стороны Кащука против Гордиенко у чужой штрафной стала причиной быстрого предупреждения.
2'
Опасный момент
Бондаренко на линии штрафной подловил неудачный вынос от Гречишкина, но мощным ударом отправил мяч в руки голкипера!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кудрик, Дава, Муравский, Чех, Доброхотов, Петерман, Байдал, Путря, Библик.
Мариуполь: Гальчук — Стасюк, Быков, Сагуткин, Тищенко — Игнатенко, Бондаренко — Кащук, Мишнев, Топалов — Кулаков.
Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Ситало, Грицук, Задерака, Устименко.
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Гордиенко, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Шастал, Мышенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кутаков (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 1-го тура украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и Мариуполь.
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Анонс матча ФК Александрия - ФК Мариуполь 22.08.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 22.08.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 25.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - ФК Мариуполь можно посмотреть 22.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против ФК Мариуполь - 25.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Колос - 29.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

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