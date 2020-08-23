Ингулец - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - СК Днепр-1 23.08.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.08.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Ингулец и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 30.10.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Балканы - 13.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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