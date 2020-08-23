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Ингулец - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 августа 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 1
Обновить
42'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
32%
Ничья
13%
СК Днепр-1
55%
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
1
Побед
3
Игр
1
Побед
СК Днепр-1
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 15:00 Ингулец 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Первая лига 2020
05.05.2019 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 3 Завершен Ингулец
Первая лига 2018
07.10.2018 - 16:00 Ингулец 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Ингулец
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 Балканы 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Рух Н
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 17:00 Ингулец 3 - 0 Завершен Кремень В
Первая лига 2021
30.07.2020 - 19:00 Оболонь-Бровар 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Первая лига 2021
23.07.2020 - 17:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Черноморец Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 17:00 Заря 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
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Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
32%
Ничья
13%
СК Днепр-1
55%
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 80
    Владислав Лупашко
    Полузащитник
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кравченко
Запасные игроки
  • 9
    Александр Мишуренко
    Нападающий
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 44
    Арсений Батанов
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
41'
Хобленко забросил мяч с правого фланга точно в руки Шусту.
40'
Уголовой
Угловой разыграли на Квасного перед штрафной, но его удар пришелся в корпус стоящему рядом соперника.
39'
Опасный момент
Щедрый пяткой скинул мяч на Запорожца в левый фланг штрафной, тот сразу же пробил, но попал в Адамюка.
37'
Опасный момент
Довбик вновь принял мяч спиной к воротам, развернулся, и тут же пробил с левого угла вратарской. Шуст потащил!
37'
Дубинчак опасно подавал с левого фланга, а ударом через себя завершал Цуриков. Недостаточно сильно.
35'
Нарушены против Цурикова правила в глубине половины Днепра-1.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Довбику так и не дали пробить во время его прорыва в центр штрафной, а вот отскок на левый фланг на Цурикова никто не контролировал! Удар точно под перекладину!
32'
Опасный момент
Разворачивался в центре чужой штрафной габаритный Довбик, пробил, но мяч пошел в сторону от левой штанги.
31'
Шуст не смог с первой попытки перехватить навес Тейлора с правого фланга, но тут же исправился выносом ногой.
30'
Уголовой
Тейлор на Щедром нарушил правила в атаке после подачи углового с левого фланга.
28'
Ковалев снял мяч на угловой во время заброса Дубинчака на фланг для Цурикова.
27'
Тем временем, Квасный неудачно провел борьбу с соперником, и теперь держится за корпус.
26'
Подача с левого фланга от Дубинчака перелетела всех игроков внутри штрафной.
25'
Цуриков заработал угловой на левом фланге в борьбе с Козаком.
24'
Подача Кравченко со штрафного на правом фланге отправила мяч в руки Шусту.
22'
Вакулко пробил сходу из-за пределов штрафной после передачи с правого фланга, но попал в соперника.
21'
Встречен был рывок Балана по правому флангу фолом.
19'
Отобрали мяч с боем у Кравченко в центре поля, но продвижение к штрафной Запорожца было не эффективным.
18'
Желтая карточка
И еще одна карточка. На этот раз и сам Щедрый фолил, совершая подкат против Тейлора у технической зоны.
16'
Желтая карточка
Адамюк получил желтую за накладку на чужой половине против Щедрого.
15'
Тейлор сфолил в борьбе против Щедрого у чужой штрафной.
13'
Опасный момент
САРНАВСКИЙ! Не справился голкипер с подачей с левого фланга от Квасного, поэтому был вынужден отражать добивание от Щедрого с близкой дистанции!
12'
Небольшое повреждение у Логинова после столкновения с соперником у своей штрафной.
11'
Привоз от игроков Ингульца был в прошлом эпизоде во время попытки сыграть в пас в чужой штрафной.
10'
Опасный момент
Довбик просто не смог качественно попасть по мячу перед пустыми воротами после передачи с левого фланга, которую отдавал Цуриков мимо Шуста!
9'
В центре поля на газоне оказался Вакулко в результате фола Запорожца.
8'
Довбика сбили у входа на левый фланг штрафной.
7'
Цуриков не успел к мячу после передачи к лицевой на левый фланг штрафной.
6'
Сбили Сичинаву на правом фланге, после проброса между ног Сафронову и продвижения к штрафной, но без фола.
5'
Ковалев и пробил в итоге со стандарта, но мяч, рикошетом от игрока в стенке, отправился в руки Сарнавскому.
4'
Штрафной и для Ингульца у чужих владений. Тут и Ковалев может приложиться.
2'
Офсайд
Кравченко подал со штрафного на правом фланге, Шуст выбил кулаком, Сафронову возвращали мяч в штрафную, но он уже был в офсайде.
1'
Офсайд
А тепер и Довбык залез в офсайд на чужой половине. Вот такое вот начало.
1'
Офсайд
Щедрый залез в офсайд при передаче от Квасного по левому флангу.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Юрчук, Когут, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Чичиков.
Днепр-1: Сарнавский — Сафронов, Логинов, Адамюк — Тейлор, Кравченко, Вакулко, Дубинчак — Хобленко, Добвик, Цуриков.
Запасные: Малыш, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Фатеев, Плохотнюк, Шишка, Игнатьев, Синегуб.
Ингулец: Шуст — Балан, Семенко, Ковалев, Квасный — Кучеренко, Лупашко — Козак, Запорожец, Щедрый — Сичинава.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Константин Труханов (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 1-го тура украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют петровский Ингулец и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Ингулец - СК Днепр-1 23.08.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 23.08.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ингулец (Петрово) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Ингулец и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 30.10.2019 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - СК Днепр-1 можно посмотреть 23.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Балканы - 13.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 11.08.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Ингулец - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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