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Арис (Гре)(Stat) - Колос онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 сентября 2020, 21:00 - Клеантис Викелидис
Рейтинг матча:
Арис (Гре)(Stat)
1 - 2
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77'
Колос
Ковалевка
Ход матча
37' Евгений Задоя
51' Алексей Зозуля Вышел: Евгений Морозко 62' Денис Антюх
Кто победит?
91 Пользователей сделало свой выбор
Арис (Гре)(Stat)
16%
Ничья
14%
Колос
69%
П1: 1.76 Х: 3.54 П2: 4.62 ТБ 2: 11 ТМ 2: 1.02
Последние матчи - Арис (Гре)(Stat)
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.08.2020 - 14:00 Арис (Гре)(Stat) 1 - 0 Завершен Шальке В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 18:00 Арис (Гре)(Stat) 1 - 0 Завершен Пансераикос В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.11.2019 - 15:30 Арис (Гре)(Stat) 2 - 0 Завершен ЦСКА София В
Клубные товарищеские матчи 2019
09.10.2019 - 14:45 Арис (Гре)(Stat) 3 - 1 Завершен Аполлон Ларисса В
Клубные товарищеские матчи 2019
06.09.2019 - 18:00 Арис (Гре)(Stat) 0 - 0 Завершен Олимпиакос Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Показать больше
Кто победит?
91 Пользователей сделало свой выбор
Арис (Гре)(Stat)
16%
Ничья
14%
Колос
69%
П1: 1.76 Х: 3.54 П2: 4.62 ТБ 2: 11 ТМ 2: 1.02
Главные события
62'
Денис Антюх ГООЛ!
51'
Алексей Зозуля
Вышел: Евгений Морозко
37'
Евгений Задоя
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Хулиан Куэста Диаз
  • 92
    Роз Линдсей
  • 88
    Саша
    Полузащитник
  • 26
    Хавьер Матилья
    Полузащитник
  • 10
    Иоаннис Фетфацидис
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    37
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
Запасные игроки
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 22
    Денис Костышин
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
70'
Замена
Замена у "Ариса". Манос сменил Ганю.
67'
Желтая карточка
Рос получил желтую за фол против Антюха.
64'
Замена
Замена у "Колоса". Селезнев сменил Лысенко.
62'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Емец нанес удар со средней дистанции! Хулиан отбил перед собой! Добивание Антюха! 1:2!
59'
Опасный момент
Саша прострелил с правого фланга. Защитник гостей заблокировал эту передачу.
55'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лопес прострелил с правого фланга. Защитники вынесли сферу в центр. Гама подобрал мяч и пробил с линии штрафной! 1:1!
53'
Лопес прострелил с правого полуфланга. Защитник гостей вынес мяч из своей штрафной.
51'
Замена
Замена у "Колоса". Морозко сменил Зозулю.
47'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Новак пробил головой после подачи партнера со штрафного! 0:1!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Лопес упал в чужой штрафной. Нет фола. Играем дальше.
39'
Смирный прострелил на ближнюю штангу. Антюх не смог принять передачу. Мяч перехвачен.
37'
Желтая карточка
Задоя получил желтую за фол против Датковича
36'
Опасный момент
Матилья нанес прямой удар со штрафного! Крестовина спасает "Колос"!
35'
Желтая карточка
Богданов получил желтую за фол против Бертольо.
33'
Опасный момент
Моментище! Антюх пробил с левого фланга! Мяч отскочил к Смирному! Удар в падении! Хулиан ногами отбил выстрел соперника!
31'
Джегго сфолил против Емца. Свободный для "Колоса".
27'
Антюх сыграл рукой. Свободный для хозяев.
26'
Матилья навесил на Датковича. Тони не смог принять подачу партнера.
25'
Смирный сфолил против Гамы. Штрафной для "Ариса".
24'
"Арис" держит мяч под контролем. Моментов не наблюадется.
22'
Опасный момент
Новак забросил за спины защитников! Зозуля не смог пробить! Момент упущен! Какая была подача!
20'
Лысенко не смог обострить через центр. Атака "Колоса" провалилась.
17'
Ганя столкнулся со Смирным. Проблемы с верховой борьбой у команд.
15'
Бертольо получил повреждение после единоборства с Волынцом.
12'
Опасный момент
Дальний удар от Богданова! Мяч летит мимо створа!
10'
Опасный момент
Гама нанес удар издали! Волынец в полном порядке.
8'
Богданов нарушил правила на чужой половине. Свободный для хозяев
6'
Фетфацидис прорвался по правому флангу и навесил в центр! Гости заблокиировали подачу соперника.
4'
"Колос" провел атаку, но до удара не дошло. "Арис" отбился.
1'
Лопес столкнулся с Гавришем. Игрок хозяев получает помощь медиков. Пауза в игре.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Лионель Чуди.
"Арис", стартовый состав: Хулиан — Саша, Рос, Даткович, Ганя — Джегго, Матилья — Фетфацидис, Бертольо, Гама — Лопес. Запасные: Буше, Делизисис, Манчини, Манос, Сенгкьергис, Багалианис, Шакич.
"Колос", стартовый состав: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Емец — Новак — Смирный, Богданов, Задоя, Антюх — Лысенко. Запасные: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Милько, Черноморец, Д. Костышин, Ильин.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы: "Арис" - "Колос". Начало поединка - 21:00.
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Комментарии(4)
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Кююмалайнен (Київ)
17.09.2020 в 22:16
Всё, можно сливать воду...
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
17.09.2020 в 22:00
Будто смотрю футбол наших клубов в Европе начала 00
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2020 в 21:52
такое ощущение, что Колос на мнении что играет минимум против Олимпиакоса - низко садятся, при отборе мяча выбивают хз куда. Греки тож норм лажают, дают зоны. Играй, Коваливка, представь что это Александрия)
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+2
-1
tolibgan (Запорожье)
17.09.2020 в 21:05
Ну Колос вперёд!!! Удиви Европу.!!!
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+4
0


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Анонс матча Арис (Гре)(Stat) - Колос 17.09.2020, Лига Европы

Поединок между командой Арис (Гре)(Stat) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч состоится на стадионе Клеантис Викелидис.

Дата проведения матча: 17.09.2020
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арис (Гре)(Stat) - Колос можно посмотреть 17.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Арис (Гре)(Stat) - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арис (Гре)(Stat)

Прошедший матч команды Арис (Гре)(Stat) был сыгран против Шальке - 28.08.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Арис (Гре)(Stat).

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ФК Львов - 12.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Арис (Гре)(Stat) - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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