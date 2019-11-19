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Нидерланды - Польша онлайн трансляция матча

Лига Наций - 04 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Нидерланды
0 - 0
Обновить
24'
Польша
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
60%
Ничья
25%
Польша
15%
Последние матчи - Нидерланды
Последние матчи - Польша
Евро 2020 2020
19.11.2019 - 21:45 Польша 3 - 2 Завершен Словения В
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 21:45 Израиль 1 - 2 Завершен Польша В
Евро 2020 2020
13.10.2019 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Македония В
Евро 2020 2020
10.10.2019 - 21:45 Латвия 0 - 3 Завершен Польша В
Евро 2020 2020
09.09.2019 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Австрия Н
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Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
60%
Ничья
25%
Польша
15%
Трансляция
22'
Желтая карточка
Пьонтек грубо сыграл против ван Дейка
21'
Опасный момент
Промес хоть и под острым углом, но вышел на свидание с голкипером, пробил он в дальний угол, в притирку со штангой
19'
Постепенно поляки приходят в себя и начинают огрызаться
17'
Перспективный штрафной заработал Хатебур, но разыграли его хозяева совершенно неопасно
14'
Южвяк наносил первый удар поляков по воротом, из выгодной позиции он стрельнул очень неудачно
13'
Странно, что Польша садится так низко и почти не контратакует
11'
Уголовой
Разыграли корнер "оранжевые", Аке в штрафной оказался первым на мяче, при этом забыл пробить
8'
Еще один удар по воротам - несильно и неточно
7'
Офсайд
А вот и первый удар наносит Депай, правда, из офсайда и неточно
5'
Нидерланды перешли центр поля всей командой, кроме вратаря, не хватает только ударов
3'
Хозяева встречи выглядят более активно, хотя пока без моментов
Свисток
Матч начался
Польша: 1. Щенсны, 4. Кендзера, 5. Беднарек, 10. Крыховяк, 15. Глик, 18. Берешиньски, 14. Клих, 19. Шиманьски, 20. Зелински П., 21. Южвяк, 23. Пьонтек
Нидерланды: 1. Силлессен, 3. Велтман, 4. ван Дейк, 5. Аке, 12. Хатебур, 21. де Йонг Ф., 8. Вейналдум, 11. Промес, 15. де Рон, 10. Депай, 7. Бергвейн
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается матч Лиги наций Нидерланды - Польша.
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Анонс матча Нидерланды - Польша 04.09.2020, Лига Наций

Поединок между командой Нидерланды и командой Польша будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 04.09.2020
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Польша можно посмотреть 04.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Польша, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Эстония - 19.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка

Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Словения - 19.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Польша.

Следите за результатами матча Нидерланды - Польша онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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