Нидерланды - Польша онлайн трансляция матча

Поединок между командой Нидерланды и командой Польша будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 04.09.2020
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Эстония - 19.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Нидерланды.
Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка
Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Словения - 19.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Польша.
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