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Португалия - Хорватия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 05 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Португалия
1 - 0
Обновить
44'
Хорватия
Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
42%
Ничья
26%
Хорватия
32%
Личные встречи
Португалия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Хорватия
Евро-2016 2015/2016
25.06.2016 - 22:00 Хорватия 0 - 1 Завершен Португалия
Последние матчи - Португалия
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 16:00 Люксембург 0 - 2 Завершен Португалия В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Португалия 6 - 0 Завершен Литва В
Сборная Украины 2019/2020
14.10.2019 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Португалия П
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Люксембург В
Евро 2020 2020
10.09.2019 - 21:45 Литва 1 - 5 Завершен Португалия В
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Последние матчи - Хорватия
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 19:00 Хорватия 0 - 0 Завершен Грузия Н
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 18:45 Хорватия 2 - 1 Завершен Грузия В
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 21:45 Хорватия 3 - 1 Завершен Словакия В
Евро 2020 2020
13.10.2019 - 21:45 Уэльс 1 - 1 Завершен Хорватия Н
Евро 2020 2020
10.10.2019 - 21:45 Хорватия 3 - 0 Завершен Венгрия В
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Новости команд
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
42%
Ничья
26%
Хорватия
32%
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 10
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 8
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 13
    Данило Перейра
  • 11
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 20
    Жоау Канселу
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 5
    Рафаэл Геррейру
  • 1
    Доминик Ливакович
    Вратарь
  • 9
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 18
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 10
    Никола Влашич
    Полузащитник
  • 7
    Brekalo Josip
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 15
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 3
    Борна Баришич
    Защитник
  • 21
    Домагой Вида
    Защитник
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
  • 16
    Тин Едвай
    Защитник
Запасные игроки
  • 17
    Гонсалу Гуэдеш
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 21
    Андре Гомеш
    Полузащитник
  • 7
    Сержиу Оливейра
    Полузащитник
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 19
    Мариу Руй
    Защитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 22
    Силва Р.
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 9
    Андре Силва
  • 4
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 19
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 11
    Марсело Брозович
    Полузащитник
  • 5
    Дуйе Чалета-Цар
    Защитник
  • 2
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 23
    Симон Слуга
    Вратарь
  • 20
    Петкович Б.
Тренеры
Трансляция
41'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Какая красота! Канселу сместился в центр с правого фланга и пробил Ливаковича! 1:0!
39'
Ливакович кулаками вынес мяч подальше от своих владений после подачи соперника с углового.
36'
Португалия старается комбинировать на чужой половине. Хорваты отошли к свои воротам.
33'
Опасный момент
Геррейру пробил! Мяч попал в штангу и отскочил в ногу Ливаковича. Кипер гостей чуть не забил сам себе. Повезло хорватам.
30'
Инфо
Статистика ударов в створ -5:1 в пользу сборной Португалии.
27'
Опасный момент
Жота пробил головой в дальний угол! Мяч летит мимо цели!
25'
Опасный момент
ЛИВАКОВИЧ! Пепе пробил с линии вратарской! Кипер Хорватии потащил! Добивание! Еще сейв!
22'
Опасный момент
Геррейру разрядил свою пушку! Внезапный удар для Ливаковича! Штанга спасла хорватов!
20'
Опасный момент
Фернандеш пробил после розыгрыша углового! Над перекладиной.
18'
Опасный момент
Канселу! Красивый удар от Жоау из пределов штрафной! Ливакович среагировал! Сейв!
14'
Опасный момент
Шикарная диагональ на Феликса от Фернандеша! Жоау пробил! Вида бросился под мяч!
16'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу Португалии.
13'
Довольно равная игра в эти минуты. Моментов не наблюдается.
10'
Бруну Фернандеш нанес удар через центр с 23-х метров! Ливакович забрал мяч в руки. Простой выстрел для кипера гостей.
8'
Португалия завладела мячом и пытается выйти в атаку через центр. Хорваты спокойно обороняются.
5'
Сборная Хорватии контролирует мяч. Португальцы ждут ошибки соперника.
3'
Влашич нанес удар со средней дистанции! Лопеш перевел за лицевую. Угловой.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Давиде Масса.
Португалия, стартовый состав: Лопеш — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Моутиньо, Данилу, Фернандеш — Жота, Феликс, Б. Силва. Запасные: Патрисиу, Р. Силва, Семеду, Фонте, Оливейра, А. Силва, Тринкан, Дуарте, Гедеш, Невеш, Руи, Гомеш.
Хорватия, стартовый состав: Ливакович — Едвай, Ловрен, Вида, Баришич — Пашалич, Ковачич — Брекало, Влашич, Ребич — Крамарич. Запасные: Грбич, Слуга, Врсалько, Перишич, Чалета-Цар, Брозович, Будимир, Шкорич, Чолак, Бадель, Петкович, Мелняк.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги наций: Португалия - Хорватия. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Португалия - Хорватия 05.09.2020, Лига Наций

Поединок между командой Португалия и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Хорватия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Хорватия и Португалия в предыдущем футбольном матче 25.06.2016 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Хорватия можно посмотреть 05.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Португалия - Хорватия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Люксембург - 17.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Грузия - 19.11.2019, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Португалия - Хорватия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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