Португалия - Хорватия онлайн трансляция матча

Анонс матча Португалия - Хорватия 05.09.2020, Лига Наций

Поединок между командой Португалия и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Хорватия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Хорватия и Португалия в предыдущем футбольном матче 25.06.2016 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Прошедший матч команды Португалия был сыгран против Люксембург - 17.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Хорватия

Страна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Предыдущий матч команды Хорватия был сыгран против Грузия - 19.11.2019, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019 и закончился ничьей.

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