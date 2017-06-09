Швеция - Франция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Швеция и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 05.09.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Швеция и командой Франция:
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Швеция, тогда как команда Франция осталась с поражением. Столкновение Швеция и Франция в предыдущем футбольном матче 09.06.2017 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Эрик Хамрен
Прошедший матч команды Швеция был сыгран против Молдова - 09.01.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший матч команды Франция был сыгран против Албания - 17.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Франция.
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