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Швеция - Франция онлайн трансляция матча

Лига Наций - 05 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Швеция
0 - 1
Обновить
45'
Франция
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
21%
Ничья
12%
Франция
68%
Личные встречи
Швеция
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Франция
ЧМ-2018 2016/2017
09.06.2017 - 21:45 Швеция 2 - 1 Завершен Франция
ЧМ-2018 2016/2017
11.11.2016 - 21:45 Франция 2 - 1 Завершен Швеция
Евро-2012 2011/2012
19.06.2012 - 21:45 Швеция 2 - 0 Завершен Франция
Последние матчи - Швеция
Международные товарищеские матчи 2019/2020
09.01.2020 - 19:00 Швеция 0 - 0 Завершен Молдова Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Швеция 3 - 0 Завершен Фарерские острова В
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Румыния 0 - 2 Завершен Швеция В
Евро 2020 2020
15.10.2019 - 21:45 Швеция 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2020
12.10.2019 - 21:45 Мальта 0 - 4 Завершен Швеция В
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Последние матчи - Франция
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Албания 0 - 2 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Франция 2 - 1 Завершен Молдова В
Евро 2020 2020
14.10.2019 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Турция Н
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Исландия 0 - 1 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
10.09.2019 - 21:45 Франция 3 - 0 Завершен Андорра В
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Новости команд
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Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Швеция
21%
Ничья
12%
Франция
68%
Трансляция
44'
Офсайд
Гризманн отправляет мяч в сетку хозяев после очевидного офсайда
43'
Швеция приходит в себя после неожиданного мяча (первый удар по их воротам) - в центре поля находится мяч
41'
Гоооол!!!
Блестящий гол забил Мбаппе, с невероятного острого, почти нулевого угла он пробил. Тонкая щель между голкипером и штангой и мяч оказался в сетку - 0:1
38'
Опасный момент
Маркус Берг пробил с края штрафной, вот только Уго Льорис отбил мяч из угла ворот, сейв голкипера
35'
Лукас Динь часто навешивает в штрафную, голкипер каждый раз читает и забирает мяч
33'
Навес в штрафную хозяев от Дюбуа, голкипер легко забирает мяч
30'
НГоло Канте (Франция) пошел на обострение, при этом увлекся и потерял мяч
28'
Франция больше суетится, чем наступает, словно уверенности не хватает трехцветным
26'
Гризманн взял игру на себя, но не пошел до последнего, сделал лишний пас, подарив мяч сопернику
24'
В середине поля идет игра, много борьбы в эти минуты
21'
Уголовой
Виктор Линделеф пробил после розыгрыша корнера, хоть и неточно, но Швеция очень неплохо угрожает воротам гостей
19'
Хорошо выглядит Микаэль Лустиг, исполнил он хороший навес в штрафную, французы вынужденны отбиваться большими силами
17'
Подопечные Дешама ищут пути к воротам соперника, комбинируют, давят, выглядят агрессивно, однако пока не могут ничего создать
15'
Уголовой
Люстиг пробил по воротам (точнее в сторону ворот), неплохо разыграли корнер шведы
12'
И все же хозяева стараются выровнять игру, действующие чемпионы мира вынуждены думать и про оборону
10'
Льорис вступает в игру после заброса мяча в его штрафную, ничего опасного, Швеция неловко огрызнулась
8'
Заметное преимущество у французов, шведы вынуждены садиться все ниже и давно не проводили контратак
5'
Офсайд
Лука Динь залез во вне игры, а затем в следующей атаке Рабьо оказался во вне игры
4'
Желтая карточка
Упамекано (Франция) умудрился сразу заработать предупреждение
2'
Обменялись первыми атаками команды, без моментов, но радуют высокие скорости
Свисток
Матч начался
Швеция: 1. Ольсен Р., 2. Лустиг, 3. Линделеф, 18. Янссон, 5. Бенгтссон П., 7. Ларссон С., 8. Экдаль, 10. Форсберг, 20. Олссон К., 22. Куайсон, 9. Берг
Запасные: 12. Юнссон, 23. Нордфельдт, 6. Аугустинссон, 14. Хеландер, 16. Крафт Э., 13. Свенссон, 15. Кулушевски, 21. Сема, 17. Сванберг, 11. Гвидетти, 19. Телин, 4. Холмен
Франция: 1. Льорис, 2. Дюбуа, 3. Кимпембе, 4. Варан, 12. Динь, 20. Упамекано, 13. Канте, 14. Рабьо, 7. Гризманн, 9. Жиру, 10. Мбаппе
Запасные: 23. Меньян, 5. Лангле, 21. Лукас Эрнандес, 19. Менди Ф., 6. Камавинжа, 15. Н`Зонзи, 17. Сиссоко М., 22. Бен-Йедер, 8. Иконе, 18. Фекир, 11. Марсьяль
Здравствуйте, уважаемые футбольные болельщики, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги наций Швеция - Франция.
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Анонс матча Швеция - Франция 05.09.2020, Лига Наций

Поединок между командой Швеция и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 05.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Швеция и командой Франция:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Швеция, тогда как команда Франция осталась с поражением. Столкновение Швеция и Франция в предыдущем футбольном матче 09.06.2017 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Швеция - Франция можно посмотреть 05.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Швеция - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Эрик Хамрен

Прошедший матч команды Швеция был сыгран против Молдова - 09.01.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Албания - 17.11.2019, в рамках турнира Евро 2020 2020 и закончился победой команды Франция.

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