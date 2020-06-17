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"Ювентус" - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 04 октября 2020, 21:45 - Альянц
Главный судья: Даниэле Довери (Италия)
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
До начала
00 : 00 : 00
Наполи
Неаполь
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
45%
Ничья
36%
Наполи
18%
П1: 2.13 Х: 3.66 П2: 3.64 ТБ 2: 21 ТМ 2: 0
Интересные факты
  • Juventus have won 17 of their last 20 home matches (Serie A).
  • There have been over 2.5 goals scored in 11 of Juventus's last 13 games (Serie A).
  • Juventus have scored at least 2 goals in 13 of their last 14 home matches (Serie A).
  • Juventus have won 6 of their last 7 home matches against Napoli in all competitions.
  • Napoli have won their last 3 matches (Serie A).
  • Команда Наполи забила как минимум 2 гола в 3 последних матчах
Личные встречи
"Ювентус"
13
Побед
24
Игр
6
Побед
Наполи
Кубок Италии 2021
17.06.2020 - 22:00 Наполи 0 - 0 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 22:00 Наполи 2 - 1 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
31.08.2019 - 21:45 "Ювентус" 4 - 3 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2018
03.03.2019 - 21:30 Наполи 1 - 2 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 21:45 "Рома" 2 - 2 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 21:30 "Ювентус" 3 - 0 Завершен Сампдория В
Лига Чемпионов 2021
07.08.2020 - 22:00 "Ювентус" 2 - 1 Завершен Лион В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 "Ювентус" 1 - 3 Завершен "Рома" П
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 18:45 Наполи 6 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 16:00 Наполи 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 13:15 Парма 0 - 2 Завершен Наполи В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.09.2020 - 18:00 Наполи 4 - 0 Завершен Терамо В
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 "Барселона" 3 - 1 Завершен Наполи П
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
45%
Ничья
36%
Наполи
18%
П1: 2.13 Х: 3.66 П2: 3.64 ТБ 2: 21 ТМ 2: 0
Составы команд
0
Щенсный Войцех
0
Данило
0
Леонардо Бонуччи
0
Джорджо Кьеллини
0
Хуан Куадрадо
0
Артур
0
Бентанкур
0
Джанлука Фработта
0
Аарон Рэмси
0
Деян Кулусевски
0
Роналду К.
0
Давид Оспина
0
Джованни Ди Лоренцо
0
Костас Манолас
0
Кулибали К.
0
Эльсеид Хюсай
0
Диего Демме
0
Руиз Фабиян
0
Ирвинг Лосано
0
Дрис Мертенс
0
Ельф Ельмас
0
Виктор Осимхен
Стартовый состав
  • 0
    Деян Кулусевски
  • 0
    Роналду К.
  • 0
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
  • 0
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 0
    Артур
    Вратарь
  • 0
    Бентанкур
  • 0
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 0
    Данило
    Вратарь
  • 0
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 0
    Джорджо Кьеллини
    Защитник
  • 0
    Щенсный Войцех
  • 0
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 0
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 0
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 0
    Ельф Ельмас
  • 0
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 0
    Руиз Фабиян
  • 0
    Джованни Ди Лоренцо
  • 0
    Костас Манолас
    Защитник
  • 0
    Кулибали К.
  • 0
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 0
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Здравствуйте, уважаемые болельщики, UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча Серии А Ювентус - Наполи.
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Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Колос Колос 1 ФК Мариуполь ФК Мариуполь 0 Завершен 19:15 - Сегодня Кадис Кадис 1 Гранада Гранада 1 Завершен 18:45 - Сегодня "Бавария" 2 Герта Герта 2 Завершен 18:45 - Сегодня Милан Милан 3 Специя Специя 0 Завершен 18:30 - Сегодня "Манчестер Юнайтед" 1 "Тоттенхэм" 6

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Анонс матча "Ювентус" - Наполи 04.10.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Альянц.

Дата проведения матча: 04.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 17.06.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Наполи можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Рома" - 27.09.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Дженоа - 27.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.

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