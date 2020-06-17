"Ювентус" - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - Наполи 04.10.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч начнется на стадионе Альянц.

Дата проведения матча: 04.10.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 17.06.2020 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Наполи можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против "Рома" - 27.09.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший поединок команды Наполи был сыгран против Дженоа - 27.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.