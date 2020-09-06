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Испания - Украина онлайн трансляция матча

Лига Наций - 06 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Испания
1 - 0
Обновить
15'
Украина
Ход матча
Кто победит?
332 Пользователей сделало свой выбор
Испания
23%
Ничья
24%
Украина
54%
Прогноз на матч
Личные встречи
Испания
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Украина
Отбор к Евро-2016 2014/2015
12.10.2015 - 21:45 Украина 0 - 1 Завершен Испания
Отбор к Евро-2016 2014/2015
27.03.2015 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Украина
Чемпионат Австралии 2010/2011
19.06.2011 - 21:45 Украина 0 - 3 Завершен Испания
Последние матчи - Испания
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Испания 5 - 0 Завершен Румыния В
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Испания 7 - 0 Завершен Мальта В
Евро 2020 2020
15.10.2019 - 21:45 Швеция 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2020
12.10.2019 - 21:45 Норвегия 1 - 1 Завершен Испания Н
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Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2021
04.09.2020 - 19:00 Дания 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Швейцария В
Сборная Украины 2021
17.11.2019 - 16:00 Сербия 2 - 2 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021
15.11.2019 - 18:30 Украина 2 - 3 Завершен Дания П
Сборная Украины 2021
14.11.2019 - 19:00 Украина 1 - 0 Завершен Эстония В
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Новости команд
Кто победит?
332 Пользователей сделало свой выбор
Испания
23%
Ничья
24%
Украина
54%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 9
    Альберто Морено
    Защитник
  • 6
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 22
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 4
    Торрес Pau Francisco
  • 12
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 8
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 14
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
Запасные игроки
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 3
    Диего Ллоренте
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Хосе Гайя
  • 13
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 19
    Родриго
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 6
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 3
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 19
    Жуниор Мораес
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
10'
Зинченко отдал на Марлоса. Мяч не дошел до адресата.
9'
Опасный момент
Регилон пробил после длинной подачи! Мяч летит мимо дальнего угла!
7'
Ярмоленко прорвался по правому флангу, но обострить не смог. Испания отбилась.
5'
Мяч находится в центре поля. Моментов не наблюдается.
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рамос пробил с 11-ти метров! Пятов дотянулся, но не спас! 1:0!
2'
Фати падает в чужой штрафной. Пенальти в наши ворота.
1'
Свисток
Матч начался!
Испания, стартовый состав: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон — Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино — Фати, Морено. Запасные: Аррисабалага, Симон, Карвахаль, Льоренте, Бускетс, Руис, Гарсия, Гайя, Оскар, Родриго, Ф. Торрес.
Украина, стартовый состав: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Зинченко, Харатин — Ярмоленко, Яремчук, Марлос. Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура Лиги наций УЕФА: Испания - Украина. Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(2)
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ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 21:58
Хоч раз попадуть в ворота?
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GRaFkiyv (Фриско)
06.09.2020 в 21:51
Сейчас дубль Испании накидает 5-7 мячиков Сборной Украины по рукожопству.
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0
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Последние матчи
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Анонс матча Испания - Украина 06.09.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Испания и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 06.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Испания и командой Украина:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Испания, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Украина и Испания в предыдущем футбольном матче 12.10.2015 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Украина можно посмотреть 06.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Испания - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Германия - 03.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Дания - 04.09.2020, в рамках турнира Молодежная сборная 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Испания - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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