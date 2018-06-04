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Нидерланды - Италия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 07 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Нидерланды
0 - 1
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65'
Италия
Ход матча
23' Данило Д'Амброзио 42' Кин М.
57' Бергейс Стивен
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
48%
Ничья
22%
Италия
30%
Личные встречи
Нидерланды
0
Побед
4
Игр
2
Побед
Италия
Контрольные матчи 2017/2018
04.06.2018 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Нидерланды
Контрольные матчи 2016/2017
28.03.2017 - 21:45 Нидерланды 1 - 2 Завершен Италия
Чемпионат Австралии 2012/2013
15.06.2013 - 21:30 Италия 1 - 0 Завершен Нидерланды
Контрольные матчи 2012/2013
06.02.2013 - 21:30 Нидерланды 1 - 1 Завершен Италия
Последние матчи - Нидерланды
Последние матчи - Италия
Новости команд
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Нидерланды
48%
Ничья
22%
Италия
30%
Главные события
23'
Данило Д'Амброзио
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Яспер Силлессен
    Вратарь
  • 11
    Квинси Промес
    Полузащитник
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 8
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 20
    Донни ван де Беек
  • 15
    Мартен де Роон
  • 5
    Натан Аке
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 3
    Йоэл Велтман
    Защитник
  • 12
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 5
    Данило Д'Амброзио
    Защитник
    23
  • 11
    Николо Дзаньоло
  • 21
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 10
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 20
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 18
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 4
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 16
    Кевин Стротман
    Полузащитник
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 19
    Де Йонг Лук
  • 22
    Дензел Дамфрис
  • 23
    Марко Бизот
    Вратарь
  • 7
    Бергейс Стивен
  • 9
    Райан Бабель
    Нападающий
  • 6
    Лерой Фер
    Полузащитник
  • 15
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 16
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 22
    Кин М.
    42
  • 12
    Алессио Краньо
    Вратарь
  • 6
    Бриан Кристанте
  • 14
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 13
    Джанлука Манкини
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 1
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
61'
Опасный момент
Ушел чуть выше перекладины мяч после удара Депая из левого полуфланга.
57'
Замена
Ван де Беека сменил Бергвейн.
55'
Опасный момент
Покатил Вейнадум с правого фланга штрафной во второй темп, а ван де Беек сходу пробил! Над воротами, но мячу помог не попасть в створ защитник!
53'
Опасный момент
Спас свои ворота Силлессен, отразив удар с подкруткой из полукруга у штрафной от Инсинье!
51'
Взяли в кольцо в своей штрафной Промеса итальянцы, при скидке с правого фланга атаки соперников.
50'
Страстная борьба между Кином и ван Дейком у штрафной хозяев! Дошло до захвата за горло!
49'
На чужой половине сфолил при попытке обора Велтман.
47'
Со страта второго тайма команды не размениваются на центр поля. Мяч летает над газоном при каждой удобной возможности.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! С левого фланга штрафной набросил мяч в центр вратарской Иммобиле, а Барелла расстрелял ворота головой!
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 2 мин.
44'
Де Йонг вытолкнул Бареллу за пределы поля во время борьбы за передачу в левый фланг штрафной.
42'
Замена
И уже нужна замена для Дзаньоло. Кин вышел на поле.
40'
Приводят в порядок Дзаньоло. Столкновение в центре поля с ван де Бееком не прошло просто так.
39'
Уголовой
Ван де Беек сфолил в чужой штрафной при подаче углового с правого фланга.
36'
Опасный момент
Ножницы и от Бареллы последовали! Промах. Эффектный этюд при подаче с левого фланга не удался.
34'
Опасный момент
Эх! Чуток в сторону от дальней штанги прошел закрученный Инсинье с левого фланга мяч!
32'
Опасный момент
Из центра штрафной выстрелил Вейналдум! Низом! Точно в Доннарумму.
30'
Сочный стык между Промесом и Спинаццолой на фланге завершился потерей мяча для хозяев.
28'
Промес долго готовил дальний удар, поэтому защитники успели поставить блок.
26'
Иммобиле решил сбивать Велтмана, хотя под этот же длинный пас открывался рядом Инсинье.
24'
Депай пострадал в верховой борьбе против Кьеллини в центре поля.
23'
Желтая карточка
Д’Амброзио был предупрежден за отмашку от Промеса в центре поля.
21'
Офсайд
Перевод в офсайд со своей половины в сторону Депая последовал.
19'
Опасный момент
Удар Иммболи не исполнение в правый нижний угол из противоположного фланга штрафной прошел чуть в сторону от створа! Длинный пас вывел форварда в атаку.
17'
Опасный момент
Ножницами завершал Дзаньоло подачу Спинаццолы с левого фланга штрафной! Чуть выше цели!
14'
Фол Депая на чужой половине остановил продвижение хозяев.
12'
Прямиком в ван Дейка пробил Барелла из-за пределов штрафной, перехватив до этого неудачный вынос от штрафной в исполнении Велтмана.
11'
Ушел над перекладиной мяч после хлесткого удара Депая с правого фланга.
9'
Опасный момент
Доннарумма плохо сыграл на подаче углового с правого фланга, но Кьеллини успел убрать корпусом ван Дейка в центре штрафной.
7'
Неточный заброс из центра поля в адрес Иммобиле последовал.
5'
Уголовой
Хатебур на угловой отправил мяч после подачи Спинаццолы с левого фланга. Итальянцы стандарт исполнили неудачной подачей на ближнюю штангу.
4'
В центре поля воткнулся в Велтмана Локателли в верховой борьбе.
3'
От лицевой с левого фланга Иммобиле исполнил что-то похожее на удар в дальний угол. Неудачно.
1'
Высокая подача Вейналдума с правого фланга оказалась слишком сильной для Промеса.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Сиригу, Краньо, Ди Лоренцо, Кристанте, Пеллегрини, Белотти, Манчини, Кьеза, Ачерби, Флоренци, Кин, Капуто.
Италия: Доннарумма — Д’Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Дзаньоло, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Крул, Бизот, Тете, Фер, Бергвейн, Бабель, Схюрс, Строотман, Ихаттарен, Вейндал, Л. де Йонг, Думфрис.
Нидерланды: Силлессен — Хатебур, Велтман, ван Дейк, Аке — де Роон, ван де Беек, Ф. де Йонг — Вейналдум, Депай, Промес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Феликс Брых (Мюнхен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках подгруппы 1 лиги A. На поле стадиона "Йохан Кройф Арена" (Амстердам, Нидерланды) сыграют Нидерланды и Италия.
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Анонс матча Нидерланды - Италия 07.09.2020, Лига Наций

Поединок между командой Нидерланды и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 07.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Нидерланды и командой Италия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 04.06.2018 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Нидерланды - Италия можно посмотреть 07.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Нидерланды - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Польша - 04.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура

Прошедший матч команды Италия был сыгран против Босния и Герцеговина - 04.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

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