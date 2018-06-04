Нидерланды - Италия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Нидерланды и командой Италия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 07.09.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Нидерланды и командой Италия:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Италия и Нидерланды в предыдущем футбольном матче 04.06.2018 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Предыдущий поединок команды Нидерланды был сыгран против Польша - 04.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Нидерланды.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура
Прошедший матч команды Италия был сыгран против Босния и Герцеговина - 04.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.
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