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Дания - Англия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 08 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Дания
0 - 0
Обновить
60'
Англия
Ход матча
52' Мартин Брейтвейт
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дания
11%
Ничья
14%
Англия
75%
Личные встречи
Дания
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Англия
Контрольные матчи 2013/2014
05.03.2014 - 22:00 Англия 1 - 0 Завершен Дания
Последние матчи - Дания
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 2 Завершен Бельгия П
Молодежная сборная 2021
04.09.2020 - 19:00 Дания 1 - 1 Завершен Украина Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Ирландия 1 - 1 Завершен Дания Н
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Дания 6 - 0 Завершен Гибралтар В
Молодежная сборная 2021
15.11.2019 - 18:30 Украина 2 - 3 Завершен Дания В
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Последние матчи - Англия
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 19:00 Исландия 0 - 1 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 19:00 Косово 0 - 4 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Англия 7 - 0 Завершен Черногория В
Евро 2020 2020
14.10.2019 - 21:45 Болгария 0 - 6 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Чехия 2 - 1 Завершен Англия П
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Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Дания
11%
Ничья
14%
Англия
75%
Главные события
Мартин Брейтвейт
52'
Составы команд
0
Мартин Брейтвейт
Стартовый состав
  • 0
    Мартин Брейтвейт
    52
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
58'
Дилейни пробил низом и точно в руки голкиперу
56'
Большими силами "викинги" атакуют, хороший контроль мяч, не хватает последнего паса либо удара
54'
Пауза в игре, Триппьеру оказывают мед помощь
52'
Желтая карточка
Мартин Брейтвейт (Дания) сбивал Кейна и срывал атаку
50'
Александер-Арнольд регулярно проходит по своему флангу и простреливает в штрафную, защита Дании каждый раз выносит мяч
48'
Обменялись хорошими атаками команды, скорости во втором тайме, похоже, будут высокими
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Брейтуэйт наносит еще один удар, неплохо, хотя точности не хватило
43'
Дания активно идет вперед, даже закрыла соперника на его половине поля, затем в штрафной, мешает "викингам" несдержаность - три фола в атаках подряд
39'
Кейн отрабатывает в обороне, заброс и против него в штрафной гостей фолят датчане
37'
Опасный момент
Какой момент! Блестящий пас Эрикссена и Дольберг расстреливал Пикфорда, буквально в упор бил, голкипер спасает Англию
35'
Александер-Арнольд врывался в свободную зону, довольно опасно, правда, затем отдал неточную передачу
34'
Англия включает скорости, бежит вперед, не хватает только ударов
31'
Опасный момент
Брейтуэйт слету классно пробил по воротам, немного точности не хватило, но получилось очень опасно
29'
Шмейхель выходит и забирает мяч после очередного навеса от англичан
27'
Кейн не решился на удар из хорошей позиции, его хитромудрый пас перехватили защитники
25'
Нергор (Дания) навесил в штрафную, защитники без проблем выносят мяч
22'
Уголовой
Неудачно разыграли корнер "викинги", гости готовят контратаку
20'
Еще один небольшой пожар у ворот гостей, англичане с трудом отбились
19'
Опасный момент
Дольберг неожиданно обыграл двух защитников и опасно пробил из пределов штрафной, над перекладиной пролетел мяч
17'
Напряженная идет игра, хоть моментов и немного, но команды постепенно раскачиваются
16'
Александер-Арнольд с фланга прострелил во вратарскую Дании, там Шмейхель справляется
14'
Сков пробил со штрафного очень сильно и очень неточно
12'
Кристенсен забросил мяч на Поульсена, который так и не смог в штрафной зацепиться за мяч
11'
Уголовой
Прошел пас с углового на Санчо (прострел), а Джейдон пробил не сильно, еще и попал в защитника
9'
Дания решила придержать мяч, подопечные Саутгейта включают прессинг
7'
Гости контролируют мяч, при этом вперед идут малыми силами, через лонгболы, хозяева легко перехватывают эти мячи
5'
Темп игры чуть выше среднего, пока без моментов, команды присматриваются один к одному
2'
Филлипс разогнал первую атаку Англии, но затем сделал неточную передачу, датчане перехватили мяч
Свисток
Матч начался
Запасные: 16. Лёссль, 22. Реннов, 2. Андерсен Й., 3. Вестергор, 14. Дальсгор, 4. Кьяр, 5. Мехле, 11. Фальк, 17. Кристиансен А., 19. Ларсен Я., 23. Хейбьерг, 21. Корнелиус
Дания: 1. Шмейхель, 6. Кристенсен А., 13. Занка Йоргенсен, 7. Сков, 8. Дилейни, 15. Нёргор, 18. Васс, 10. Эриксен, 9. Брейтуэйт, 12. Дольберг, 20. Поульсен
Запасные: 13. Поуп, 22. Хендерсон Д., 12. Мингс, 14. Кин М., 15. Мэйтлэнд-Найлс, 16. Уорд-Праус, 17. Грилиш, 18. Маунт, 19. Абрахам Т., 20. Ингз
Англия: 1. Пикфорд, 3. Триппьер, 4. Коуди, 5. Гомез, 6. Дайер, 2. Александер-Арнольд, 7. Филлипс К., 8. Райс, 10. Стерлинг Р., 9. Кейн Г., 11. Санчо
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги наций Дания - Англия.
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Анонс матча Дания - Англия 08.09.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Дания и командой Англия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 08.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Дания и командой Англия:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Дания осталась с поражением. Столкновение Англия и Дания в предыдущем футбольном матче 05.03.2014 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Дания - Англия можно посмотреть 08.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Дания - Англия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Оге Харейде

Прошедший матч команды Дания был сыгран против Бельгия - 05.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команды Англия был сыгран против Исландия - 05.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Англия.

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