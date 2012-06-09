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Финляндия - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 08 сентября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Финляндия
0 - 1
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перерыв
Украина
Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
7%
Ничья
11%
Украина
82%
Личные встречи
Финляндия
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Украина
Отбор к Евро-2013 (U-21) 2011/2012
09.06.2012 - 16:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина
Отбор к Евро-2013 (U-21) 2010/2011
11.11.2011 - 18:00 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия
Последние матчи - Финляндия
Отбор к Евро-2013 (U-21) 2011/2012
09.06.2012 - 16:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина П
Отбор к Евро-2013 (U-21) 2010/2011
11.11.2011 - 18:00 Украина 1 - 1 Завершен Финляндия Н
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Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2017/2018
27.03.2018 - 20:00 Англия 2 - 1 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2017/2018
14.11.2017 - 21:30 Шотландия 0 - 2 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2017/2018
10.11.2017 - 18:00 Украина 0 - 2 Завершен Англия П
Молодежная сборная 2017/2018
10.10.2017 - 18:00 Украина 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Молодежная сборная 2017/2018
05.09.2017 - 19:00 Андорра 0 - 6 Завершен Украина В
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Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Финляндия
7%
Ничья
11%
Украина
82%
Трансляция
45+1'
Инфо
Минута добавлена к первому тайму.
43'
Угловой на наши ворота завершается фолом на Трубине.
40'
Чеберко начал атаку шикарным забросом почти через всё поле, мы разгоняли нападение левым флангом, но прострел не нашёл адресата.
39'
Жёсткий матч. Больше фолов, чем самого футбола в первом тайме.
35'
Желтая карточка
Лингман получает жёлтую и сравнивает счёт по предупреждениям в матче.
31'
Желтая карточка
Дубинчак за фол около нашей штрафной также предупреждён.
26'
Сильнейший дождь идёт в Хельсинки. Очень непростые условия для футбола.
24'
Желтая карточка
Финн Хальме получает жёлтую за срыв нашей атаки.
22'
Гоооол!!!
Мы открываем счёт! Булеца вывел Лунёва один на один, тот из района левого угла вратарской пробил прямо в голкипера. Мяч отлетел на противоположную сторону штрафной, где Конопля здорово пробил в цель! 0:1!
19'
Желтая карточка
Илья Забарный срезал соперника недалеко от боковой линии нашей штрафной.
17'
Булеца в борьбе головой замыкал ещё один навес слева, но удар получился несильным и неточным.
16'
Острая подача слева прямо во вратарскую соперника - финны выносят на угловой.
14'
Наша команда очень неплохо выглядит физически. Но последние несколько минут игра увязла в центре поля
9'
Топалов остро пробивал с линии штрафной правее центра под дальнюю стойку, но голкипер в прыжке перевёл на угловой.
1'
Свисток
Матч начался
Как видим, наставник украинской молодёжки Руслан Ротань изменил в стартовом составе три позиции: вратарь Трубин вместо Билыка, крайние форварды Топалов вместо Назаренко и Лунёв вместо Цитаишвили.
Инфо
Украина (старт): Трубин - Дубинчак, Чеберко, Забарный, Конопля - Батагов, Булеца, Бондаренко - Топалов, Сикан, Лунёв
Инфо
Финляндия (старт): Яскелайнен - Вайнионпаа, Халме, Тихи - Мяенпяя, Оксанен, Лингман, Валакари - Илятула, Каллман, Сойсало
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Комментарии(2)
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kuandrew (Львов)
08.09.2020 в 19:10
Дайте ссилку, де можна подивитись онлайн
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0
0
alex.belogubko (одесса)
08.09.2020 в 18:56
Ротаню надо собирать чемодан и валить с молодёжки --тупая пустышка ФИЗРУК
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Анонс матча Финляндия - Украина 08.09.2020, Молодежная сборная

Матч между командой Финляндия и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2021.

Дата проведения матча: 08.09.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Финляндия и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Финляндия осталась с поражением. Столкновение Финляндия и Украина в предыдущем футбольном матче 09.06.2012 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Финляндия - Украина можно посмотреть 08.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Финляндия - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Финляндия
Страна: Финляндия

Предыдущий поединок команды Финляндия был сыгран против Украина - 09.06.2012, в рамках чемпионата Отбор к Евро-2013 (U-21) 2011/2012 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Головко

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Англия - 27.03.2018, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2017/2018 и закончился победой команды Англия.

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