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Колос - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 сентября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
Обновить
35'
ФК Львов
Львов
Ход матча
27' Владимир Лысенко
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Колос
50%
Ничья
14%
ФК Львов
36%
Личные встречи
Колос
1
Побед
2
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 14:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
15.09.2019 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Колос 2 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Карпаты 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Колос
50%
Ничья
14%
ФК Львов
36%
Главные события
ГООЛ! Владимир Лысенко
27'
Составы команд
25
Евгений Волынец
33
Сергей Борзенко
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    27
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 29
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 22
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 21
    Александр Романчук
    Нападающий
  • 35
    Александр Савошко
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
34'
Желтая карточка
Волейбол пошел. Антюх руками занес мяч в ворота при подаче штрафного с правого фланга.
33'
Желтая карточка
Желтая Богунову за грубый подкат на правом фланге обороны.
32'
Опасный момент
ШТАНГА! Удар Лысенко метров с 25-и принял на себя правый каркас ворот!
30'
Смирный не прочувствовал отсутствие рывка Кравченко по правому флангу и отдал неточный пас.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! ПОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ НА НОВОМ СТАДИОНЕ! С правого фланга подал Кравченко, а перед вратарской головой в падении пробил Лысенко!
26'
Опасный момент
Богданов пробил со стандарта под ближнюю штангу неожиданно, но в створ не попал!
26'
Штрафной для Колоса на левом фланге.
24'
Опасный момент
Пеньков сумел парировать непростой удар Лысенко в правый верхний угол от угла штрафной!
21'
Антюх обыграл Челича на фланге без рывка, но подал в итоге на голову сопернику.
19'
Подкат Кравчука у левой границы штрафной Львова обозначил потерю мяча для прорывавшегося Смирного.
17'
Опасный момент
Один стоял в центре штрафной Новак, но не сумел попасть по мячу после прострела Задои с правого фланга.
16'
Челич на правом фланге обороны сбил Антюха.
15'
Наблюдаем за очередными попытками Колоса выйти в атаку.
12'
Опасный момент
Кравченко ударом низом с правого фланга штрафной не смог переиграть Пенькова.
9'
Опасный момент
У чужой штрафной на левом фланге вступил в отбор Смирный, сбросил затем на Лысенко, но Владимир дальним ударом отправил мяч в сторону от дальней штанги.
6'
В офсайде Богунов после передачи Кошмана на левый фланг.
5'
Опасный момент
Комарец явно проиграл Смирному рывок в правом фланге обороны, после чего соперник пробивал с очень острого угла, но не попал под дальнюю штангу!
4'
Сфолил Богданов против Грисьо в отборе на левом фланге.
3'
Передачу верхом в направлении Ныча с правого фланга перехватили защитники.
1'
Рядом с правой штангой отправил мяч Антюх своим ударом головой в завершении подачи с правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Литовченко, Клименчук, Велвес, Фелипе, Романчук, Михоби, Савошко, Вичижанин, Малашевский.
ФК Львов: Пеньков — Махмутович, Челич, Кравчук — Грисьо, Борзенко, Айнсалу, Комарец — Богунов, Кошман — Ныч.
Запасные: Кучеренко, Зозуля, Максименко, Милько, Ориховский, Ильин, Исаенко, Данфа, Костышин.
Колос: Волынец — Гавриш, Петров, Новак — Кравченко, Задоя, Богданов, Емец — Антюх, Смирный — Лысенко.
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 2-го тура украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и ФК Львов.
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Анонс матча Колос - ФК Львов 12.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 12.09.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу ФК Львов, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Колос в предыдущем футбольном матче 14.12.2019 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Львов можно посмотреть 12.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Динамо - 05.09.2020, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 19.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Колос - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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