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Заря - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 13 сентября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 1
Матч завершен
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
11' Ловро Цвек 34' Даниил Игнатенко 37' Абу Х. 40' Сергей Чоботенко
58' Игорь Кирюханцев 61' Дмитрий Топалов 68' Алексей Кащук 70' Артём Громов 75' Дмитрий Топалов 86' Даниил Игнатенко
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Заря
70%
Ничья
11%
ФК Мариуполь
19%
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
8
Побед
23
Игр
6
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 17:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Клубные товарищеские матчи 2019
18.07.2019 - 17:30 Заря 3 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 17:00 Заря 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Десна Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
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Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Заря
70%
Ничья
11%
ФК Мариуполь
19%
Главные события
86'
Даниил Игнатенко
75'
Дмитрий Топалов
Артём Громов
70'
61'
Дмитрий Топалов ГООЛ!
58'
Игорь Кирюханцев
40'
Сергей Чоботенко
Абу Х.
37'
Ловро Цвек
11'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 0
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 0
    Артём Громов
    Полузащитник
    70
  • 0
    Дмитрий Иванисния
  • 0
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 0
    Ловро Цвек
    11
  • 0
    Абу Х.
    37
  • 0
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 0
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 0
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 0
    Кулаков А.
  • 0
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    75 61
  • 0
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 0
    Максим Чех
  • 0
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
    58
  • 0
    Сергей Чоботенко
    Защитник
    40
Запасные игроки
  • 0
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
    86 34
  • 0
    Алексей Кащук
    68
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+2'
Не удается Заре организовать достойный штурм ворот гостей
90'
Инфо
4 мин. добавлено
90'
Уголовой
Кащук пробил головой неточно после навеса
89'
Желтая карточка
Вернидуб получает наказание за грубую игру
88'
Гладкий пробил головой после навеса с фланга, Гальчук забирает мяч
86'
Вторая желтая
Игнатенко за грубую игру получает вторую желтую и оставляет свою команду в меньшинстве
84'
Гладкий пробил очень неплохо, мяч задел Чоботенко и вышел за пределы поля
83'
Гости выстроили два эшелона обороны, сложно их пройти
80'
Заря старается создать давление на ворота Мариуполя, но пока не идет ва-банк
78'
Назарина пробивал после скоростной атаки луганчан, неплохо, вот только неточно
76'
Уголовой
Дважды Мишнев навешивал в штрафную, Заря с трудом, но перехватила мяч
75'
Замена
Петерман, Быков и Библык выходят на полу у Мариуполя - вместо Кулакова, Сагуткина и Топалов
73'
Уголовой
Два корнера подряд разыграли подопечные Скрипника, Мариуполь отбивается и даже бежит в контратаку
70'
Замена
Перович и Гладкий выходят у Зари - вместо Кабаева и Громова
68'
Замена
Алексей Кащук (ФК Мариуполь) вышел на замену вместо Горбунова
66'
Заря продолжает терять мяч в простых ситуациях
64'
Снова Топалов на хорошей позиции, но решил не пробить, а сделал передачу, которую перехватили
61'
Гоооол!!!
Дмитрий Топалов (ФК Мариуполь) воспользовался пасом с фланга и пробил точно в цель. Чудовищные ошибки допускают в обороне луганчане - 0:1.
60'
Опасный момент
Горбунов буквально расстреливал Шевченко, вратарь спасает, затем Кулаков пальнул неточно
59'
Обмениваются атаками команды, довольно высокие скорости, частые удары, не хватает точности
58'
Желтая карточка
Игорь Кирюханцев (ФК Мариуполь) отмахнулся от соперника
56'
Юрченко пробил с 35-ти метров очень сильно, намного выше перекладины улетел мяч
54'
Заря выровняла игру и постепенно переходит на половину поля соперника
52'
Уголовой
Еще один корнер разыграли мариупольцы - в этот раз ничего опасного
50'
Уголовой
Ударом Топалова завершился розыгрыш углового у ворот Зари, "бело-черные" отбиваются
48'
Опасный момент
Настоящий пожар у Зари. Шевченко берет сложнейший удар Кулакова из штрафной
46'
Замена
Назарина вышел у хозяев вместе Гречкина
47'
Опасный момент
Какой шанс! Гальчук ошибся на выходе, Юрченко хотел перекинуть голкипера, но запустил мяч выше ворот
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Фаворов нарушает правила в атаке, тем не менее, луганчане продолжают атаковать
43'
Уголовой
Розыгрыш корнера Зарей едва не привел к контратаке мариупольцев
40'
Желтая карточка
Сергей Чоботенко (ФК Мариуполь) сбил Громова и сорвал опасную атаку
39'
Кулаков под острым углом выходил на ударную позицию и пробил, попав в сетку с внешней стороны
37'
Замена
Абу Ханна (Заря) наказан за грубую игру
35'
Офсайд
Гречкин забежал во вне игры
34'
Замена
Бондаренко у гостей заменил Игнатенко
32'
Опасный момент
Гречкин опасно прострелил к воротам, Громов немного не успел к мячу
30'
Уголовой
Гальчук на выходе отбивает мяч, очередной угловой неудачно разыграла Заря
28'
Первый за долгое время выпад гостей так и завершился без удара
26'
Уголовой
Не лучшим образом стандарт разыграли луганчане
25'
Заря активизировалась и пошла вперед большими силами
23'
Юрченко пробил издали по воротам и попал в кого-то из защитников
20'
Более грубой стала игра, почему-то фолить часто стали команды
17'
Опасный момент
Еще один опаснейший удар мариупольцев, Горбунов бил низом и, казалось, наверняка, Шевченко спасает
16'
Опасный момент
А вот и первый шанс хозяев - Громов не смог с близкой дистанции переиграть Гальчука
15'
Кулаков выходил на хорошую позицию, но удар не получился
13'
Опасный момент
Топалов навесил и Сагуткин пробивал по воротам, в штангу попал мяч, Заря пока выглядит очень неубедительно
10'
Кирюханцев пробивал по воротам неплохо, неожиданно, хотя Шевченко справляется
11'
Желтая карточка
Ловро Цвек (Заря) сорвал атаку соперника и сыграл слишком жестко
8'
Опасный момент
Настоящий штурм ворот луганчан получился у мариупольцев, с трудом отбиваются хозяева
7'
Уголовой
Шевченко выбивает мяч кулаком после навеса в штрафную Зари
5'
Кочергин грубо сбивает Кирюханцева, арбитр ограничился устным предупреждением
3'
Мариуполь активнее начал игру
1'
Офсайд
Кулаков оказался во вне игры
Свисток
Матч начался
Запасные: 31. Кудрик, 2. Быков Ал., 34. Петерман, 37. Муравский, 19. Тищенко И., 97. Игнатенко Д., 8. Велев, 20. Кащук, 90. Библик
Мариуполь: 1. Гальчук, 4. Чоботенко, 44. Сагуткин, 95. Стасюк, 96. Кирюханцев, 6. Чех, 9. Мишнев, 17. Горбунов, 21. Бондаренко, 7. Топалов, 77. Кулаков
Запасные: 23. Василь Н., 6. Жуниор Рейс, 15. Вернидуб, 14. Янаков Д., 17. Чайковский, 27. Назарина, 97. Цыганикс, 9. Перович, 11. Гладкий
Заря: 30. Шевченко, 3. Гречкин, 20. Абу Ханна, 45. Фаворов, 4. Цвек, 7. Кочергин В., 10. Хомченовский, 21. Иванисеня, 28. Громов, 80. Юрченко, 22. Кабаев
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Заря - Мариуполь.
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Комментарии(2)
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Кююмалайнен (Київ)
13.09.2020 в 18:31
Заря всё... Скрипник всё...
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0
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2020 в 18:22
Заря хорошие игроки а игры нет --значит Скрипник не какой
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Анонс матча Заря - ФК Мариуполь 13.09.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 13.09.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Заря (Луганск) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 13.09.2020 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Мариуполь можно посмотреть 13.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Мариуполь - 13.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Заря - 13.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Заря - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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