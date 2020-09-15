Гент - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Гент (Гент) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Геламко.
Дата проведения матча: 23.09.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук
Прошедший поединок команды Гент был сыгран против "Рапид" - 15.09.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Гент.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.
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