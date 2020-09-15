Гент - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Гент - Динамо 23.09.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Гент (Гент) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Геламко.

Дата проведения матча: 23.09.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)

Год основания Гент (Гент): 1864

Страна: Бельгия

Тренер: Хейн Ванхазебрук



Прошедший поединок команды Гент был сыгран против "Рапид" - 15.09.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Гент.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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