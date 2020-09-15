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Гент - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 сентября 2020, 22:00 - Геламко
Главный судья: Хэцеган О.
Рейтинг матча:
Гент
Гент
1 - 1
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46'
Динамо
Киев
Ход матча
9' Владислав Супряга 13' Фортуна Nurio 25' Роман Яремчук 31' Родригес Жерсон
Кто победит?
166 Пользователей сделало свой выбор
Гент
17%
Ничья
20%
Динамо
63%
П1: 2.28 Х: 3.34 П2: 3.24 ТБ 2: 13 ТМ 2: 1.02
Последние матчи - Гент
Лига Чемпионов 2019/2020
15.09.2020 - 21:15 Гент 2 - 1 Завершен "Рапид" В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
03.09.2020 - 17:30 АЗ 0 - 0 Завершен Гент Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.08.2020 - 12:00 Гент 2 - 1 Завершен Серен Юнайтед В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.08.2020 - 19:00 Зюлте-Варегем 0 - 0 Завершен Гент Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.07.2020 - 18:00 Гент 2 - 0 Завершен Мец В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов В
Лига Чемпионов 2019/2020
15.09.2020 - 20:00 Динамо 2 - 0 Завершен АЗ В
Премьер-лига 2021
11.09.2020 - 19:00 Динамо 0 - 0 Завершен Десна Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо В
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
166 Пользователей сделало свой выбор
Гент
17%
Ничья
20%
Динамо
63%
П1: 2.28 Х: 3.34 П2: 3.24 ТБ 2: 13 ТМ 2: 1.02
Главные события
31'
Родригес Жерсон
Роман Яремчук
25'
Фортуна Nurio
13'
9'
Владислав Супряга ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Алессио Кастро Монтес
  • 29
    Лоран Депуатр
    Нападающий
  • 9
    Роман Безус
    Полузащитник
  • 7
    Роман Яремчук
    Нападающий
    25
  • 8
    Вадис Одиджа-Офоэ
  • 6
    Элиша Овусу
    Полузащитник
  • 30
    Дорш Никлас
  • 25
    Фортуна Nurio
    13
  • 5
    Микаэль Нгадеу-Нгаджуи
  • 32
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
    9
  • 22
    Родригес Жерсон
    31
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
Запасные игроки
  • 22
    Сулейман Марре
  • 36
    Дино Арсланагич
  • 15
    Милад Мохаммади
    Защитник
  • 26
    Колин Кусеманс
  • 11
    Догболе Ниангбо
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Опасный момент
Буяльский навесил на Кендзеру! Удар головой! Мимо цели мяч летит!
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Оджиджа-Офоэ навесил в чужую штрафную. Защитник гостей вынес мяч.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дорш навесил с углового. Кляйндинст воспользовался ошибкой Бущана на выходе! 1:1!
41'
Опасный момент
Опасный удар о Безуса со штрафного! Мяч ушел за лицевую от игрока "Динамо". Угловой.
39'
Опасный момент
Оджиджа-Офоэ пробил головой после передачи Пластуна! Мимо створа летит сфера.
37'
Опасный момент
Сильный удар от Безуса! Бущан включился в игру! Сейв!
35'
Нгадеу-Нгаджу навесил с левого фланга. Бущан перехватил подачу соперника.
33'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:0 в пользу "Динамо".
31'
Желтая карточка
Родригес получил желтую за фол против Фортуны.
30'
Уголовой
Дорш навесил с углового в центр штрафной. Защитник "Динамо" первый на мяче.
28'
Опасный момент
Де Пена пробил со штрафного! Руф забрал мяч в руки.
25'
"Динамо" с мячом. Мяч держится в середине поля.
27'
Монтес сфолил против Де Пены. Штрафной для "Динамо".
23'
Замена
Замена у "Гента". Кляйндинст сменил Яремчука.
23'
Роман уходит с поля. Похоже, будет замена в составе хозяев.
22'
Яремчук получил повреждение. Медики оказывают помощь украинцу.
19'
Супряга оказался на ударной позиции, но бить не стал. Последовала передача на партнера. Неточно.
18'
"Гент" отбивается от атак гостей. "Динамо" находит свободные зоны, но нет завершающей передачи.
16'
Угловой заработали гости. Шапаренко идет подавать.
15'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу киевлян.
13'
Желтая карточка
Желтая для Фортуны за грубый фол против Жерсона.
12'
Команды игр под проливным дождем. Моментов нет.
10'
Были вопросы у арбитра, но VAR не обнаружил офсайда у Супряги.
9'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Супряга пробил после передачи Буяльского из пределов вратарской! 0:1!
8'
Защитники перепасовываются на своей половине. "Динамо" ждет ошибки соперника.
6'
Шапаренко сфолил в центре поля. Свободный для хозяев.
4'
Супряга нанес неплохой удар! Руф внимателен в эпизоде!
3'
"Динамо" владеет мячом. Киевляне пытаются развить атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Овидиу Хацеган.
"Гент", стартовый состав: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна — Овусу, Дорш — Безус, Яремчук, Оджиджа-Офоэ — Депуатр. Запасные: Косеманс, Ньянгбо, Мохаммади, Ботака, Маррех, Кляйндинст, Арсланаджич.
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Родригес, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга. Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков, Леднев, Андриевский, Сирота.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов: "Гент" - "Динамо". Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(3)
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DynamoKiyv (Київ)
23.09.2020 в 23:03
Жора много сил потратил на ор, на прыжок уже не хватило
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0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
23.09.2020 в 22:58
Очень жаль. Выигранный первый тайм получился ничейным.
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0
0
Orangeeeeeee (Черкассы)
23.09.2020 в 22:26
мда
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0
-1


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Анонс матча Гент - Динамо 23.09.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Гент (Гент) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Геламко.

Дата проведения матча: 23.09.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Гент - Динамо можно посмотреть 23.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Гент - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Гент (Гент)
Год основания Гент (Гент): 1864
Страна: Бельгия
Тренер: Хейн Ванхазебрук

Прошедший поединок команды Гент был сыгран против "Рапид" - 15.09.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Гент.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Львов - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Гент - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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