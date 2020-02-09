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Интер - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 октября 2020, 19:00 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Маурисио Мариани (Италия)
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 2
Обновить
90'+2
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
31%
Ничья
23%
Милан
46%
П1: 1.885 Х: 3.84 П2: 4.42 ТБ 2: 9 ТМ 2: 1.05
Интересные факты
  • AC Milan have scored at least 2 goals in 14 of their last 15 matches (Serie A).
  • AC Milan have won 8 of their last 9 matches (Serie A).
  • Команда Милан продолжала играть на 'ноль' в последних 4 матчах
  • Inter have won their last 4 matches against AC Milan in all competitions.
  • AC Milan have been winning at both half time and full time in 5 of their last 7 away matches (Serie A).
  • Inter are undefeated in their last 11 matches (Serie A).
  • Интер забила как минимум 2 гола в последних 3 матчах во всех соревнованиях против Милан
Личные встречи
Интер
10
Побед
19
Игр
3
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
09.02.2020 - 21:30 Интер 4 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
21.09.2019 - 21:45 Милан 0 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
17.03.2019 - 21:30 Милан 2 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
21.10.2018 - 21:30 Интер 1 - 0 Завершен Милан
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Лацио 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 16:00 Лацио 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
30.09.2020 - 18:45 Беневенто 2 - 5 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
26.09.2020 - 21:45 Интер 0 - 0 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2019/2020
26.09.2020 - 21:30 Интер 4 - 3 Завершен Фиорентина В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 19:00 Милан 0 - 0 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 18:45 Милан 3 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 19:00 Кротоне 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 18:45 Кротоне 0 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
21.09.2020 - 22:30 Милан 2 - 0 Завершен Болонья В
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Новости команд
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Интер
31%
Ничья
23%
Милан
46%
П1: 1.885 Х: 3.84 П2: 4.42 ТБ 2: 9 ТМ 2: 1.05
Составы команд
0
Ханданович Самир
0
Д'Амброзио Данило
0
Де Врей Стефан
0
Александар Коларов
0
Ашраф Хакими
0
Марцело Брозович
0
Артуро Видаль
0
Иван Перишич
0
Николо Барелла
0
Ромелу Лукаку
0
Мартинес Lautaro
0
Доннарумма Джанлуиджи
0
Дэвиде Калабрия
0
Симон Кьер
0
Алессио Романьоли
0
Эрнандес Тео
0
Франк Кессье
0
Беннасер И.
0
Кастильехо Самуэль
0
Хакан Чалханоглу
0
Алексис Саелемакерс
0
Златан Ибрагимович
Стартовый состав
  • 0
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 0
    Мартинес Lautaro
  • 0
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 0
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 0
    Марцело Брозович
  • 0
    Артуро Видаль
  • 0
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 0
    Д'Амброзио Данило
  • 0
    Де Врей Стефан
  • 0
    Александар Коларов
    Защитник
  • 0
    Ханданович Самир
  • 0
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 0
    Кастильехо Самуэль
  • 0
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 0
    Алексис Саелемакерс
  • 0
    Франк Кессье
    Полузащитник
  • 0
    Беннасер И.
  • 0
    Дэвиде Калабрия
  • 0
    Симон Кьер
    Защитник
  • 0
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 0
    Эрнандес Тео
  • 0
    Доннарумма Джанлуиджи
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
89'
Штрафной для миланцев, Ибрагимович пробивает по воротам, мяч летит выше.
87'
Замена
Замена у Милана: вместо Кесси на поле вышел Тонали.
85'
Кесси лежат на газоне, оказывают ему помощь врачи.
84'
Желтая карточка
Желтая для тренера Интера Антонио Конте, хулиганят сегодня наставники.
83'
Замена
Замена у Интера: вместо Видаля на поле вышел Санчес.
82'
Уголовой
Угловой для гостей, подача во владения Хандановича, Ибрагимович пробивает, но мимо.
80'
Опасный момент
Подача со штрафного во вратарскую хозяев, Кьяер пробивает головой, но в руки Хандановичу.
78'
Хакими подает с правого фланга, но прямо в руки Доннаруме.
76'
Фол Бареллы против Ибрагимовича, штрафной.
75'
Опасный момент
Доннарума фолит на Лукаку в собственной штрафной, но после просмотра VAR рефери отменяет решение об 11-метровом.
73'
Опасный момент
Крунич фактически выходил на рандевау с Хандановичем, пробил, но мяч полетел мимо рамки.
71'
Лукаку в штрафной соперника пропускал на партнера по команде, но зря, защитники перехватили.
69'
Желтая карточка
Горчичник для Видаля за фол в центре поля.
68'
Замена
Замена у Интера: вместо Брозовича на поле вышел Эриксен.
66'
Желтая карточка
Рефери выписывает горчичник для тренера Милана.
64'
Желтая карточка
Желтая для Брозовича за фол в центре поля.
64'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача во вратарскую миланцев, Ибрагимович отрабатывает в обороне.
63'
Замена
Замена у Милана: вместо Леао на поле вышел Крунич, вместо Саламакерса играет Кастильехо.
62'
Опасный момент
Барелла пробивает с линии штрафной, Кьяер головой переводит мяч на угловой.
60'
Желтая карточка
Желтая для Ибрагимовича за фол в центре поля против Де Врея.
59'
Опасный момент
Видаль шикарно скинул на голову Хакими в штрафной соперника, тот пробил, но мимо.
56'
Опасный момент
Леау пробивает из-за пределов штрафной низом, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
55'
Опасный момент
Лукаку скинул под удар Мартинесу, тот пробил с линии штрафной, но выстрел был заблокирован.
53'
Хакими делает навес во вратарскую миланцев, Романьелли головой выносит круглого.
51'
Штрафной для хозяев, подача в штрафную соперника, Чалханоглу выносит головой.
49'
Хакими обыграл Эрнандеса, ворвался в штрафную Милана, пробил, но выстрел был заблокирован.
47'
Мартинес пробивает из-за пределов штрафной, мяч летит намного выше и дальше ворот.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Уголовой
Угловой для Интера, подача в штрафную гостей, Лукаку пробивает головой, мяч проходит очень близко от штанги.
45'
Инфо
Рефери компенсировал 2 минуты ко времени первого тайма.
44'
Опасный момент
Мартинес плотно пробивает с линии штрафной, Доннарума фиксирует и не дает шансов на добивании.
42'
Барелла лежит на газоне, Калабрия в колено сыграл ему.
41'
Милан проводит окончание первого тайма с мячем, но в атаку не бегут гости.
39'
Пошел дальний заброс на того же Лукаку, но слишком сильно опять, Доннарума забирает круглого.
37'
Эрнандес и Лукаку устроили забег на левом фланге, но быстрее оказался именно игрок Милана.
36'
Челханоглу прострелил с правого фланга во вратарскую Интера, но защита вынесла мяч.
34'
Опасный момент
Лукаку простреливал с левого фланга вдоль ворот, но Перишич не замыкание не пошел.
33'
Опасный момент
Баррела пробивает практически с 11 метров, но прямо в руки Доннаруме.
32'
Уголовой
После стандарта мяч вышел на корнер, который опасностью не завершился.
31'
Желтая карточка
Желтая для Видаля за фол на фланге против Эрнандеса, штрафной для Милана.
29'
Гоооол!!!
Колларов отдал пас на правый фланг на Перишича, тот прострелил, а Лукаку расстрелял уже пустые ворота.
28'
Офсайд
Ибрагимович залез в оффсайд, стандарт для хозяев.
26'
Дальний заброс на ход Лукаку, на защитник гостей вынес мяч.
24'
Уголовой
Эрнандес пробивает из-за пределов штрафной, мяч после рикошета выходит на угловой, который опасностью не завершился.
22'
Желтая карточка
Первый горчичник в матче для Кьяера за фол в центре поля.
20'
Штрафной для Интера, Колларов навесил во вратарскую гостей, защитники вынесли мяч.
18'
Опасный момент
Лукаку мощно пробивает из-за пределов штрафной по воротам Милана, на месте Доннарума.
17'
Гоооол!!!
Леау с левого фланга прострелил вдоль ворот соперника, Ибрагимович расстрелял рамку соперника с метра. Все просто. Дубль для Златана.
15'
Перишич с правого фланга входил во вратарскую соперника, покрутился, но защитники отобрали круглого.
13'
Гоооол!!!
Ибрагимович пробивает в правый от голкипера угол, Ханданович отбил, но швед на добивании все же вколотил мяч в ворота хозяев.
11'
Опасный момент
Ибрагимович вошел в штрафную соперника, Колларов очень неакуратно сыграл и сфолил на Златане, пенальти.
9'
Штрафной для гостей, подача во вратарскую, вновь игроки обороны на высоте.
8'
Уголовой
Угловой для Милана, подача в штрафную Интера, защита вынесла мяч.
5'
Лукаку фолит в атаке против Кьяера, штрафной.
3'
Прострел с правого фланга в штрафную Милана, Доннарума на выходе ошибся, но защита подстраховала и вынесла мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Милан): Доннарума, Ибрагимович (кап), Беннасер, Эрнандес, Калабрия, Кесси, Кьяер, Леау, Романьелли, Саламакерс, Чалханоглу.
Инфо
Стартовый состав (Интер): Ханданович (кап), Баррела, Брозович, Видаль, Д`Амброзио, Де Врей, Коларов, Лукаку, Мартинес, Перишич, Хакими.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 4 тура итальянской Серии А между командами Интер и Милан.
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Комментарии(1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
17.10.2020 в 19:48
Ібра тащить. Треба вистояти, хоча буде непросто. Мілан вперед!
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Анонс матча Интер - Милан 17.10.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Интер (Милан) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Интер и Милан в предыдущем футбольном матче 09.02.2020 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Интер - Милан можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Интер - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Лацио - 04.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Специя - 04.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Интер - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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