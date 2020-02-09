Интер - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча Интер - Милан 17.10.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Интер (Милан) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 17.10.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Интер (Милан) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Интер, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Интер и Милан в предыдущем футбольном матче 09.02.2020 закончилось со счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)

Год основания Интер (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Антонио Конте



Предыдущий матч команды Интер был сыгран против Лацио - 04.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Специя - 04.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

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