Риека - Колос онлайн трансляция матча

Поединок между командой Риека (Риека) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.
Дата проведения матча: 24.09.2020
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Риека (Риека)
Страна: Хорватия
Прошедший матч команды Риека был сыгран против Истра-1961 - 24.05.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Риека.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший матч команды Колос был сыгран против Рух - 20.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.
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