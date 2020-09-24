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Риека - Колос онлайн трансляция матча

Лига Европы - 24 сентября 2020, 21:45 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Риека
Риека
0 - 0
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85'
Колос
Ковалевка
Ход матча
37' Евгений Задоя
71' Владимир Лысенко Вышел: Евгений Селезнев 71' Домагой Павичич
Кто победит?
82 Пользователей сделало свой выбор
Риека
9%
Ничья
20%
Колос
72%
Прогноз на матч
Риека - Колос. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы 24.09.2020 в 18:37 Риека - Колос. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы Риека - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2020 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Риека - Колос. Вопреки ожиданиям букмекеров, украинцы готовы удивлять - прогноз на матч 24.09.2020 в 07:10 Риека - Колос. Вопреки ожиданиям букмекеров, украинцы готовы удивлять - прогноз на матч В четверг 24-го сентября на стадионе ХНК "Риека" в одноименном хорватском городе свой второй еврокубковый матч в истории проведет коваливский "Колос". Начало встречи в 21:45 по Киеву.
Последние матчи - Риека
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.05.2020 - 20:00 Риека 5 - 1 Завершен Истра-1961 В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
19.05.2020 - 19:30 Риека 4 - 1 Завершен Интер Запресич В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.01.2020 - 16:00 Риека 4 - 2 Завершен Олимпия В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.01.2020 - 16:00 Риека 7 - 0 Завершен Триглав В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.01.2020 - 17:30 Риека 1 - 0 Завершен Будафок В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос В
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 21:00 Арис (Гре)(Stat) 0 - 0 Завершен Колос Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 20:45 Арис (Гре)(Stat) 1 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:30 Колос 0 - 1 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
82 Пользователей сделало свой выбор
Риека
9%
Ничья
20%
Колос
72%
Главные события
71'
Владимир Лысенко
Вышел: Евгений Селезнев
Домагой Павичич
71'
37'
Евгений Задоя
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Лука Цапан
    Защитник
  • 7
    Роберт Мурич
    Нападающий
  • 44
    Loncar Stjepan
  • 10
    Домагой Павичич
    Полузащитник
    71
  • 27
    Иван Томечак
    Защитник
  • 36
    Smolcic Хрвое
  • 14
    Дарко Велковски
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    71
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
    37
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 8
    Smyrnyi Evgen
  • 29
    Yemets V. E.
  • 21
    Новак Evgen
  • 5
    Петров К.
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 26
    Жоа Родриго Эсковаль
  • 20
    Момкило Распопович
  • 6
    Иван Лепиница
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 71
    Евгений Кучеренко
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
83'
Идет борьба в центре поля. Острых моментов не наблюдается.
80'
Опасный момент
Кравченко прострелил с правого фланга! Некому замкнуть эту передачу!
78'
Офсайд
Селезнев оказался в офсайде.
75'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Риеки".
73'
Опасный момент
Куленович пробил после подачи с углового! Выше ворот!
71'
Замена
Замена у "Колоса". Селезнев сменил Лысенко.
71'
Замена
Замена у "Риеки". Куленович сменил Павичича.
69'
Опасный момент
Лончар здорово пробил! Мяч летит мимо девятки!
68'
"Риека" большими силами находится на чужой половине, но не может найти свободные зоны.
65'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Риеки".
62'
"Колос" создает моменты, но с завершением атак у гостей проблемы. "Риека" обороняется.
59'
Опасный момент
Богданов сместился с правого фланга! Удар! Мяч летит выше ворот!
57'
Опасный момент
Павичич пробил из пределов штрафной! Волынец в полном порядке! Сейв!
56'
Смолчич получает помощь медиков. Пауза в игре.
55'
"Риека" владеет мячом. Моментов не наблюдается.
53'
Богданов получает помощь медиков. Пауза в игре.
50'
Уголовой
Богданов навесил с углового. Штефул первый на мяче.
47'
Мурич отдал в центр чужой штрафной. Богданов перехватил передачу соперника.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Опасный момент
Новак пробил мимо створа после подачи партнера со штрафного!
42'
Колос владеет мячом, но ударов нет совсем. "Риека" спокойно отбивается от атак гостей.
40'
Лончар приходит в себя после единоборства с соперником. Пауза в игре.
37'
Желтая карточка
Задоя получил желтую за фол против Штефула.
36'
Андрияшевич взял игру на себя. Удар! Мяч летит мимо цели!
33'
Опасный момент
Антюх не смог замкнуть подачу Богданова с левого фланга! Велковски вынес мяч за лицевую. Угловой.
32'
Защитники "Колоса" перепасовываются между собой и выбирают направление атаки. "Риека" ждет ошибки соперника.
29'
Богданов навесил со штрафного. Нет обострения.
28'
Смирный заработал штрафной для "Колоса". Богданов у мяча.
25'
Волынец вышел из ворот и головой вынес мяч подальше от своих владений.
23'
Андрияшевич нарушил правила в атаке. Свободный для "Колоса".
21'
Опасный момент
Задоя нанес удар! Мяч попал в защитника "Риеки".
18'
Штефул сфолил против Кравченко. Свободный для гостей.
15'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Риеки".
13'
Опасный момент
Павичич пробил со средней дистанции! Волынец ногой отразил удар соперника! Сейв!
12'
Опасный момент
Гавриш заблокировал удар Гавриша с левого фланга. "Колос" отбился.
10'
Волынец забрал мяч в руки после навеса Штефула с левого фланга.
9'
Хозяева держат мяч под контролем и ищут свободные зоны в оборонительных порядках гостей. "Колос" отошел к своим воротам.
6'
Опасный момент
Мурич нанес удар с левого фланга! Игрок гостей заблокировал выстрел.
5'
Андрияшевич сфолил против Смирного. Своодный для "Колоса".
3'
Желтая карточка
Кравченко получил желтую за фол против Штефула.
2'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Тиагу Мартинш.
"Риека", стартовый состав: Невистич — Цапан, Велковски, Смолчич — Томечак, Гнезда-Черин, Павичич, Штефул — Мурич, Лончар — Андрияшевич. Запасные: Нволокор, Галович, Лепиница, Распопович, Турчин, Эсковал, Куленович.
"Колос", стартовый состав: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец — Смирный, Богданов, Задоя, Антюх — Лысенко. Запасные: Кучеренко, Морозко, Селезнев, Черноморец, Д. Костышин, Ориховский, Ильин.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-!Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы: "Риека" - "Колос". Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(3)
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ShtanGa (Славське)
24.09.2020 в 22:41
Молодці селяни....земля буде ваша..... колись...в концесію
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0
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Golfik25 (Киев)
24.09.2020 в 22:16
Колос пока никакой.
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0
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avatar
Ігор Холост (Львов)
24.09.2020 в 22:03
Колос схарапуджений два дотики навіть не може зробити
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Анонс матча Риека - Колос 24.09.2020, Лига Европы

Поединок между командой Риека (Риека) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021.

Дата проведения матча: 24.09.2020
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Риека - Колос можно посмотреть 24.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Риека - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Риека (Риека)
Страна: Хорватия

Прошедший матч команды Риека был сыгран против Истра-1961 - 24.05.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Риека.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Рух - 20.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Риека - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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