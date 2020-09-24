Риека - Колос онлайн трансляция матча

24.09.2020 в 07:10 Риека - Колос. Вопреки ожиданиям букмекеров, украинцы готовы удивлять - прогноз на матч В четверг 24-го сентября на стадионе ХНК "Риека" в одноименном хорватском городе свой второй еврокубковый матч в истории проведет коваливский "Колос". Начало встречи в 21:45 по Киеву.