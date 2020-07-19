"Манчестер Юнайтед" - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Челси 24.10.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020.

Дата проведения матча: 24.10.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Челси в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 20.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Севилья" - 20.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился ничьей.

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