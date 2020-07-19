"Манчестер Юнайтед" - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020.
Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Челси в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 20.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Севилья" - 20.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился ничьей.
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