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"Манчестер Юнайтед" - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 октября 2020, 19:30
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
0 - 0
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75'
Челси
Лондон
Ход матча
39' Люк Шоу 45+1' Кай Хавец
47' Фред 58' Хуан Мата 58' Даниэль Джеймс
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 2.544 Х: 3.66 П2: 2.856 ТБ 2: 19 ТМ 2: 0
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
7
Побед
22
Игр
8
Побед
Челси
Кубок Англии 2021
19.07.2020 - 20:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Кубок Лиги Англия 2021
30.10.2019 - 22:05 Челси 1 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
11.08.2019 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 4 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 2 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Ньюкасл 1 - 4 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 18:30 "Манчестер Юнайтед" 1 - 6 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2019/2020
26.09.2020 - 14:45 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед" В
Чемпионат Англии 2019/2020
19.09.2020 - 19:15 "Манчестер Юнайтед" 0 - 0 Завершен Кристал Пэлас Н
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Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 21:45 Челси 0 - 0 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 18:30 Челси 3 - 3 Завершен "Саутгемптон" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 17:00 Челси 0 - 0 Завершен "Саутгемптон" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 15:00 Челси 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2019/2020
26.09.2020 - 19:15 Вест Бромвич Альбион 3 - 3 Завершен Челси Н
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
33%
Ничья
33%
Челси
33%
П1: 2.544 Х: 3.66 П2: 2.856 ТБ 2: 19 ТМ 2: 0
Главные события
Хуан Мата
58'
Даниэль Джеймс
58'
Фред
47'
45+1'
Кай Хавец
Люк Шоу
39'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
    58
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
    58
  • 39
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
    47
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
    39
  • 5
    Магуайр Х.
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 6
    Силва Тьяго
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 21
    Бенджамин Чилвел
    Защитник
  • 10
    Кристиан Пулисич
  • 29
    Кай Хавец
    Полузащитник
    45+1
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
68'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:1 в пользу "МЮ".
65'
Р. Джеймс получает помощь медиков. Пауза в игре.
62'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу "Челси".
59'
Опасный момент
Кавани пробил в ближний после передачи Фернандеша! Мяч летит рядом со штангой!
58'
Замена
Двойная замена у "МЮ". Кавани сменил Д. Джеймса. Погба сменил Мату.
55'
Готовится замена у "МЮ". Кавани и Погба стоят у кромки поля.
53'
Вернер принял мяч о Хаверца! Удар! Магуайр заблокировал выстрел.
50'
Аспиликуэта отдал на ход Вернеру. Де Хеа вышел из ворот и перехватил пас.
49'
Д. Джеймс пошел на троих игроков соперника и потерял мяч.
47'
Желтая карточка
Фред зацепил Хаверца и получил желтую карточку.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Желтая карточка
Хаверц получил желтую за свой фол.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Рашфорд получил повреждение. Пауза в игре.
41'
Опасный момент
Здорово пробил Мата после передачи Рашфорда! Менди на месте!
39'
Желтая карточка
Шоу получил желтую за опасную игру.
38'
Немного упал темп поединка. "МЮ" с мячом.
35'
Опасный момент
Рашфорд! Маркус разогнал атаку и неплохо пробил! Менди ногой отбил мяч! Сейв!
33'
Пулишич вырвался на ударную позицию после обрезки Фреда! Удар в дальний угол! Мяч задел игрока "МЮ" и ушел за лицевую.
30'
Опасный момент
Дикая передача Менди на партнера! Мяч ушел за пределы поля. Кипер "Челси" чуть не создал автогол!
28'
Мягкая подача Р. Джеймса со штрафного. Без проблем для Де Хеа.
26'
Опасный момент
Хаверц вытянул на себя двух центральных и отдал на Вернера! Тимо не смог обработать мяч и запорол шикарную атаку гостей!
22'
Инфо
Статистика ударов - 1:0 в пользу "Челси".
19'
Прострел Джеймса в штрафную не нашел развития. "Юнайтед" отбился.
15'
Владение мячом - 61%/39% в пользу "Челси".
12'
Фернандеш отдал на Шоу, но мяч не дошел до адресата.
10'
Много борьбы на поле. Моментов не наблюдается.
7'
"МЮ" играет забросами на своих атакующих игроков. Получается не очень хорошо.
5'
Ван-Биссака классно сыграл в отборе против Пулишича. Атака "Челси" левым флангом провалилась.
3'
"Челси" владеет мячом. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Мартин Аткинсон.
"Манчестер Юнайтед", стартовый состав: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Мата, Фернандеш, Д. Джеймс - Рашфорд. Запасные: Хендерсон, Туанзебе, Погба, Матич, ван де Беек, Кавани, Гринвуд.
"Челси", стартовый состав: Менди - Аспиликуэта, Силва, Зума - Р. Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл - Хаверц, Пулишич - Вернер. Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Ковачич, Маунт, Зийех, Абрахам, Жиру.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 6-го тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" - "Челси". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Челси 24.10.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020.

Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Челси в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Челси можно посмотреть 24.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Пари Сен-Жермен" - 20.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Севилья" - 20.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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