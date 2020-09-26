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ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 сентября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 4
Матч завершен
Динамо
Киев
Ход матча
15' Беньямин Вербич 36' Александр Андриевский 41' Виктор Цыганков
46' Миккел Дуелунд Вышел: Николай Шапаренко 46' Владислав Супряга Вышел: Sol Фран 46' Владимир Шепелев Вышел: Сергей Сидорчук 59' Беньямин Вербич 62' Виктор Цыганков Вышел: Георгий Цитаишвили 67' Василий Пиняшко 67' Анатолий Нуриев Вышел: Алексей Шпак
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 14:00 ФК Минай 1 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 ФК Минай 1 - 0 Завершен Волынь В
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Авангард 0 - 2 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Гент 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов В
Лига Чемпионов 2019/2020
15.09.2020 - 20:00 Динамо 2 - 0 Завершен АЗ В
Премьер-лига 2021
11.09.2020 - 19:00 Динамо 0 - 0 Завершен Десна Н
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Новости команд
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Главные события
Василий Пиняшко
67'
Анатолий Нуриев
Вышел: Алексей Шпак
67'
62'
Виктор Цыганков
Вышел: Георгий Цитаишвили
59'
Беньямин Вербич ГООЛ!
46'
Миккел Дуелунд
Вышел: Николай Шапаренко
46'
Владислав Супряга
Вышел: Sol Фран
46'
Владимир Шепелев
Вышел: Сергей Сидорчук
41'
Виктор Цыганков ГООЛ!
36'
Александр Андриевский ГООЛ!
15'
Беньямин Вербич
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Василий Пиняшко
    67
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
    67
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
    59 15
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
    46
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    62 41
  • 99
    Миккел Дуелунд
    46
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
    36
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
    46
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Алексей Шпак
    Полузащитник
  • 9
    Sol Фран
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
90+3'
Свисток
Матч окончен! "Динамо" разгромило "Минай" со счетом 4:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90'
Инфо
2 мин. добавлено
87'
Опасный момент
Вербич нанес удар со средней дистанции! Лопыренок бросился под мяч!
85'
Желтая карточка
Ахмедзаде получил желтую за фол против Бущана.
83'
Опасный момент
А вот и первый удар в створ от "Миная"! Ткачук разрядил свою пушку! Бущан перевел мяч на угловой!
82'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:0 в пользу "Динамо". Киевляне полностью доминируют на поле.
77'
Желтая карточка
Лопыренок получил желтую за свой фол. Штрафной для "Динамо".
74'
Замена
Двойная замена у "Миная". Шемми сменил Меличенко. Ахмедзаде сменил Шиндера.
74'
Замена
Замена у "Динамо". Караваев сменил Кендзеру.
72'
Последнюю замену готовит Мирча Луческу. Караваев стоит у кромки поля.
69'
Гоооол!!!
АВТОГОЛ! Миколенко прострелил с левого фланга! Матич срезал мяч в сетку собственных ворот! 0:4!
67'
Замена
Двойная замена у "Миная". Шпак сменил Нуриева. Кныш сменил Пиняшко.
66'
Шапаренко пробил со штрафного. Мяч попал в стенку.
65'
Желтая карточка
Меличенко получил желтую за фол против Миколенко. Штрафной для "Динамо".
64'
Опасный момент
Качественный удар от Цитаишвили! Матич встал на пути мяча!
62'
Замена
Замена у "Динамо". Цитаишвили сменил Цыганкова.
59'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Шапаренко ворвался в штрафную "Миная"! Николай отдал на Вербича. Беньямин пробил мимо Поповича! 0:3! Реабилитировался Вербич за незабитый пенальти в начале поединка.
57'
Попытка удара головой от Шапаренко! Мяч прилетел прямо к Поповичу.
55'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Миная".
53'
Киевляне держат мяч в центре поля. "Минай" ждет ошибки соперника.
51'
Опасный момент
Неплохой удар от Пиняшко со штрафного! Без проблем для Бущана.
50'
Желтая карточка
Забарный получил желтую за фол против Шиндера.
48'
Шапаренко пробил в касание после прострела с правого фланга! Мимо цели!
46'
Замена
Тройная замена у "Динамо". Сидорчук сменил Шепелева. Шапаренко сменил Дуэлунда. Соль сменил Супрягу.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
44'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Динамо".
41'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вербич пробил с левого полуфланга в дальний угол! Стойка! Цыганков на добивании! 0:2!
40'
Опасный момент
Супряга просил пас, но Вербич решил пробить сам. Выстрел в ближний! В сетку попал мяч, но с внешней стороны.
36'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Пяткой отдал Супряга на Андриевского. Александр прошел двоих центральных защитников соперника и прошил Поповича! 0:1!
33'
Опасный момент
Отличную позицию выиграл для себя Супряга! Удар головой с 7-ми метров после подачи с правого фланга! Мимо ближней штанги мяч летит!
30'
Офсайд
Кендзера в положении вне игры.
27'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Динамо".
24'
Попович не дал выйти на ударную позицию Цыганкову. Мяч перехвачен.
21'
Замена
Ранняя замена у "Миная". Маткобожик сменил Кожанова.
18'
Нуриев смог отдать с правого фланга в центр, но Пиняшко не добрался до мяча. Игрок гостей перехватил сферу.
15'
Незабитый пенальти
Не забивает Вербич! Попович отразил удар Беньямина с "точки"! 0:0!
14'
Красная карточка
Удаление! Павлиш получил прямую красную за фол последней надежды против Супряги! Пенальти в ворота "Миная"!
12'
Сакив влетел в Цыганкова. Без желтой карточки от Романова.
10'
Опасный момент
Супряга прострелил с правого полуфланга в центр! Цыганков пробил в падении! Мимо штанги мяч летит!
9'
Высоко прессингует "Минай". Защитники "Динамо" перепасовываются между собой.
6'
Желтая карточка
Павлиш получил "горчичник" за брутальный прыжок в Дуэлунда.
5'
Много борьбы наблюдаем в эти минуты. Мяч держится в районе центрального круга.
3'
"Динамо" владеет мячом и пытается пройти центр поля. "Минай" активно прессингует гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Виталий Романов.
"Минай", стартовый состав: Попович — Лопыренок, Матич, Павлиш — Меличенко, Ткачук, Пиняшко, Сакив — Кожанов, Шиндер, Нуриев. Запасные: Каниболоцкий, Капаррос, Кныш, Маткобожик, Снижко, Шпак, Шемми, Ахмедзаде, Голодюк.
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Дуэлунд, Вербич — Супряга. Запасные: Бойко, Шабанов, Сидорчук, Буяльский, Караваев, Де Пена, Шапаренко, Цитаишвили, Соль.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура УПЛ: "Минай" - "Динамо". Начало поединка - 14:00.
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Комментарии(4)
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DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 15:10
Смешная ЖК Забарному, держал то его Шиндер, судья пытается все исправить
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.09.2020 в 15:17
Шиндер упал первым!!! - карточка динамовцу.
Ответить
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 15:26
Важно кто кого держал, а не кто упал первым
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
26.09.2020 в 15:38
Первым упал Супряга...
0
-1


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Анонс матча ФК Минай - Динамо 26.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 26.09.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Динамо в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось со следующими результатом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Динамо можно посмотреть 26.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Динамо - 26.09.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Минай - 26.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Минай - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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