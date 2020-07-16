Ворскла - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - ФК Мариуполь 26.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 26.09.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 16.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 18.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

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