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Ворскла - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 26 сентября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
7'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
54%
Ничья
13%
ФК Мариуполь
33%
Личные встречи
Ворскла
11
Побед
22
Игр
6
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Показать больше
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
54%
Ничья
13%
ФК Мариуполь
33%
Трансляция
5'
Уголовой
Приазовцы разыграли угловой с правого края, последовал удар от правого края штрафной - рикошетом от Альюна мяч ушёл на угловой.
2'
Офсайд
Степанюк забежал во "вне игры" после заброса из глубины.
1'
Свисток
Матч начался. Ворскла разыграла с центра поля.
Инфо
Мариуполь (старт): Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех, Мишнёв, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Сикан.
Инфо
Ворскла (старт): Ризнык, Чеснаков, Альюн, Яворский, Пердута, Якубу, Скляр, Кане, Пуцлин, Кулач, Степанюк.
Всем привет! Вы в текстовой трансляции матча четвёртого тура УПЛ между Ворсклой и Мариуполем. Напомним, что полтавчане перед стартом игрового дня возглавляли таблицу лиги.
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Последние матчи
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Анонс матча Ворскла - ФК Мариуполь 26.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 26.09.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 16.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Мариуполь можно посмотреть 26.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против СК Днепр-1 - 18.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

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