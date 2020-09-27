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ФК Львов - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 сентября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 5
Матч завершен
Заря
Луганск
Ход матча
3' Владлен Юрченко 5' Артём Громов 27' Артём Громов 31' Владислав Кабаев 33' Владислав Кочергин
46' Никита Шевченко 46' Дмитрий Иванисния Вышел: Ловро Цвек 58' Сергей Борзенко Вышел: Александр Романчук 60' Владислав Кочергин 75' Артём Громов Вышел: Дмитрий Хомченовский 82' Ловро Цвек 90' Виталий Вернидуб
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
11%
Ничья
18%
Заря
70%
Личные встречи
ФК Львов
0
Побед
8
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2018
22.05.2019 - 17:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
11%
Ничья
18%
Заря
70%
Главные события
90'
Виталий Вернидуб
82'
Ловро Цвек
75'
Артём Громов
Вышел: Дмитрий Хомченовский
60'
Владислав Кочергин
Сергей Борзенко
Вышел: Александр Романчук
58'
46'
Никита Шевченко
46'
Дмитрий Иванисния
Вышел: Ловро Цвек
33'
Владислав Кочергин
31'
Владислав Кабаев
27'
Артём Громов ГООЛ!
5'
Артём Громов ГООЛ!
3'
Владлен Юрченко ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
    58
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
    46
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
    31
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
    3
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    60 33
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
    75 27 5
  • 21
    Дмитрий Иванисния
    46
  • 20
    Абу Х.
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
Запасные игроки
  • 35
    Александр Савошко
    Полузащитник
  • 21
    Александр Романчук
    Нападающий
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
    82
Тренеры
Трансляция
90+3'
Свисток
Матч окончен! "Заря" разгромила "Львов" со счетом 5:0! Спасибо за внимание! Держитесь позитивной волны и оставайтесь с нами!
90'
Инфо
2 мин. добавлено.
90'
Желтая карточка
Вернидуб получил желтую за грубую игру.
88'
Опасный момент
Шина пробил со средней дистанции! Василь перевел мяч на угловой!
87'
Велвес сфолил против Хомченовского. Свободный для "Зари".
86'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Зари".
84'
Опасный момент
Перович обыгрался с Гладким! Удар! Мимо штанги мяч летит!
82'
Желтая карточка
Цвек получил желтую за свой фол.
78'
Кравчук пробил со штрафного. Без проблем для Василя.
77'
Абу Ханна сфолил против Велвеса. Штрафной для "Львова".
75'
Замена
Замена у "Зари". Хомченовский сменил Громова.
73'
Замена
Замена у "Львова". Велвес сменил Кошмана.
71'
Замена
Замена у "Зари". Перович сменил Кабаева.
70'
Опасный момент
Цвек пробил с 8-ми метров. Мяч летит мимо штанги!
68'
Клименчук навесил со штрафного. Абу Ханна перехватил подачу соперника.
65'
Опасный момент
Цыганикс закрутил со штрафного под перекладину! Литовченко внимателен в эпизоде! Сейв!
62'
Опасный момент
Назарина нанес удар со средней дистанции! Мяч летит над перекладиной!
60'
Замена
Замена у "Зари". Назарина сменил Кочергина.
58'
Замена
Двойная замена у "Львова". Романчук сменил Борзенко. Казлаускас сменил Ныча.
56'
Громов отдал на Кочергина, но передача не дошла до адресата.
55'
Желтая карточка
Фаворов получил желтую за срыв атаки.
53'
Абу Ханна вернулся в игру. Замены не будет.
51'
Замена
Замена у "Львова". Комарец уступил место на поле Грисьо.
50'
Абу Ханна лежит в чужой штрафной на газоне. Арбитр остановил встречу.
49'
Опасный момент
Завозился с мячом Гладкий в чужой штрафной! Защитник "Львова" заблокировал удар Александра.
46'
Замена
Двойная замена у "Зари". Василь сменил Шевченко. Цвек сменил Иванисеню
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Опасный момент
Шина пробил из пределов штрафной! Штанга! Добивание! Шевченко спасает ворота "Зари".
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
43'
Опасный момент
Плотный удар от Юрченко! Литовченко на месте!
40'
"Заря" продолжает давить. Гости берут пример с "Баварии".
37'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кабаев исполнил диагональ на правый фланг. Фаворов принял передачу партнера и прострелил в центр. Гладкий отправил мяч в сетку! 0:5!
33'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кочергин скинул в центр с левого фланга! Гладкий пробил в касание! 0:4!
32'
Желтая карточка
Клименчук получил желтую за фол в центре поля.
31'
Желтая карточка
Пенальти не будет! Кабаев получил желтую за симуляцию. Касание от Литовченко было. Странное решение арбитра.
31'
Опасный момент
Литовченко снес Кабаева в своей штрафной! Пенальти?
27'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Громов замкнул подачу Юрченко с углового! 0:3! Разгром!
24'
Мяч оказался в воротах "Львова", но арбитр отменил взятие ворот. Вернидуб забил с нарушением правил. 0:2.
22'
Опасный момент
Гладкий ворвался в чужую штрафную! Нет передачи! Гладкий передержал мяч и упустил момент!
19'
Инфо
Статистика ударов - 4:1 в пользу "Зари".
16'
Опасный момент
Очередная атака "Зари"! Юрченко нанес удар! Литовченко среагировал и спас ворота!
14'
Офсайд
Громов в положении вне игры.
12'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Зари".
10'
"Заря" контролирует мяч. "Львов" активно прессингует соперника.
7'
Отличное начало для гостей!
5'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кочергин пробил после прострела Кабаева с левого фланга! Литовченко потащил! Добивание Громова! 0:2!
3'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Юрченко пробил издали! Литовченко не смог зафиксировать мяч в руках! 0:1!
1'
Свисток
Матч начался!
"Львов", стартовый состав: Литовченко — Клименчук, Кравчук, Челич — Комарец, Айнсалу, Борзенко, Шина— Кошман — Ныч, Филипе. Запасные: Костик, Романчук, Грисьо, Вычижанин, Савошко, Малашевский, Казлаускас, Велвес.
"Заря", стартовый состав: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Юрченко, Иванисеня, Кабаев, Кочергин — Громов, Гладкий. Запасные: Василь, Жуниньо, Руфати, Цвек, Назарина, Чайковский, Хомченовский, Янаков, Перович.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура УПЛ: "Львов" - "Заря". Начало поединка - 14:00.
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Комментарии(5)
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Кююмалайнен (Київ)
27.09.2020 в 14:55
Дети против мужиков (с)
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+3
0
vlotko (Броди)
27.09.2020 в 14:51
Чистий злив (гра на букмекерську контору) або футбольне розгільдяйство. Проти ДК грали " рогом упиралися" а тут при посередній грі Зорі - розгром. Я минулого туру писав, що всім програють а проти ДК " кістьми ляжуть ", так і вийшло.
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+2
-2
Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 14:49
Грузінський спеціаліст творить "команду". Який жах!!!
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+1
0
Димон1983
27.09.2020 в 14:42
Я так понял на второй тайм Лвов не выйдет
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+2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
27.09.2020 в 14:19
Схоже ще один розгром туру.
Ответить
+4
0


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Анонс матча ФК Львов - Заря 27.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.09.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 04.03.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Заря можно посмотреть 27.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против Динамо - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Шахтер - 20.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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