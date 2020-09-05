Шахтер - Олимпик онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 27.09.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Олимпик в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Рух - 23.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Минай - 20.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.
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