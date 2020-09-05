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Шахтер - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 сентября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
29'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
43%
Ничья
27%
Олимпик
30%
Личные встречи
Шахтер
12
Побед
17
Игр
1
Побед
Олимпик
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
06.12.2019 - 19:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019/2020
01.09.2019 - 17:00 Олимпик 0 - 4 Завершен Шахтер
Клубные товарищеские матчи 2019
20.07.2019 - 18:00 Олимпик 0 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик П
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 19:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Колос В
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик В
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Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
43%
Ничья
27%
Олимпик
30%
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 27
    Майкон Перейра
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
Запасные игроки
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 12
    Бетим Халими
Тренеры
Трансляция
25'
Ошибка во взаимодействии между Корниенко и Тайсоном на фланге привела к потере мяча.
22'
Желтая карточка
Желтая для Мораеса за накладку против Снурницына в центре поля.
21'
Кривцов сфолил против Политыло в борьбе за отскок мяча у чужой штрафной.
20'
Попытка Шахаба сыграть в стенку с партнером в центре поля завершилась потерей мяча.
18'
Опасный момент
Патрик пробил на силу с правого угла чужой вратарской после передачи Марлоса! Голкипера Кичака пробить не удалось!
17'
Коваленко точно не имел шансов догнать мяч после быстрой передачи Марлоса в правый фланг.
17'
В агрессивный подкат пошел Мораес в центре поля против Тейшейры.
15'
Додо подскользнулся во время попытки набрать скорость на правом фланге.
14'
Шахаб доборолся в прошлом эпизоде до повреждения у Кривцова.
13'
Опасный момент
Пятов на линии ворот забрал мяч после удара головой от Лебеденко, который завершал мягкую подачу с правого фланга от Бенито!
12'
Уголовой
Подача со стандарта пришлась в оттяжку, но Цымбалюк слету пробил в корпус сопернику.
12'
Угловой на левом фланге заработал Зотько своей подачей.
10'
Шахтер довел розыгрыш на своей половине до неточной передачи верхом от Кривцова.
8'
Опасный момент
С линии ворот вынес мяч Цымбалюк после удара Марлоса из центра штрафной. С правого фланга стрелял Додо!
7'
Марлос упустил контроль над мячом в момент приема высокого заброса в правый фланг штрафной.
6'
Уголовой
С левой ноги пробил Додо после рывка с правого фланга! Кичак достал мяч, который полетел в левый верхний угол!
5'
Уже в игру пришлось вмешаться Абдуле. Что-то не поделили Патрик и Бабенко.
3'
Первым в этой встрече пробил Коваленко. С левого фланга, со средней дистанции, неточно.
1'
Марлос совершил мелкий фол после потери мяча на правом фланге атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бетим, Ксенз, Аблитаров, Завийский, Романовский, Кравчук, Чогадзе, Каргбо, Альваренга.
Олимпик: Кичак — Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко — Бабенко, Цымбалюк, Политыло — Бенито, Шахаб, Тейшейра.
Запасные: Трубин, Хочолава, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сиприано, Болбат, Фернандо.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 4-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и донецкий Олимпик.
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Анонс матча Шахтер - Олимпик 27.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.09.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Олимпик, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Олимпик в предыдущем футбольном матче 05.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Олимпик можно посмотреть 27.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Рух - 23.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Минай - 20.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча Шахтер - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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