Десна - Рух онлайн трансляция матча

Анонс матча Десна - Рух 27.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.09.2020

Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Вольфсбург - 24.09.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Шахтер - 23.09.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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