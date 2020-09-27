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Десна - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 сентября 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
2 - 1
Обновить
57'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Десна
66%
Ничья
17%
Рух
17%
Прогноз на матч
Последние матчи - Десна
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:15 Вольфсбург 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
11.09.2020 - 19:00 Динамо 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 18:00 Динамо 1 - 2 Завершен Десна В
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух П
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 Рух 4 - 0 Завершен Авангард В
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Рух Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Десна
66%
Ничья
17%
Рух
17%
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Анонс матча Десна - Рух 27.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.09.2020
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Рух можно посмотреть 27.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Вольфсбург - 24.09.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2021 и закончился победой команды Вольфсбург.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Шахтер - 23.09.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Десна - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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