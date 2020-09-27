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Колос - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 сентября 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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55'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Колос
41%
Ничья
15%
Ингулец
44%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
8
Игр
3
Побед
Ингулец
Первая лига 2018
18.11.2018 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Колос
Кубок Украины 2018/2019
22.08.2018 - 19:00 Ингулец 1 - 0 Завершен Колос
Первая лига 2018/2019
04.08.2018 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2017/2018
14.04.2018 - 18:00 Ингулец 4 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:45 Риека 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос В
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 21:00 Арис (Гре)(Stat) 0 - 0 Завершен Колос Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 20:45 Арис (Гре)(Stat) 1 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 Балканы 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Колос
41%
Ничья
15%
Ингулец
44%
Трансляция
50'
Колос начал бомбардировать штрафную соперника подачами с флангов - защитникам Ингульца пока удается спокойно отбиваться.
47'
Опасный момент
Ильин подал с правого фланга - Морозко удалось пробить головой, но мяч летит выше.
Свисток
Второй тайм начался. Пока без замен.
Свисток
Перерыв. Отдыхаем
45'
Инфо
3 мин. добавлено
45+2'
Ингулец заработал штрафной метрах в 25-ти от ворот. Пробивать взялся Ковалев и запустил мяч на трибуны.
42'
Вылазка петровцев - подача с правого фланга от Балана, но до удара дело не дошло.
41'
Замена
Первая замена в составе Ингульца: Квасный вышел вместо Синегуба, который покинул поле на носилках.
40'
Желтая карточка
Тем временем Евгений Селезнев таки получает желтую карточку
40'
Но нет, во втором эпизоде Синегуб вновь упал и держится за заднюю поверхность бедра. Будет замена.
38'
Синегуб потянул мышцу, пришлось вызывать медпомощь. К счастью, левый защитник сможет продолжить игру
35'
Опасный момент
Правым флангом прошла атака ковалевцев - Кравченко отдал на Ильина, тот обыграл защитника и пробил с очень острого угла - в ворота попал, но там правильную позицию занял Шуст.
34'
Наконец то Колосу удалось доставить мяч в штрафную площадь Ингульца, но Шуст уверенно играет на выходе.
30'
Кравченко здорово перехватил мяч на своей половине поля, разгонял контратаку Колоса, но Костышин не успел на передачу партнера.
28'
Опасный момент
Козак прорвался правым флангом, вошел в штрафную и пробил в ближний угол, но Волынец занял правильную позицию и спокойно поймал мяч.
25'
Похоже, Колос взял паузу. Уже Ингулец больше владеет мячом. Но, к сожалению, все по-прежнему без опасных моментов.
23'
Уголовой
Фактически первый выпад Ингульця - Синегуб прострелил с левого фланга, Черноморец первый на мяче, но выбил в аут. Угловой ни к чему опасному не привел.
20'
Селезнев откровенно ударил защитника Ингульца по ноге. Арбитр свистнул фол, но Евгений категорически с этим не согласен. Зря
16'
В центре поля проходит игра сейчас. Можно сказать, что Колос владеет минимальным преимуществом, но это не тот случай, когда гол назревает.
14'
Уголовой
Дважды Ориховский подавал. В первом случае от Ситчинавы мяч ушел за лицевую, во втором Костышин нарушил в атаке.
13'
Еще один стандарт в исполнении ковалевцев - все завершилось попыткою прострела и аутом. Будет угловой для Колоса.
11'
Хозяева поля подавали штрафной с левого фланга - защитники Ингульца отбились.
9'
Статус хозяев поля обязывает ковалевцев играть более активно. Но пока подопечные Костышина не знаю, как взломать оборону соперника.
7'
Отметим, что Руслан Костышин серьезно обновил состав по сравнению с тем, который играл против Риеки в ЛЕ. С первых минут играют восемь новых футболистов. У Ингульца по сравнению с прошлым туром лишь два изменения - Шуст вышел вместо Крынского, а Козак - вместо Щедрого.
5'
Ингулец сбивает темп, разыгрывая мяч фактически в своей штрафной плошади
2'
Опасный момент
Селезнев начал атаку, перехватив мяч в центре поля. Перевел игру на левый фланг. Отдута последовала подача, скидка партнера на дальнюю штангу и сам же Евгений бил слета, но не попал в рамку.
1'
Свисток
Матч начался! Играем!
Стартовый состав Ингульца: Шуст - Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб - Кучеренко - Запорожец, Коваленко, Лупашко, Козак - Ситчинава Резерв: Крынский - Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Билоцерковец, Шишка, Щедрый, Семенко, Квасный
Колос выйдет на матч в следующем составе: Волынец - Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец - Милько, Ориховский - Ильин, Костышин, Морозко - Селезнев Запас: Кучерук - Петров, Емец, Богданов, Задоя, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко
Инфо
Приветствуем! Мы начинаем текстовую онлайн трансляцию матча четвертого тура Чемпионата Украины, в котором Колос принимает Ингулец.
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Анонс матча Колос - Ингулец 27.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.09.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Колос в предыдущем футбольном матче 18.11.2018 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Ингулец можно посмотреть 27.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Риека - 24.09.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Риека.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Десна - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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