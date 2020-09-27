Колос - Ингулец онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 27.09.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Колос в предыдущем футбольном матче 18.11.2018 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Риека - 24.09.2020, в рамках турнира Лига Европы 2021 и закончился победой команды Риека.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий матч команды Ингулец был сыгран против Десна - 19.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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