Колос - Ингулец онлайн трансляция матча

Отметим, что Руслан Костышин серьезно обновил состав по сравнению с тем, который играл против Риеки в ЛЕ. С первых минут играют восемь новых футболистов. У Ингульца по сравнению с прошлым туром лишь два изменения - Шуст вышел вместо Крынского, а Козак - вместо Щедрого.