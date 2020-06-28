Милан - "Рома" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 26.10.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Милан (Милан) и командой "Рома" (Рим):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Рома" в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Селтик - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Милан.
Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека
Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Янг Бойз - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Янг Бойз.
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