  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Милан - "Рома" Смотреть онлайн
В тренде

Милан - "Рома" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 26 октября 2020, 21:45 - Джузеппе Меацца
Рейтинг матча:
Милан
Милан
2 - 1
Обновить
71'
"Рома"
Рим
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Милан
55%
Ничья
23%
"Рома"
23%
Личные встречи
Милан
3
Побед
17
Игр
7
Побед
"Рома"
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 18:15 Милан 0 - 0 Завершен "Рома"
Чемпионат Италии 2019/2020
27.10.2019 - 18:45 "Рома" 2 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
03.02.2019 - 21:30 "Рома" 1 - 1 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018/2019
31.08.2018 - 21:30 Милан 0 - 0 Завершен "Рома"
Последние матчи - Милан
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Селтик 1 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Интер 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:00 Интер 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 19:00 Милан 0 - 0 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 18:45 Милан 3 - 0 Завершен Специя В
Показать больше
Последние матчи - "Рома"
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 19:45 Янг Бойз 1 - 0 Завершен "Рома" П
Чемпионат Италии 2019/2020
18.10.2020 - 21:45 "Рома" 0 - 0 Завершен Беневенто Н
Чемпионат Италии 2019/2020
18.10.2020 - 21:30 "Рома" 5 - 2 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2019/2020
03.10.2020 - 21:45 Удинезе 0 - 0 Завершен "Рома" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
03.10.2020 - 21:30 Удинезе 0 - 1 Завершен "Рома" В
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Милан
55%
Ничья
23%
"Рома"
23%
Трансляция
66'
Кесси похоже сегодня отыграл свое, травмировался он.
64'
Мхитарян прострелил в штрафную Татарушану, голкипер на выходе забрал мяч.
63'
Спинаццола пытался с правого фланга ворваться во вратарскую соперника, но Салемакерс отобрал мяч.
61'
Фол в центре поля против Леао со стороны Карсдорпа, стандарт.
59'
Ибрагимович фолит в атаке против Кумбулла, штрафной.
58'
Верету пробивал с линии штрафной Милана, выстрел заблокирован.
56'
Калабрия подал с левого фланга, Мхитарян пытался пробить, но неудачно, мяч в руках у Татарушану.
54'
Офсайд
Ибрагимович залез в оффсайд, стандарт.
53'
Опасный момент
Мхитарян отличным пасом вывел Джеко на удар, тот выстрелил буквально с трех метров, но выше ворот.
52'
Салемакерс подавал в штрафную соперника, защитник вынес мяч.
50'
Леау во вратарской Миранте отдавал передачу на Златана, но защита сумела перехватить круглого.
49'
Опасный момент
Джеко принял пас в штрафной Татарушану, пробил в падении, но очень слабо, мяч в руках у голкипера.
47'
Гоооол!!!
Леау прошел по левому флангу, прострелил во вратарскую соперника на Салемакерса, тот был один и никто ему не мешал расстрелять ворота Миранте. Повтор первого тайма?
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
44'
Опасный момент
Челханоглу мощно пробивает, но Миранте угадал угол и перевел мяч на корнер, который ничем опасным не завершился.
43'
Опасный момент
Куда более опасный стандарт зарабатывает Ибрагимович, привез Ибаньес.
42'
Фол Джеко проти Кесси, штрафной.
40'
Уголовой
Спинаццола заработал угловой для своей команды, подача от флажка, скидка в центр, но там никого, едва ли не организовали контратаку хозяева.
38'
Еще один мелкий фол в центре против Педро, а затем и против Леау, многовато грязи в нашем матче.
37'
Кесси фолит в атаке против Мхитаряна, штрафной.
35'
Офсайд
Эрнандес на правом фланге атаки оказался в оффсайде, стандарт.
33'
Уголовой
Корнер для гостей, подача, Ибра выносит круглого головой.
31'
Опасный момент
Неплохой ответ от Ромы, два сложных удара для Татарушану, но выручил на сей раз он свою команду.
30'
Опасный момент
Третий подряд угловой для хозяев, подача, Кьяер головой пробивает, мяч летит в штангу.
29'
Опасный момент
Еще один корнер, навес во вратарскую, Романьели пробивает головой, Миранте тащит.
28'
Уголовой
Угловой для миланцев, подача, Миранте кулаком вынес мяч.
26'
Опасный момент
Сигнализировали футболисты Милана об игре рукой со стороны Кумбулла в его собственной штрафной, но рефери не назначил 11-меторвый.
25'
Верету фолит в обороне против Беннасера, разыграли штрафной хозяева.
24'
Офсайд
Ибрагимович залез в оффсайд на левом фланге, стандарт.
22'
Опасный момент
Челханоглу пробивает мощно низом с линии вратарской гостей, но на месте Миранте.
21'
Уголовой
Калабрия подал с левого фланга в штрафную Ромы, защита перевела мяч на угловой, который опасностью не завершился.
19'
Опасный момент
Карсдорп получил мяч во вратарской оппонента, пробил, но Кьяер заблокировал выстрел, еще и от ворот для Милана.
17'
Отличный пас на ход Леау, но Миранте хорош на выходе.
16'
Салемакерс фолит в атаке против Кумбулла, штрафной.
14'
Гоооол!!!
Угловой для гостей, шикарная подача, Татарушану ошибается на выходе, а Джеко забивает головой в пустые ворота.
13'
Ответный фол Леау в центре поля против Ибаньеса, стандарт.
11'
Ибаньес фолит в центре поля против Леау, штрафной.
10'
Уголовой
Джеко с левого фланга вошел в штрафную соперника, но в последний момент Кьяер вынес круглого из-под ног на угловой, который опасностью не завершился.
8'
Контролирует мяч пока Рома, но абсолютно без продвижения к воротам соперника, в основном на своей половине поля.
6'
Спинаццола прорывался к штрафной соперника по левому флангу, но оборона хозяев надежна.
4'
Леау зарабатывет штрафной для своей команды, подача со стандарта от Челханоглу, защита гостей вынесла мяч.
3'
Гоооол!!!
Уххх тыыыы... Леау отдал шикарный пас во вратарскую соперника на ход Златану, тот просто проткнул мяч мимо голкипера.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Рома): Миранте, Кумбулла, Верету, Джеко, Ибаньес, Карсдорп, Манчини, Мхитарян, Педро, Пеллегрини, Спинаццола.
Инфо
Стартовый состав (Милан): Тетерушану, Беннасер, Эрнандес, Калабрия, Кесси, Кьяер, Леау, Романьели, Саламакерс, Челханоглу, Ибрагимович.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 5 тура итальянской Серии А 2020/2021 между командами Милан и Рома.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.10.2020 в 22:04
Якщо Мілан доведе матч до перемоги, то вони точно заслуговуватимуть на скудетто: без Доннаруми, Чолханоглу, Ребіча та й Ібра після болячки.
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Эксельсиор Эксельсиор 4 Хелмонд Спорт Хелмонд Спорт 0 Завершен 19:00 - Сегодня Черноморец Черноморец 1 Нива Нива 2 Завершен 18:00 - Сегодня Оболонь Оболонь 0 Кристалл Кристалл 1 Завершен 16:00 - Сегодня Волынь Волынь 1 Полесье Полесье 0 Завершен 15:00 - Сегодня Кремень Кремень 2 ВПК-Агро ВПК-Агро 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Милан - "Рома" 26.10.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 26.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и "Рома" в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Рома" можно посмотреть 26.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Селтик - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший поединок команды "Рома" был сыгран против Янг Бойз - 22.10.2020, в рамках турнира Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Янг Бойз.

Следите за результатами матча Милан - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен